Novo Nordisk on erittäin kannattava kasvuyhtiö

Novo Nordisk hyötyy kyseenalaisesta megatrendistä ja sen lääkkeille on maailmalla kasvavaa kysyntää. Se näkyy kasvuluvuissa.

Novo Nordisk on globaalisti toimiva tanskalainen lääketeollisuusyritys, joka tunnetaan etenkin diabetes- ja hemofilialääkkeistään sekä kasvuhäiriöhoitojen ja vaihdevuosien hormonihoidon kehittäjänä. Tanskalaisyhtiöllä on yli 90 vuoden kokemus edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä. Yritys on johtavassa asemassa myös lihavuuden hoidon, hemofilian hoidon ja kasvuhormonihoidon kehittämisessä.

Yhtiöllä on yli 50 000 työntekijää 80 maassa eri puolilla maailmaa, ja tuotteitamme myydään 170 maassa.

Kiinassa ja muissa Aasian maissa talous kasvaa kovaa vauhtia. Talouden kasvaessa ja absoluuttisen köyhyyden vähentyessä ihmisten kulutusmahdollisuudet kasvavat.

Novo Nordisk ratsastaa negatiivisella megatrendillä, joka on liikalihavuus. Yhtiö hyötyy näiden jättivaltioiden kansalaisten elintason noususta, sillä uusien kulutusmahdollisuuksien syntyessä osa kansalaisten käytettävissä olevista tuloista suuntautuu terveydelle huonoihin vaihtoehtoihin.

Epäterveelliset elämäntavat tulevat siis mahdolliseksi yhä useammalle ihmiselle. Tämä johtaa diabeteksen jyrkkään kasvuun, josta Novo Nordisk suurimpana toimijana hyötyy.

Myynnin kasvu näyttää ylittävän odotukset

Kasvumahdollisuuksia on myös Yhdysvalloissa.

Danske Bank nostaa ennustettaan lääketeollisuusyhtiön vuoden 2023 myynnin kasvusta 26 prosenttiin aiemmasta 18 prosentista perustuen Wegovy- ja Ozempic-lääkkeiden viimeaikaisen myynnin kehitykseen Yhdysvalloissa.

Wegovy on näläntunnetta vähentävä laihdutuslääke. Ozempic on 2-tyypin diabetekseen tarkoitettu lääke, jota on alettu käyttää myös laihdutukseen.

”Wegovyn uudelleenlanseeraus ylitti merkittävästi alkuperäiset odotuksemme, ja Ozempicin kysynnän kiihtyminen tukee näkemyksemme mukaan merkittävästi yhtiön vuoden 2023 vuoden näkymiä”, Danske Bankin analyytikko Thomas Bowers toteaa.

Bowers kertoo, että pankin tarkistetut ennusteet nojaavat Wegovyyn, suurelta osin siksi, että pankki ottaa huomioon huomattavasti suuremman käytön Yhdysvalloissa ja hieman enemmän ulkomailla.

”Perustamme päivitetyt ennusteemme reseptilääkkeiden kasvavaan kysyntään, joka ei osoita merkkejä hidastumisesta alkuvaiheen patoutuneen kysynnän jälkeen. Pohdimme jopa sitä, että Wegovyn kasvun pitäisi hidastua olennaisesti toimitusrajoitusten vuoksi”, Bowers toteaa.

Kovat odotukset tuloskasvusta

Powersin mukaan Novo Nordiskin vapaaseen kassavirtaan pohjautuva arvostus tarkoittaa 1 180 kruunun osakekohtaista hintaa, kun aiemmin pankki oli arvioinut hinnaksi 1 107 kruunua. Novon osakkeella käydään kuitenkin edelleen kauppaa noin 80 prosentin preemiolla maailmanlaajuisiin lääkealan yrityksiin nähden.

Danske Bank toistaa Novo Nordiskin ostosuosituksen ja nostaa 12 kuukauden tavoitehinnan 1 175 Tanskan kruunuun. Viimeisin kurssinoteeraus on noin 978 kruunua eli nousuvaraa Danske Bankin tavoitehintaan on noin 20 prosenttia.

Analyytikoiden odotukset tuloskasvusta ovat kovat. Analyytikoiden konsensusodotus on, että tanskalaisyhtiön viime vuoden 24 kruunun osakekohtainen hinta nousee tänä vuonna 32 kruunuun ja ensi vuonna lähes 37 kruunuun.

Novo Nordisk on myös erittäin kannattava, sillä oman pääoman tuotto oli viime vuonna peräti 72 prosenttia. Kovat kasvuodotukset ja korkea kannattavuus näkyvät arvostuskertoimissa. Tämän vuoden konsensusennusteilla laskettu P/E-kerroin on lähes 31x ja EV/Ebitda-kerroin lähes 23x.