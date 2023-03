Jenkkipankkien kaatuminen nosti kiinnostusta bitcoiniin

Kolmen amerikkalaispankin kaatuminen on osoitus finanssijärjestelmän riskeistä. Se on saanut bitcoinin hinnan kovaan nousuun, vaikka yksi vakaavaluutta olikin vähällä kaatua.

Yhdysvalloissa eletään kriittisiä aikojan, kun kolme merkittävää amerikkalaispankkia on joutunut lopettamaan toimintansa. Kyseessä on Yhdysvaltain historian toiseksi pahin pankkikriisi.

Kaatuneet pankit ovat kryptoalan toimijoiden kumppanina toiminut Silvergate, kasvuyhtiöitä rahoittanut Silicon Valley Bank sekä Signature Bank, joka on USA:n keskeisistä kryptoalan toimijoista.

Yhdysvaltojen rahoitusvalvontaviranomaiset ovat päättäneet nopeasti tukitoimista, joiden avulla pyritään välttämään talletuskato pankeista.

Keskuspankki ilmoitti sunnuntaina, että se antaa lisärahoitusta tukikelpoisille talletuslaitoksille varmistaakseen, että pankit pystyvät vastaamaan kaikkien tallettajiensa tarpeisiin. Se tarkoittaa käytännössä kaikkien talletusten – sekä vakuutettujen että vakuuttamattomien – turvaamista koko Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmässä.

Vaikutukset heijastuivat välittömästi kryptomarkkinoille. Bitcoinin vaihtosuhde on noussut viidessä päivässä lähes 22 prosenttia dollariin nähden.

Toisaalta sydämentykytyksiä kryptosijoittajille aiheutti stablecoin eli vakaavaluutta USDC, jonka dollarikiinnitys murtui.

USDC eli USD Coin on yksi kryptovaluuttamarkkinoiden suosituimmista stablecoineista eli sen arvo on taattu dollareissa. Stablecoinien eli vakaavaluuttojen tehtävänä on nimensä mukaisesti mahdollisimman pienen hintavaihtelun tarjoaminen kryptovaluuttamarkkinoille. USDC:n arvon on tarkoitus pysyä mahdollisimman lähellä yhtä dollaria. USDC mahdollistaa sijoittajille perinteisiä kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia ja Ethereumia, paremman korkotuoton hankkimisen.

Kryptovaluuttoihin erikoistunut copywriter ja sisällöntuottaja Jesper Eklund kertoo blogissaan, että kryptosijoittajat joutuivat paniikin valtaan, kun USDC:n liikkeellelaskija Circle ilmoitti perjantaina, että 3,3 miljardia dollaria yhtiön reservejä on jumissa kaatuneessa Silicon Valley Bankissa.

Eklundin mukaan stablecoinin volyymi nousi historiallisiin lukuihin sijoittajien vaihtaessa sitä muun muassa Tetheriin. USDC menetti valtavan myyntiaallon takia dollarikiinnityksensä ja putosi 0,88 dollariin.

Circle kuitenkin reagoi nopeasti ja yhtiön toimitusjohtaja Jeremy Allaire kertoi sijoittajakirjeessä, että yhtiö oli torstaina aloittanut varojen siirrot muille pankkikumppaneille. Tämä rauhoitti tilanteen ja USDC:n hinta palautui dollarikiinnitykseen.

Mitä kolmen jenkkipankin kaatuminen sitten tarkoittaa kryptoille?

Eklundin mukaan pahimmassa skenaariossa USDC olisi voinut pudota nollaan, jolloin kryptomarkkinat olisivat ottaneet vuosien harppauksen taaksepäin.

USA:n keskuspankin toimet kuitenkin käänsivät kelkan toiseen asentoon.

”FEDin ilmoitus tukipaketista oli kuitenkin kuin salamanisku ja muutti narratiivin täysin päälaelleen. Twitterissä kryptosijoittajat alkoivat nähdä pankkien kaatumisen ja rahanprinttauksen suurena mahdollisuutena koko markkinalle”, Eklund toteaa.

Pankkien kaatuminen voi toimia herätyksenä perinteisen finanssijärjestelmän riskeistä ja olla erinomaista mainosta Bitcoinille, Eklund tuumaa.