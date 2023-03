Mitä tämä taantumaindikaattori kertoo nykytilanteesta?

Amerikkalaisten yhtiöiden tulosmanipuloinnin todennäköisyys on kasvanut.

M-Score kuvaa yhtiöiden tulosmanipuloinnin todennäköisyyttä. Mittarin kehitti 1990-luvulla Messod Daniel Beneish, joka toimii laskentatoimen professorina Indianan yliopistossa. M-Score on käytetty mittari yksittäisten yhtiöiden kohdalla. Sen avulla voidaan tunnistaa varoitusmerkkejä yhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa erityisesti tuloksen osalta.

Talouslehti The Wall Street Journalin mukaan maaliskuun M-Score indikoi, että amerikkalaiset yhtiöt manipuloivat tuloksia eniten yli 40 vuoteen.

M-Score lasketaan kahdeksan taseen tunnusluvun avulla. Kaikki luvut ovat sellaisia, jotka yhtiö raportoi osavuosikatsauksissa. Lukuja verrataan edellisen vuoden tuloslaskelmaan. Yksi varoitusmerkki on esimerkiksi, jos yhtiön myyntisaamiset kasvavat nopeasti.

Tietyt tunnusluvut kuvaavat myös muun muassa muutoksia jaksotuksissa, yhtiön varojen kirjaamistavoissa ja poistoissa. Käytännössä siis yhtiöt voivat manipuloida taseen eriä niin, että yhtiön tulos näyttää vahvemmalta kuin mitä se olisi liiketoiminnan kehityksen perusteella. Yksittäisten yhtiöiden tunnuslukujen muutoksille saattaa löytyä myös perusteltu syy, mutta jos M-Score indikoi manipuloinnin kasvamista suurella joukolla yrityksiä, niin on syytä huoleen markkinoiden tasolla.

The Wall Street Journalin mukaan M-Score oli toimiva indikaattori esimerkiksi Enronin tapauksessa. Cornellin yliopiston kauppakorkean opiskelijat laskivat professori Charles Leen johdolla M-Scoren Enronille kolme vuotta ennen yhtiön konkurssia. M-Score indikoi, että Enron saattaa manipuloida tulosta. M-Scoren lukema ennakoi myös muun muassa saksalaisen Wirecardin ja amerikkalaisen Krispy Kreme Doughnutsin tapaukset.

Manipuloiduilla taseen lukemilla on vaikutuksia reaalitalouteen. Beneish, Farber ja Glendering ja Shaw totesivat 2021 julkaistussa tutkimuksessa ”Aggregate Financial Misreporting and the Predictability of U.S. Recession”, että manipuloidut taseen lukemat kuvaavat vääristeltyä tietoa, johon yritykset perustavat investoinnit, rekrytoinnit ja tuotannon. M-Score on hyvä taantumaindikaattori, sillä tuloksien manipulointi lisääntyy yleensä joitakin kvartaaleja ennen taantumaa. Tutkimuksen mukaan manipuloinnin kasvaminen ennakoi taantumaa 5-8 kvartaalin kuluttua.