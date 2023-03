Kamuxilta jyrkkä tulosromahdus

Kamuxin liikevaihto laski ja oikaistu liikevoitto laski merkittävästi haastavassa markkinatilanteessa.

Käytettyjen autojen kauppaan erikoistuneelta Kamuxilta osattiin odottaa karua viimeisen vuosineljänneksen tulosraporttia. Joulukuun lopussa yhtiö antoi myrskyvaroituksen ja kertoi alentaneensa näkymiään merkittävästi.

Kamuxin liikevaihto laski loka-joulukuussa 8,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 223 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon lasku johtui autojen kappalemääräisen myynnin laskusta. Eniten kappalemääräinen myynti laski Saksassa, lähes 19 prosenttia. Euroissa kovin lasku oli Ruotsissa, 22,5 prosenttia.

Yhtiön mukaan kiihtynyt inflaatio ja nousevat korot, sekä maailmanpoliittinen epävarmuus ja polttoaineiden korkeat hinnat heikensivät kuluttajien luottamusta ja hidastivat autokauppaa.

Viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto laski lähes 77 prosenttia pääosin Suomen liikevoiton negatiivisen kehityksen vuoksi.

Oikaistu liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 9,0 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 3,4 miljoonan euron oikaistu liikevoitto, joten tuloskehitys jäi selvästi odotuksista.

Osakekohtainen tulos painui 0,0 euroon viime vuoden 0,18 eurosta.

Markkinaosuus säilyi haastavassa markkinatilanteessa

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski kertoo, että markkinatilanne jatkui haastavana myös vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

”Kuluttajien luottamus Suomessa oli vuoden lopussa alimmillaan kolmeenkymmeneen vuoteen ja suurempia hankintoja pohdittiin entistä tarkemmin. Tämä näkyi käytettyjen autojen vaisuna kysyntänä ja markkinan supistumisena kaikissa toimintamaissamme”, Kalliokoski kertoo.

Ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa konsernin liikevaihto laski verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Heikentyneestä myynnistä huolimatta Kamux säilytti vuosineljänneksellä markkinaosuutensa kaikissa toimintamaissa. Toimitusjohtajan mukaan vuosineljänneksen valopilkku oli kaikissa toimintamaissa hyvänä jatkunut integroitujen palvelujen myynti ja bruttokatteen positiivinen kehitys Saksassa.

Heikon kappalemääräisen myynnin lisäksi liikevoittoa alensi Kamuxin odotuksia huomattavasti alhaisempi autokate, Kalliokoski kertoo.

Autokannan sähköistyminen jatkuu

Kalliokosken mukaan vaisu kysyntä ja runsas tarjonta etenkin sähköautoissa ja muissa kalliimman hintaluokan autoissa johti myyntihintojen laskuun, mikä näkyi toteutuneessa autokatteessa. Ruotsissa liikevoittoa heikensi myös uusien myymälöiden avaamiseen liittyvät kustannukset. Saksassa autokate kehittyi positiivisesti.

”Voimakkaista kysynnän heilahteluista huolimatta autokannan sähköistyminen jatkui vuonna 2022 ja Suomessa ja Ruotsissa jo valtaosa uusien autojen rekisteröinneistä on ladattavia hybridejä tai sähköautoja. Käytettynä myytävistä autoista suurin osa on edelleen polttomoottoriautoja, mutta yhä useampi käytetty auto on ladattava hybridi tai täyssähköauto”, toimitusjohtaja toteaa.

Kamuxilla myymien hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi 6,0 prosenttia verrattuna vuoden 2021 viimeiseen vuosineljännekseen ja 21 prosenttia verrattuna koko vuoteen 2021.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Kamux jatkaa suunnitelmallisesti strategiansa mukaisia panostuksia kasvuun. Kalliokoski kertoo, että yhtiö avasi lokakuun alussa Ruotsissa Nyköpingin ja Kalmarin myymälät.

Kamux arvioi vuoden 2023 oikaistun liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin oikaistu liikevoitto oli 17,5 miljoonaa euroa.

Kamux päivittää strategian ja taloudelliset tavoitteet alkuvuonna 2024. Vielä tällä hetkellä Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli 20 prosenttia, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 prosenttia ja oman pääoman tuotto yli 25 prosenttia.