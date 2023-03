Huhtamäki jatkaa kasvavan osingon linjalla

Huhtamäki on päivittänyt strategiansa sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

Huhtamäki on yksi nopeimmin kasvavista pakkausyhtiöistä. Se hyötyy kolmesta globaalista trendistä: kehittyvien markkinoiden kasvusta, siirtymisen muovista paperiin sekä kotona syötävän noutoruoan suosion kasvusta.

Yhtiö on maailmanlaajuinen elintarvike- ja päivittäistavarapakkausten markkina- ja teknologiainnovaatioiden johtaja. Huhtamäki on kasvattanut liikevaihtoaan usean vuoden ajan. Vain koronavuonna 2020 liikevaihto notkahti hieman. Samalla liikevoitto on ollut kasvussa.

Kannattavan kasvun ansiosta yhtiö on pystynyt jatkuvasti nostamaan maksettuja osinkoja. Osinkotuotto on vaihdellut 2,0 – 3,1 prosentin välillä.

Huhtamäellä on hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvavan osingon trendiä.

Pakkausteollisuus on maailmanlaajuisessa muutoksessa kuluttajaodotusten muuttuessa erityisesti vastuullisten pakkausvaihtoehtojen ja -teknologioiden kehityksen myötä. Tämä luo Huhtamäelle kannattavia kasvumahdollisuuksia.

Muutoksen hyödyntämiseksi yhtiön päivitetty vuoteen 2030 ulottuva strategia keskittyy neljään osa-alueeseen: kannattavien ydinliiketoimintojen kasvattamiseen, vastuullisten blueloop-innovaatioiden kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, maailmanlaajuisten toimintojen suorituskyvyn ensiluokkaisuuteen ja transformaation toteuttamiseksi tarvittaviin strategisiin kyvykkyyksiin investoimiseen.

“Aloitimme vuoteen 2030 tähtäävän muutosmatkamme vuonna 2020. Jatkuvista markkinahäiriöistä huolimatta olemme edistyneet taloudellisissa ja vastuullisuuteen liittyvissä tavoitteissamme erinomaisesti. Päivitämme strategiaamme transformaation vauhdittamiseksi ja hyödyntääksemme näkemämme merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet. Investoimme kolmeen avainteknologiaamme: kuituun, kartonkiin ja joustopakkauksiin”, Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé sanoo.

Héaulméen mukaan pakkausalan tulevaisuus on vastuullisissa innovaatiossa, ja teknologiajohtajuuden myötä Huhtamäellä on erinomaiset edellytykset voittaa.

Huhtamäki on myös tarkistanut pitkän aikavälin eli viiden vuoden taloudelliset päämääränsä osana päivitettyä strategiaa:

Vertailukelpoinen kasvu: 5-6%

Oikaistu liikevoittoprosentti: 10-12%

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI): 13-15%

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2-3

Osinkosuhde: 40-50%

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioi, että Huhtamäen strategiapäivityksessä yhtiön suuntaa on lähinnä hienosäädetty, eikä suuremmille muutoksille ole ollut tarvettakaan viime vuosien pääosin nousujohteisen kehityksen ansiosta.

”Arviomme mukaan päivityksessä uusien pakkausteknologioiden kehittäminen vaikuttaa saavan jopa hieman aiempaa suuremman painon. Samalla strategia voi myös tarkoittaa jossain yhtiön pysyvän koko strategiakauden hieman nykyodotuksiamme väkevämmässä investointimoodissa”, Viljakainen toteaa.

Huhtamäellä on tuloksensa ja taseensa puolesta edellytyksiä turvata pitkän aikavälin kilpailukykyään ja kasvunäkymäänsä aktiivisilla investoinneilla, Viljakainen arvioi.

Aktiivisista investoinneista huolimatta Huhtamäki on pystynyt hyvän ja nousujohteisen osingon maksun jatkamista jo yli vuosikymmenen. Inderesin sekä konsensuksen ennusteissa tämä trendi jatkuu.

Huhtamäki järjestää pääomamarkkinapäivän Espoossa tiistaina 28.3.2023 klo 13.00 alkaen. Tilaisuudessa yhtiö esittelee päivitetyn, vuoteen 2030 ulottuvan strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset päämääränsä.

Pääomamarkkinapäivää voi seurata osoitteessa: https://huhtamaki.videosync.fi/2023-cmd. Esitysmateriaalit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.huhtamaki.com/investors. Tallenne esityksistä on saatavilla verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.