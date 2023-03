Netumin liikevaihto kasvoi merkittävästi vertailukaudesta

Liikevaihdon kasvusta huolimatta Netumin kannattavuus heikkeni.

Kesällä 2021 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautunut IT-palvelutalo Netum julkisti tiistaina tilinpäätöstiedotteen.

Netumin liikevaihto kasvoi vuoden 2022 aikana 30,1 prosenttia suhteessa edellisvuoden vertailukauteen ja oli 29,1 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 21,8 prosenttia ja epäorgaaninen kasvu oli 8,3 prosenttia. Epäorgaanisen kasvun taustalla oli Cerion Oy:n yrityskauppa 1. lokakuuta 2021.

Netumin kannattavuus heikkeni viime vuoden aikana. Vertailukelpoinen EBITA (= liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa) oli 2,6 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 3,1 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA laski suhteessa liikevaihtoon 14,0 prosentista 8,8 prosenttiin.

Liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen suunta oli sama myös edellisen puolivuosikauden aikana. Netumin liikevaihto kasvoi 14,7 prosenttia heinä-joulukuussa suhteessa vertailukauteen ja oli 13,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA heikkeni 1,5 miljoonasta eurosta 0,8 miljoonaan euroon. Se oli heinä-joulukuussa 5,8 prosenttia liikevaihdosta. Vertailukaudella vertailukelpoinen EBITA oli 12,4 prosenttia liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja Mujunen uskoo liikevaihdon kasvun jatkuvan

Netumin toimitusjohtaja Matti Mujunen arvioi, että vuosi 2022 oli yllättävän haastava. Yhtiö ylsi kuitenkin liikevaihdon kasvutavoitteeseensa. Kasvua tuki IT-palvelumarkkinan vahva kysyntä. Erityisesti julkishallinnon asiakkaat olivat aktiivisia. Geopoliittisilla ja makrotalouden tekijöillä ei ollut merkittävää vaikutusta julkisen sektorin IT-hankkeisiin.

Mujusen mukaan kannattavuuden laskua selitti tuotekehityskustannukset ja yleinen kustannustason nousu. Myös 2022 alkuvuoden keskimääräistä korkeampi alihankintavolyymi vaikutti negatiivisesti kannattavuuden kehitykseen.

Netumin taloudellinen ohjeistus on vähintään 20 prosentin liikevaihdon kasvu vuodelle 2023. Yhtiö arvioi EBITA:n olevan vähintään 10 prosenttia liikevaihdosta.

Netumin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuoden 2022 tilikaudelta 0,11 euroa osinkoa osaketta kohti. Se tarkoittaisi tämän hetken osakekurssilla noin kolmen prosentin osinkotuottoa. Netum pyrkii maksamaan osinkona vuosittain vähintään 40 prosenttia liikevoitosta ennen liikearvon poistoja (EBITA).

Osake on maltillisesti hinnoiteltu, jos tavoitteet osoittautuvat realistisiksi

Netumin osakekurssi on laskenut kannattavuuspaineiden vuoksi. Vuodessa laskua on kertynyt noin seitsemän prosenttia.

Liikevaihdon kasvun ansiosta osake on liikevaihtopohjaisesti maltillisesti arvostettu. Netumin markkina-arvo on pörssissä 1,3 kertaa yhtiön liikevaihto (P/S-luku). Netumin velaton hinta on 1,6 kertaa liikevaihto (EV/Sales-luku). Arvostuskertoimet ovat merkittävästi matalampia kuin keskimäärin viime vuonna, jolloin P/S-luvun vaihteluväli oli 1,6-2,7 ja EV/Sales-luvun vaihteluväli oli 1,5-2,4. Netumin osake arvotetaan siis tällä hetkellä viime vuoden vaihteluvälin alapäähän kummankin arvostuskertoimen perusteella.

Kannattavuuden heikentyminen kuitenkin tarkoittaa, että tulospohjaisesti Netumin osake on viime vuotta haastavammin hinnoiteltu. Yhtiön velaton hinta on 28,2 kertaa liikevoiton verran ja 12,7 kertaa käyttökatteen verran. Netumin osakekannan markkina-arvo on noin 17 kertaa vertailukelpoinen EBITA.

Mikäli Netum yltää vuoden 2023 liikevaihtotavoitteeseensa, niin yhtiön osakekannasta maksetaan tällä hetkellä noin 1,2 kertaa liikevaihdon verran. Vastaavasti yhtiön markkina-arvo on noin 12 kertaa vuoden 2023 EBITA-tavoite. Tavoitteisiin yltäminen tarkoittaisi, että osakkeessa olisi nousuvaraa vuosien 2021 ja 2022 arvostuskertoimien perusteella.

Kannattavuustavoitteeseen pääseminen on kuitenkin haastavaa, kun huomioidaan kannattavuuskehityksen trendin lasku viime vuoden aikana. Makrotalouden tekijöistä inflaation hidastuminen tukisi Netumin kannattavuutta. Toisaalta makrotalouden ympäristö on epävarma ja taloussuhdanteen heikentyminen lisäisi varovaisuutta erityisesti yrityskentässä.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.