Harvia on kärsivällisen sijoittajan osake

Handelsbankenin analyytikon mukaan Harvian osakkeessa on ”paljon pitkän tähtäimen potentiaalia”.

Sauna- ja spa-yhtiö Harvia hyötyi korona-ajan kotoilusta, mutta nyt kun korona-ajat alkavat olla taaksejäänyttä elämää, on yhtiö kohdannut kasvu- ja kannattavuus haasteita.

Yhtiön viimeisin tulosraportti oli selvästi mollivoittoinen. Loka-joulukuussa Harvian liikevaihto laski 18 prosenttia ja oli 38 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto laski 20,6 prosenttia.

Liikevaihdon laskun myötä myös tulos kääntyi reippaaseen laskuun. Liikevoitto laski 6,6 miljoonaan euroon viimeisellä vuosineljänneksellä viime vuoden 11,1 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto oli 7,9 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat keskimäärin 7,5 miljoonan euron liikevoittoa.

Käänne heikompiin aikoihin on heijastunut voimakkaasti Harvian osakkeen arvoon ja yhtiön osakekurssi on laskenut vuodessa lähes 47 prosenttia.

Toimenpiteitä kannattavuuden nostamiseksi

Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharjun mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaatio ja matala kuluttajaluottamus vaikuttivat yhä Harvian suoritukseen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

”Markkina oli edelleen kaksijakoinen: vaikutukset näkyivät voimakkaimmin Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa ja monessa lähimaassa, kun taas kiinnostus ja kasvu jatkuivat vahvana Pohjois-Amerikassa ja joillakin uudemmilla saunamarkkinoilla”, Pajuharju kertoo.

Euroopan energiakriisin ja korkeiden sähkön hintojen vaikutus näkyi erityisesti sähkökiukaiden myynnin laskuna, Pajuharju kertoo

Harvia on sopeuttanut resurssejaan sekä kulurakennettamme vastaamaan markkinan kehitystä. Lisäksi saunayhtiö kohdistaa myyntitoimintansa jatkossa vastaamaan entistä paremmin premium- ja ammattimarkkinan kysyntää, koska se tarjoaa tällä hetkellä enemmän uusia mahdollisuuksia kuin vaikeassa tilanteessa oleva alemman hintaluokan markkina.

Kuluva vuosi on vielä vaikea

Handelsbanken kertoo aamukatsauksessaan, että se odottaa Harvian orgaanisen kasvun pysyvän negatiivisena aina kuluvan vuoden viimeiselle vuosineljännekselle saakka. Siksi pankki pitää myös varovaisen lyhyen aikavälin eli kolmen kuukauden suosituksen ennallaan tasolla pidä.

Korona-ajan kiuasbuumi on nyt ohi.

”Odotamme Euroopan alhaisempien sähköhintojen ja saunamarkkinoiden Pohjois-Amerikan kasvun tukevan Harvian liikevaihtoa tänä vuonna. Pandemia-aikana yhtiö koki valtavan kysyntäpiikin remonttibuumin myötä. On luonnollista, että sen jälkeen kysyntä on hiljaisempaa”, toteaa Handelsbankenin analyytikko Karri Rinta.

Analyytikon mukaan Harvian tuotteiden kysynnän normalisoitumista hidastaa vielä toistaiseksi inflaatio, joka on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa.

”Odotamme myynnin laskevan tänä vuonna orgaanisesti 10 prosenttia. Tulosennusteissamme meillä on 14 prosentin lasku tälle vuodelle. Ensi vuonna odotamme volyymien palautuvan normaalimmiksi, mikä yhdessä viimeaikaisten hintojen korotusten kanssa pitäisi parantaa myyntiä ja kannattavuutta”, Rinta toteaa.

Osakkeen arvostus laskenut houkuttelevaksi

Harvian osakkeen nykyinen arvostus Handelsbankenin ennusteilla ja EV/EBIT-kertoimella on 13x, mikä on lähes 20 prosenttia alhaisempi kuin pandemia-aikana. Kuitenkin arvostustaso on hieman korkeampi kuin ennen pandemiaa, mutta siihen on hyvä syy.

”Ennen pandemiaa arvostus oli 12x eli nykyistäkin alhaisempi, mutta silloin marginaalit olivat selvästi alhaisemmat kuin nykyään”, Rinta toteaa.

Analyytikon mukaan Harvian korkeamman kannattavuuden takia osakkeen arvostus on houkutteleva. Pankki näkee osakkeessa paljon pitkän tähtäimen potentiaalia.

Handelsbanken ennustaa, että Harvia yltää kolmen vuoden aikana markkinoita parempaan kehitykseen. Osakkeen tavoitehinta 30 euroa ylittää selvästi tämän hetken alle 20 euron kurssinoteerauksen.