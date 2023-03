Sijoittajat suuntaavat yhä enemmän huomiota kehittyville ja frontier-markkinoille

Joka kolmas brittiläisestä yksityissijoittajasta aikoo sijoittaa kehittyville markkinoille seuraavan 12 kuukauden aikana nopeamman talouskasvun toivossa.

Sijoituspalvelutalo Dragon Capitalin uusi selvitys paljastaa, että joka kolmas (34 %) yksityissijoittaja aikoo sijoittaa kehittyville markkinoille seuraavien 12 kuukauden aikana, kun he hajauttavat omistuksiaan.

Näistä seitsemän prosenttia on uusia sijoittajia, 21 prosenttia lisää hieman allokaatiotaan eli omaisuuslajien kohdennusta ja kuusi prosenttia lisää voimakkaasti allokaatiotaan kehittyville markkinoille. Vain kolme prosenttia vastaajista aikoo vähentää sijoituksiaan.

Britannian yksityissijoittajien keskuudessa tehdyn tutkimuksen mukaan 32 prosenttia brittiläisistä yksityissijoittajista uskoo, että kehittyvien ja frontier-markkinoiden kasvu ylittää kehittyneiden markkinoiden kasvun seuraavien viiden vuoden aikana.

Reuna- eli frontier-markkinoilla tarkoitetaan kansantalouksia jotka ovat talouskehityksessä jäljessä (yleensä 10 – 15 vuotta) sekä kehittyneitä että myös kehittyviä talouksia. Frontier markkinoihin luetaan sellaisia maita kuten Nigeria, Kenia, Vietnam, Argentiina, Botswana, Qatar, Kuwait ja Romania.

Brittisijoittajat mainitsevat kolme syytä sijoittaessaan kehittyville ja frontier-markkinoille.

Tärkein syy on, että monet kyseisistä markkinoista hyötyvät valtavasti teknologisesta vallankumouksesta (51 %). Seuraavaksi tärkeimpinä seikkoina brittisijoittajat pitävät sitä, että näiden markkinoiden vakaus on lisääntymässä (48 %). Lisäksi monet näistä markkinoista ovat tällä hetkellä aliarvostettuja, brittisijoittajat uskovat (44 %).

Tällä hetkellä joka viides (19 %) brittiläinen sijoittaja on sijoittanut kehittyvien ja frontier-markkinoiden rahastoihin. Heistä suurin osa (39 %) löysi rahaston itse ja sijoitti siihen itse, ja 37 prosenttia oli niitä, joille rahastoa suositteli rahoitus- tai ammatillinen neuvonantaja tai omaisuudenhoitaja.

Dragon Capitalin tutkimus osoittaa, että brittisijoittajille tärkein tekijä valittaessa rahastoa kehittyville markkinoille tai frontier-markkinoille olivat selkeät ja edulliset palkkiot, ja seuraavaksi tärkein tekijä oli vahva tuottohistoria.

Dragon Capitalin salkunhoitaja Dien Vu kertoo, että sijoittajat ovat lisänneet voimakkaasti allokaatiotaan kehittyvien markkinoiden osakkeille, kun maailmanlaajuisen inflaation lasku ja Kiinan talouden uudelleen avautuminen ovat auttaneet kääntämään tämän omaisuusluokan viime vuoden alamäen.

Yksi tällainen frontier-markkina on Vietnam.

”Vietnam on eturintamassa, sillä se on ainoa Aasian talous, jonka kasvuennusteita tarkistettiin IMF:n toimesta merkittävästi ylöspäin 6,7 prosenttiin. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Vietnamin talous kasvoi vuonna 2022 vakuuttavasti 8 prosenttia, mikä on korkein kasvu 10 vuoteen”, Vu toteaa.

Vun mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan sijoittajat näkevät selvästi monia etuja kehittyvillä ja frontier-markkinoilla.

Rahastotutkimuslaitos Morningstarin mukaan kehittyvien tai reunamarkkinoiden rahastot ovat hajautetumpia kuin kehittyneiden markkinoiden rahastot: yhdessä maassa tapahtuva kriisi voi kompensoitua toisen maan korkeilla tuotoilla.

Toisaalta kehittyvien ja reunamarkkinoiden sijoittajia ei suinkaan aina palkita ylimääräisestä riskinotosta. Tästä on esimerkkinä Venäjä. Morningstarin mukaan Venäjä-ETF tai -sijoitusrahastoihin sijoittaneet ovat kärsineet suuria tappioita, ja on äärimmäisen epävarmaa, palaavatko heidän sijoituksensa arvot hyökkäystä edeltävälle tasolle.