Finnairin Manner: Akuutti kriisivaihe on nyt jäämässä taakse

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. Kuva: Finnair Oyj.

Finnairin lentoliikenne jatkaa kasvuaan.

Koronakriisin ja Ukrainan sodan vuoksi suuriin vaikeuksiin joutunut Finnair on saamassa tulta siipiensä alle hitaasti mutta tasaisen varmasti. Sen ovat huomanneet myös sijoittajat, sillä lentoyhtiön osake on kivunnut kuudessa kuukaudessa lähes 50 prosenttia.

Yhtiön tuoreet lentoliikennetiedot kertovat positiivisen kehityksen jatkumisesta.

Finnair kuljetti helmikuussa 823 500 matkustajaa eli lähes 86 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 helmikuussa ja 0,9 prosenttia enemmän kuin tammikuussa 2023.

Edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska helmikuussa oli kolme päivää vähemmän. Todellinen päiväkohtainen lisäys oli siis helmikuussa korkeampi kuin 0,9 prosenttia.

Finnairin mukaan matkustajaliikenneluvut paranivat helmikuussa vertailukaudesta koronapandemian vaikutusten väistyessä. Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus näkyi kuitenkin Aasian matkustajaliikenneluvuissa pandemiaa edeltäviin lukuihin verrattuna.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi helmikuussa 24,8 prosenttia vertailukaudesta, mutta pieneni 7,7 prosenttia edeltäneestä kuukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 114 prosenttia vertailukaudesta, mutta laski 3,8 prosenttia edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 75,2 prosenttia nousten 31,4 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja 3,1 prosenttiyksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Kasvua Aasian, Euroopan ja kotimaan liikenteessä

Aasian-liikenteen tarjonta kasvoi vertailukaudesta 38 prosenttia. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 44,7 prosenttia, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun 2022 lopulla.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 31 prosenttia Lähi-idän kapasiteetin kasvaessa 555 prosenttia marraskuussa 2022 alkaneen Qatar Airways -yhteistyön myötä. Kotimaanliikenteen tarjonta kasvoi 51,3 prosenttia.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 225 prosenttia Aasian-liikenteessä ja 30 prosentttia Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne nousivat 63 prosenttia, Lähi-idän-liikenteessä 647 prosenttia ja kotimaanliikenteessä 50 prosenttia.

Venäjän ilmatilan sulun vuoksi monet helmikuun rahtiluvut laskivat vertailukaudesta.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 3,0 prosenttia vertailukaudesta, mutta vastaavat myydyt tonnikilometrit kuitenkin laskivat 2,7 prosenttia. Rahti jatkoi kuitenkin hyvässä vireessä myös helmikuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit laskivat 21 prosenttia vertailukaudesta, jolloin operoitiin useita pelkkää rahtia kuljettaneita lentoja. Edelliskuukauteen verrattuna kasvua oli 4,5 prosenttia lyhyemmästä kuukaudesta huolimatta.

Taulukko: Finnair Oyj.

Finnairin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 66 prosenttia vertailukaudesta ja oli 687 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos nousi plussalle vertailukauden negatiivisesta -65 miljoonasta eurosta vajaaseen 18 miljoonaan euroon.

Tuloksen tervehdyttäminen vielä kesken

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen toisen neljänneksen peräkkäin ja nettotuloksemme kääntyi heikentyneen Yhdysvaltain dollarin avittamana 53,3 miljoonaa euroa voitolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019 viimeisen neljänneksen.

”Tämä on jälleen uusi, tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta edessä oleva taival yhtiön saamiseksi kannattavaksi vuositasolla on pitkä ja täynnä toimintaympäristön asettamia haasteita. Finnairin kolmen vuoden akuutti kriisivaihe on nyt jäämässä taakse ja jatkamme tervehtymisvaiheeseen”, Manner toteaa.

Finnairin haastavassa toimintaympäristössä on vihdoinkin tapahtunut myös positiivisia muutoksia.

”Keskeisistä markkinoistamme Japani avautui matkustukselle ja Kiina luopui joulukuussa zero covid -politiikastaan, mikä mahdollistaa myös Kiinan matkustuksen käynnistymisen vaiheittain kuluvan vuoden aikana. Pandemian vaikutukset ovat näin ollen poistumassa ja uskomme, että matkustusrajoitukset eivät enää kesän jälkeen vaikuta toimintaamme millään operoimallamme reitillä. Aloitimme lisäksi yhteistyön Qatar Airwaysin kanssa käynnistämällä päivittäiset operoimamme lennot Kööpenhaminan ja Tukholman sekä Dohan välillä marraskuun alusta sekä Helsingin ja Dohan välillä joulukuun puolivälistä. Yhteistyömme tulee kasvattamaan Lähi-idän merkitystä verkostossamme huomattavasti ja se mahdollistaa myös sujuvan vaihtomatkustuksen lukuisiin kohteisiin muun muassa Afrikassa ja Aasiassa”, Manner kertoo.

Finnair arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 huomattavasti erityisesti siksi, että vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli sekä pandemian että suljetun Venäjän ilmatilan vahvasti rasittama. Yhtiö arvioi, että liikevaihto ei kuitenkaan vielä yllä vuoden 2019 tasolle.

Yhtiö arvioi lentävänsä vuoden 2023 aikana 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna. Kapasiteettiin vaikuttavat kysynnän kehittyminen, muun muassa Kiinan matkustuksen lisääntyminen, ja se, miten paljon yhtiö vuokraa lentokoneita miehistöineen toisille lentoyhtiöille.