Onko Nordea nyt ostolappu? Analyytikoiden suosikki pankkisektorin myllerryksestä huolimatta

Nordean osake on nyt selvässä alennuksessa, mikäli on luottaminen analyytikoiden tavoitehintoihin.

Nordea on menettänyt pankkisektoria ravistelevassa rytinässä ison osan markkina-arvostaan. Vielä helmikuun lopulla osake kävi yli 12 eurosta, mutta sen jälkeen osakkeen arvo on sulanut 9,35 euroon. Osakkeen arvosta on häipynyt yli viidennes, 22 prosenttia.

Nordean osakekurssi laski perjantaina 9,8 prosenttia 9,35 euroon, mutta se selittyy osingonmaksulla. Pankin osakkeesta irtosi osinko, joka selittää 7,7 prosenttiyksikön verran kurssilaskusta.

Sveitsiläisen Credit Suissen ongelmat ovat luoneet huolia koko eurooppalaista pankkisektoria kohtaan. Toisin Credit Suissen vaikeudet eivät ole olleet mikään yllätys, sillä jättipankin tulos kääntyi tappiolle jo toissa vuonna muun muassa ison riskirahaston tappioiden takia.

Huolia ovat aiheuttaneet myös kolmen alueellisen pankin kaatuminen Yhdysvalloissa.

Onko Euroopan pankkisektori vaarassa?

Nordea Varallisuudenhoito kertoo pankkihermoilua käsittelevässä markkinakommentissaan, että eurooppalaisten pankkien taseet ja likviditeettitilanne ovat aivan eri tolalla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa talletussuojarahaston haltuun ottamien pankkien. Pankin mukaan Euroopassa pankkien likviditeettivaatimukset ovat tiukemmat kuin Yhdysvalloissa, eikä Yhdysvalloissa kaatuneet pankit edes kuuluneet pienen kokonsa takia näiden vaatimusten piiriin. Euroopassa nämä vaatimukset ovat kattavampia.

Nordean mukaan huolet liittyvät enemmän pörssikurssien liikkeisiin kuin yhtiöiden taloudelliseen asemaan.

Toisaalta Saksan jättipankki Deutsche Bankin joukkovelkakirjalainat ovat joutuneet paineen alle, koska Credit Suisse joutui viime viikolla alaskirjaamaan noin 17 miljardia dollaria. Deutsche Bankin luottoriskinvaihtosopimukset ampaisivat yli 200 pisteeseen 142 pisteestä, mikä on eniten sitten vuoden 2019 alun.

Lisäksi luottoluokittaja Moody’s varoittaa pankkien vaikeuksien tartuntavaarasta muuhunkin talouteen. Mitä pidempään rahoitusolot pysyvät kireinä, sitä suurempi riski on, että vaikeudet leviävät pankkisektorin ulkopuolelle ja aiheuttavat suurempia rahoituksellisia ja taloudellisia vahinkoja, kertoo uutiskanava CNBC.

Nordean osake on analyytikoiden selvä suosikki

Nordea on kuitenkin vahvassa tuloskunnossa.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 26 prosenttia 1 609 miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat 19 prosenttia, kun korkokate kasvoi 31 prosenttia pääosin yritysluottojen, talletusvolyymien ja talletusmarginaalien kasvun ansiosta.

Nordean pääomarakenne pysyi erittäin vahvana: 16,4 prosentin ydinvakavaraisuussuhde ylittää viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 5,3 prosenttiyksiköllä.

Vahvan tulos- ja tasekuntonsa ansioista pankki on valmis jakamaan varojaan ruhtinaallisesti omistajilleen.

Omistajat ovat saamassa korkean osingon lisäksi toisenkin pääoman palautuksen. Viime vuoden tapaan Nordea aikoo ostaa omia osakkeitaan suurella määrällä.

Nordean varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 350 000 000 Nordean osakkeen hankkimisesta. Se vastaa noin 9,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivän. Tämä määrä osakkeita yhtiö voi hankkia ylimääräisen pääoman jakamiseksi pääomarakenteen optimointitarkoituksessa.

Pankkiin liittyvistä huolista huolimatta Nordea on nyt analyytikoiden selvä suosikki. Yhtiötä seuraa 21 analyytikkoa, joista peräti 15 antaa osakkeelle ostosuosituksen ja yhden suositus on lisää. Viiden suositus on pidä. Vähennä tai myy -suosituksia ei ole lainkaan.

Kuukausi sitten ostosuosituksia tuli 17 analyytikolta.

Analyytikot eivät ole alentaneet Nordean osakkeen tavoitehintoja, vaan konsensuksen mukainen keskimääräinen tavoitehinta on hieman noussut noin 12,6 euroon.