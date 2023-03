Nightingale Healthin tulosraportti oli mannaa markkinoille

Nightingale Healthin toimitusjohtaja Teemu Suna.

Terveysteknologiayhtiö Nightingale Health painui entistä syvemmin tappiolle. Se ei kuitenkaan sijoittajia haitannut.

Nightingale Health julkisti torstaina heinä-joulukuun puolivuotisraportin.

Yhtiön liikevaihto nousi puolivuotiskaudella 2,24 miljoonaan euroon edellisvuoden 1,27 miljoonasta eurosta. Liikevaihto muodostui akateemisten yhteistyösopimusten mukaisista yliopistoille ja tutkimushankkeille tarjotuista analyysipalveluista, sekä yrityksille ja kuluttajille suunnatusta myynnistä.

Iso-Britannia tuotti jo 1,8 yhtiön konsernin liikevaihdosta.

Yhtiö tappio kuitenkin syveni vertailukaudesta. Nightingalen liiketappio oli lähes -8,7 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli -5,9 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderes oli odottanut 1,25 miljoonan euron liikevaihtoa ja -8,1 miljoonan euron liiketappiota. Myynti siis ylitti reilusti Inderesin odotukset.

Puskureja kestää toiminnan käynnistysvaiheen tappioita yhtiöllä kuitenkin riittää, sillä sen rahavarat olivat kauden lopussa lähes 88 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikko Antti Luiro arvioi, että Nightingalen liiketoiminta kehittyi selvästi odotuksia paremmin ja yhtiön kaupalliset panostukset näyttivät nyt ensi kertaa tuottavan merkittävää liikevaihdon kasvua.

”Käynnissä olevissa kaupallisissa sopimusponnisteluissa menestyminen on yhtiön kasvun jatkumiselle ja liiketoiminnan moninkertaistamisen onnistumiselle edelleen keskeisiä”, Luiro toteaa.

Tulosraportti kelpaisi sijoittajille. Yhtiön osake kipusi 7,45 prosenttia torstaina Helsingin pörssissä. Sijoittajat seuraavat toiminnan alkuvaiheessa olevan Nightingalen toiminnassa erityisesti myynnin kehitystä ja hyväksyvät tässä vaiheessa tuloksen tappiollisuuden.

Kasvua Britanniasta ja Japanista

Nightingalen toimitusjohtaja ja perustaja Teemu Suna kertoo, että puolivuotiskaudella yhtiö panosti teknologian kaupallistamiseen ja palveluiden myyntiin.

Yhtiö on panostanut Britannian markkinoille.

”Jatkoimme kansainvälistä laajentumista perustamalla tytäryhtiön Iso-Britanniaan sekä palkkaamalla sinne paikallisen tiimin. Tarkoituksenamme on perustaa Iso-Britanniaan laboratorio kuluvan vuoden 2023 loppuun mennessä ja laajentaa näin kumppanuuksiamme Iso-Britannian tutkimusmarkkinassa. Seuraavassa vaiheessa tavoitteenamme Isossa-Britanniassa on viedä teknologiamme sekä yksityiseen että julkiseen terveydenhuoltoon”, Suna kertoo.

Toinen maa, jossa Nightingale hakee kasvua, on Japani. Japanissa yhtiö on Sunin mukaan maaoperaation käynnistämisvaiheen ja laboratorion perustamisen jälkeen keskittynyt rakentamaan laajaa sairaaloista ja klinikoista muodostuvaa verkostoa, joka mahdollistaa palveluiden myynnin Japanissa.

”Sopimuksia on puolivuotiskauden loppuun mennessä kertynyt jo yli sadan eri sairaalan ja klinikan kanssa. Kuten olen aiemminkin todennut, pääsy osaksi Japanin terveysjärjestelmää on todella merkittävä saavutus eurooppalaiselle yhtiölle.”

Puolivuotiskaudella yhtiö myös jatkoi keväällä 2022 lanseeratun kotitestiratkaisua hyödyntävän kuluttajapalvelu Livitin kehittämistä ja on rakentanut uusia jakelukanavia sen myyntiin ja markkinointiin.

Tilikaudella 2022–2023 Nightingale tavoittelee merkittävän kaupallisen sopimuksen solmiminen julkisen terveydenhuollon toimijan kanssa, sopimuksia yli 50 000 verinäytteen analysoimiseksi yksityisen sektorin yritysten kanssa ja sopimuksia yli 175 000 verinäytteen analysoimiseksi tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa.

Mikä on Nightingale Health?

Nightingale Health on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Yhtiön kehittämä verianalyysiteknologia mittaa laajan joukon veren merkkiaineita yhdestä verinäytteestä ja tunnistaa yksilöllisiä sairastumisriskejä hyödyntäen terveystietovarantoja.

Nightingale Health on kasvuyhtiö, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet. Yhtiön pitkän aikavälin strategia on tuoda kehittämäänsä verianalyysiteknologiaan perustuvia ennaltaehkäisevän terveyden palveluja kansainvälisesti kuluttajien saataville.

Nightingalen terveystietoalusta pystyy tunnistamaan kuluttajan yksilölliset sairauksien ennaltaehkäisyn tarpeet noin tuhannen yleisen sairauden osalta yhdestä verinäytteestä ja yhdistämään kyseisen kuluttajan hänelle sopiviin terveysratkaisuihin sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Alla olevalla InderesTV:n videolla Nightingalen toimitusjohtaja Teemu Suna kommentoi tulosraporttia.