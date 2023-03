Fortumin Uniper-sotkun maksavat piensijoittajat ja asiakkaat

Energiayhtiö Fortum maksaa hyvät osingot, mutta kestääkö se päivänvaloa?

Fortum oli viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vahvan iskussa. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuoden 2,17 miljardista eurosta 2,74 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 519 miljoonasta eurosta 744 miljoonaan euroon.

Analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 612 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli selvästi odotettua vahvempaa.

Fortumin voitonjakokelpoiset varat viime vuoden lopussa olivat huikeat 6,3 miljardia euroa, johon sisältyy tilikauden 2022 voitto, 1,5 miljardia euroa. Yhtiön mukaan sen maksuvalmius on hyvä, ja hallituksen osingonjakoehdotus ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Fortumin hallitus ehdottaa, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2022 osinkona 0,91 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osinkotuotto on nykyisellä Fortumin kurssinoteerauksella 6,1 prosenttia. Energiayhtiö siis on edelleen hyvä osingonmaksaja – kuten se on ollut aiemminkin.

Fortumin osakkeenomistajille osinko kelpaa, mutta kaikki eivät valtion enemmistöomisteisen yhtiön anteliasta osinkopolitiikkaa ymmärrä.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies ihmettelee Fortumin osinkolinjausta.

”Meneekö tämä nyt ihan oikein? Fortum on valtionyhtiö ja sössinyt veronmaksajien rahoja miljardeja Uniper -kaupoissa ja lisäksi rahastanut suomalaisia korkealla sähkönhinnalla, ja nyt se maksaa osinkoja”, Koulumies tviittaa.

Koulumies kertoo olevansa itsekin osakesijoittaja, mutta siitä huolimatta on hänen mielestään ”hieman” eroa yksityisellä firmalla, joka maksaa osinkoja, ja toisaalta valtionyhtiöllä, joka maksaa osinkoja ottamalla rahat veronmaksajilta ja kansalaisilta.

”Sehän on jotain piilotettua verotusta”, Koulumies toteaa.

Fortumin manöövereihin liittyy toinenkin erikoisuus.

Viime syyskuussa Fortum kertoi sopineensa Suomen valtion kanssa siltarahoituksesta vakuusvaatimusten kattamiseksi pohjoismaisilla sähkön johdannaismarkkinoilla.

Energiayhtiö sopi pääomistajansa Suomen valtion kanssa järjestelystä, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan riittävät likviditeettivarat tilanteessa, jossa sähkönhinnat ja sen myötä vakuusvaatimukset nousevat edelleen voimakkaasti sähkön pohjoismaisessa johdannaispörssi Nasdaqissa.

Lainamäärä oli 2,35 miljardia euroa ja sen myönsi Suomen valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö Solidium.

Lainan nostamisen ehtona oli suunnattu, maksuton osakeanti, joka oikeutti Solidiumin merkitsemään enintään 8,97 miljoonaa Fortumin uutta osaketta. Osakkeet annettiin maksutta ja niiden määrä vastasi 1,0 prosenttia Fortumin liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Järjestelyllä Suomen valtion määräysvallassa olevan omistuksen osuus nousisi 51,26 prosenttiin, liudentaen vastaavasti muiden osakkaiden omistusta.

Järjestelyssä ei ollut osingonjakoa koskevia rajoituksia.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo perusteli siltarahoitusta sillä, että Euroopan energiakriisi on seurausta Venäjän päätöksestä käyttää energiaa aseena ja sen myötä myös Fortum ja monet muut pohjoismaiset sähköntuottajat ovat tukalassa tilanteessa.

”Epävarmuus markkinoilla on suurta ja energian hinta on ollut ennätyksellisen korkealla. Viime viikolla futuurihinnat ja samalla vakuusvaatimukset kuitenkin laskivat huipputasosta. Suomen valtion myöntämä lainajärjestely vahvistaa Fortumin rahoitusvalmiutta heilunnan keskellä”, Rauramo totesi.

Mielenkiintoista järjestelyssä on se, että Fortum ei koskaan tarvinnut siltarahoitusta.

Fortum nosti silti viime syksynä varmuuden vuoksi lainan ensimmäisen erän 350 miljoonaa euroa. Jo tuolloin sähkön markkinahinnat ovat laskeneet, eikä tarvetta lainalle olisi ollut.

Lainan nosto tarkoitti sitä, että valtionyhtiö Solidium pääsi lunastamaan lähes yhdeksän miljoonaa Fortumin osaketta – ilmaiseksi.

Koska Solidium sai uusia osakkeita, vanhojen osakkeenomistajien omistusosuus liudentui järjestelyssä. Vaikka Fortum nyt maksaa hyvää osinkoa tämän hetken osakekurssiin nähden, se ei lämmitä niitä Fortumin vanhoja osakkeenomistajia, joiden omistusten arvo vähenee osakemäärän kasvun vuoksi.

Osinkojen maksumiehinä ja -naisina ovat siis olleet Fortumin vanhat osakkeenomistajat sekä Fortumin sähköasiakkaat.

Solidiumin johto taitaa kilistellä shampanjalaseja.