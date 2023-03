Nämä ovat hedge-rahastojen suosikkiosakkeet

Rahastojen suurimpia omistuksia ovat tunnetut amerikkalaiset yhtiöt.

Hedge-rahastojen viime vuosi oli vahva suhteessa S&P 500 -indeksiin. Hedge-rahastojen tuotto oli -4 prosenttia. Samalla aikavälillä S&P 500 -indeksi laski peräti 18 prosenttia. Rahastoista makroteemalla sijoittavat rahastot tekivät paluun. Korkojen nousu ja korkea inflaatio tarjosivat houkuttelevia tilaisuuksia.

Goldman Sachsin mukaan yrityskohtaiset tekijät ovat nyt viime vuoden ensimmäistä puoliskoa merkittävämmässä roolissa osakekurssikehityksen kannalta. Toisaalta viime viikkoina makrotalouden merkitys on jälleen korostunut, kun markkinakorot ovat nousseet inflaatio-odotusten kasvun vuoksi. Se on vaikuttanut negatiivisesti osakemarkkinoiden kehitykseen.

Goldman Sachs laati hedge-rahastoraportin. Pankki analysoi 758 hedge-rahastoa, joiden yhteenlasketut osakesijoitukset olivat noin 2,2 biljoonaa dollaria. Sijoituksista noin 1,5 biljoonaa dollaria oli positioltaan ”longeja” ja noin 0,7 biljoonaa dollaria ”shortteja”.

Hedge-rahastojen suosikkiosake 31. joulukuuta oli Microsoft. Se oli kymmenen suurimman omistuksen joukossa 75 rahastossa. Suosion syynä saattaa olla Microsoftin suuret investoinnit tekoälyyn. Yhtiö on esimerkiksi sijoittanut 10 miljardia dollaria OpenAI:hin, joka tunnetaan ChatGPT:n kehittäjänä.

Microsoftin osakekurssikehitys ei ole ollut vahvaa alkuvuonna tekoälybuumista huolimatta. Osake on kallistunut kuusi prosenttia kuluvana vuonna, mutta Nasdaq 100 -indeksi on kohonnut noin yhdeksän prosenttia. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta Microsoftin osakkeelle on 285,89 dollaria. Sen perusteella osakkeessa on nousuvaraa noin 13 prosenttia.

Hedge-rahastojen suurimpien omistusten joukossa ovat Amazon.com ja Meta Platforms

Toiseksi suosituin hedge-rahastojen osake 31. joulukuuta oli Amazon.com. Se oli 75 rahastossa kymmenen suurimman omistuksen joukossa. Amazonin osake laski peräti 50,7 prosenttia viime vuonna, kun korkea inflaatio heikensi yhtiön kannattavuutta. Yhtiön osake on kallistunut 7,4 prosenttia alkuvuonna eli vähemmän kuin Nasdaq 100 -indeksi.

Analyytikoiden arvion mukaan Amazonin osakeessa on kuitenkin jatkossa merkittävästi nousuvaraa. Keskimääräinen tavoitehinta on 133,64 dollaria, joka on noin 41 prosenttia korkeampi kuin osakekurssi 3. maaliskuuta.

Kolmanneksi suosituin osake oli Meta Platforms. Se oli 59 rahastossa kymmenen suurimman omistuksen joukossa. Metan osakekurssi laski noin 74 prosenttia viime vuoden tammikuusta 3. marraskuuta saakka. Sen jälkeen osake on kallistunut peräti noin 103 prosenttia. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on 208,66 dollaria, joka on noin 14 prosenttia korkeampi kuin osakekurssi 3. maaliskuuta.

Kestokulutushyödykesektori on kasvattanut suosiota

Sijoitusstrategioista momentum on alisuoriutunut tänä vuonna, kun viime vuonna heikosti tuottaneet osakkeet elpyivät erityisesti tammikuussa. Momentumin paino oli kuitenkin vuoden alussa hedge-rahastoissa suhteellisen matala, joten ne eivät keskimäärin merkittävästi kärsineet faktorin heikoista tuotoista.

Hedge-rahastot suosivat alkuvuonna suhteellisesti kasvuosakkeita ja välttivät arvo-osakkeita. Se on tähän mennessä osoittautunut hyväksi valinnaksi, sillä kasvuosakkeet ovat voittaneet S&P 500 -indeksin vuoden alussa ja arvo-osakkeet ovat hävinneet indeksille.

Osakemarkkinoiden sektoreista suurin paino hedge-rahastoissa oli teknologiasektorin osakkeissa. Se oli nettomääräisesti 20,9 prosenttia. Huomionarvoista on, että vaikka teknologiasektorin paino on suuri, niin se on pienempi kuin monissa osakeindekseissä. Terveydenhoitosektorin osuus oli toiseksi suurin, 19,9 prosenttia.

Osakemarkkinoiden sektoreista eniten suosiota kasvatti kestokulutushyödykkeet eli harkinnanvarainen kulutus. Sektorin nettopaino nousi viime vuoden neljännen kvartaalin aikana 327 korkopistettä. Toiseksi eniten nettopositio kasvoi viestintäpalveluiden sektorin osakkeissa, 183 korkopistettä. Eniten nettopositio pieneni energiasektorin osakkeissa.