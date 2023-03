Fedin Bullard kertoi Yhdysvaltain taloustilanteesta

Yhdysvaltain bruttokansantuotteen kasvu on arvioiden mukaan vahvaa vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

St. Louisin Federal Reservin pääjohtaja James Bullard piti perjantaina esitelmän Yhdysvaltain makrotalouden tilanteesta.

Makrotalouden tilastot ovat olleet Yhdysvalloissa odotettua vahvempia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Bruttokansantuotteen kasvu vahvistui jo vuoden 2022 toisella puoliskolla. Atlantan Fedin GDPNow-ennuste indikoi tällä hetkellä vuoden ensimmäiselle kvartaalille 3,2 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Se on merkittävästi yli Yhdysvaltain kongressin budjettiviraston arvioiman potentiaalisen vuosien 2023-2027 bruttokansantuotteen kasvun.

Bruttokansantuotteen kehitystä on tukenut reaalisten kulutusmenojen vahva kehitys. Se on paljolti vahvan työmarkkinan ansiota. Yksityisen kulutuksen osuus oli viime joulukuussa peräti 68,5 prosenttia Yhdysvaltain nimellisestä bruttokansantuotteesta.

Bullard kertoi, että inflaatio on edelleen liian korkea, mutta se on hidastunut viime aikoina. Federal Open Market Committeella on kahden prosentin inflaatiotavoite, jota arvioidaan henkilökohtaisen kulutusmenohintaindeksin avulla. Kokonaisinflaatio on hidastunut Yhdysvalloissa, mutta se on herkkä suurille hinnanvaihteluille. Myös kulutusmenohintaindeksin pohjainflaatio ja Dallasin Fedin leikattu keskiarvoinflaatio ovat hidastuneet, mutta vähemmän kuin kokonaisinflaatio.

Bullard kertoi markkinapohjaisista inflaatio-odotusten mittareista, jotka ovat hänen mukaansa suhteellisen matalia osittain Fedin viime vuoden etupainotteisen rahapolitiikan ansiosta. Hän korosti, että makrotaloudenteorioiden mukaan inflaatio-odotukset ovat keskeinen tekijä toteutuvan inflaation kannalta.

Bullard arvioi kehityskulkua, joka on johtanut pankkiosakkeiden korkeaan valatiliteettiin ja rahoitusalan stressin kasvuun. Viimeaikaisiin tapahtumiin lukeutuvat kryptovaluutta-alan liiketoimintaa harjoittaneiden Signature Bankin ja Silvergate Capital Corporationin sulkeminen, Silicon Valley Bankin talletuspako ja sulkeminen FDIC:in toimesta, sekä Credit Suissen myynti UBS:lle Sveitsin hallituksen avustuksella. Bullard kuvasi makrovakauspolitiikkaa vahvaksi ja sanoi, että sääntelyviranomaiset ovat valmiita ryhtymään tarvittaessa lisätoimiin.

Bullard kommentoi esitelmässä tämän hetken korkoympäristöä ja huomautti, että Fed on nostanut ohjauskorkoa torjuakseen korkeinta inflaatiota Yhdysvalloissa sitten 1980-luvun alkupuolen. Fedin etukäteisohjeistuksesta huolimatta on suhteellisen yleistä, etteivät jotkut rahoitusalan toimijat huomioi muuttunutta ympäristöä riittävästi omassa liiketoiminnassa. Bullard mainitsi muutaman esimerkin 1980- ja 1990-luvuilta, joiden tapahtumat saivat aikanaan paljon huomiota, mutta eivät lopulta olleet huonon Yhdysvaltain makrotaloudellisen kehityksen ennusmerkkejä.

Rahoitusalan stressin kasvu on pelottavaa, mutta se toisaalta laskee korkotasoa. Matalampi korkotaso tukee makrotalouden kehitystä. Bullard huomautti, että vaikka rahoitusalan stressi on viime aikoina kasvanut, makrotalouden valvontaa koskevat toimet ovat olleet nopeita ja asianmukaisia. ”Jatkuva asianmukainen makrovalvontapolitiikka voi hillitä rahoitusalan stressiä, kun taas asianmukainen rahapolitiikka voi jatkaa inflaation alentamista”, Bullard totesi.