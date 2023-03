Miksi lainat kannattaa aina vertailla?

Tarvittiin lainaa sitten auton ostoon, remontointiin, matkailuun tai kesämökin hankkimiseen, lainavertailu kannattaa tehdä aina.

Ainoastaan vertailemalla on mahdollista löytää edullisin tarjous eri pankkien ja rahoituslaitosten joukosta. Tarttumalla ensimmäiseen lainatarjoukseen voi päätyä maksamaan jopa tuhansia euroja enemmän korkojen ja muiden kulujen muodossa. Mitä suurempi laina, sitä isommat säästöt on mahdollista saavuttaa.

Mitä lainavertailu tarkoittaa ja miten se on helpoin toteuttaa?

Lainavertailu on tarjousten vertailua

Lainavertailun tarkoituksena on löytää korkojen ja kulujen suhteen kaikkein edullisin laina. Tämän voi toteuttaa itsenäisestä laittamalla hakemuksia useaan paikkaan tai lainavälittäjän kautta.

Lainavälittäjät hoitavat vertailun tekemisen, jolloin itselle jää aikaa muuhun. Lainavälittäjien sivuisto Rahalaitos -lainavertailu vertaa jopa 25 pankin ja rahoituslaitoksen lainat hakijan puolesta.

On selvää, että itse moisen määrän läpi käymiseen menisi runsaasti aikaa. Lainanvälittäjän palvelut ovat asiakkaille aina maksuttomia eikä hakemusten tekeminen vielä sido mihinkään. Siksi kannattaakin hyödyntää palveluita ja etsiä paras tarjous lainanvälittäjän kautta.

Katse todelliseen vuosikorkoon

Lainanvälittäjän kautta on mahdollista saada useita eri lainatarjouksia useilta eri rahoituslaitoksilta. Näitä tarjouksia vertaillessa kannattaa kiinnittää huomio lainan koron sijaan todelliseen vuosikorkoon. Lainan kustannukset kertyvät lainan korkoprosentin lisäksi myös muista kuluista, joita ne yleensä sisältävät. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi tilinhoitopalkkiot ja lainatilin avaamisesta veloitettavat kustannukset.

Mikäli laina nostetaan osissa, on mahdollista, että myös jokaisesta nostosta peritään erikseen nostokuluja. Todellinen vuosikorko huomioi kaikki nämä kulut ja kertoo siksi parhaiten siitä, mikä lainatarjouksista on edullisin.

Jokainen lainaa tarjoava laitos hinnoittelee tuotteensa ja korkonsa itse. Siten eri rahoituslaitoksilta voi saada lainaa hyvin erilaisilla kustannuksilla. Vertailemalla voi saavuttaa selkeää säästöä lainan takaisinmaksussa, joten vertailu kannattaa aina.

Vertailla voi lainan tyypistä riippumatta

Lainavälittäjien sivuilla vertaillaan erityisesti vakuudettomia lainoja. Vakuudeton laina on laina, jonka pantiksi eri tarvitse asettaa mitään kiinteää omaisuutta takaisinmaksun ajaksi. Vakuudettomia lainoja voidaan myöntää erilaisiin tarpeisiin, kuten auton ostamiseen, remonttiin tai matkustamiseen.

Lainan myöntämisestä tehdään päätös asiakkaan maksukyvyn ja luottotietojen perusteella. Vakuudettomien lainojen korko on yleensä suurempi kuin vakuudellisten.

Myös vakuudelliset lainat kannattaa kilpailuttaa. Näitä ei lainanvälittäjien sivuilta juurikaan löydy, koska vakuudellisissa lainoissa vakuuden määrittäminen on oma prosessinsa. Mikäli on tarve tehdä isompi vakuudellinen laina, kannattaa silti pyytää useampia tarjouksia ennen lopullisen sopimuksen allekirjoittamista. Näin saa lainalleen parhaan koron ja itselleen edullisimman lainan.

Lainavertailu kannattaa, sillä se auttaa löytämään halvimman lainan parhailla ehdoilla. Erityisesti vakuudettomien lainojen vertailu kannattaa tehdä lainavälittäjien kautta, jotka välittävät yhden hakemuksen lukuisille pankeille ja rahoituslaitoksille. Vain vertailemalla tarjouksia on mahdollista löytää niiden joukosta edullisin.

Lainoja vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota todelliseen vuosikorkoon, joka kertoo eniten lainan kokonaiskustannuksista. Vertailemalla voi saavuttaa parhaimmillaan jopa tuhansien euron säästön lainan takaisinmaksun aikana.