Orionin syöpälääke hyväksytty eturauhassyövän lisähoitoon Kiinassa

Orion etenee varmoin askelin oikeaan suuntaan eturauhassyöpälääkkeensä lanseeraamisessa.

Lääkeyhtiö Orionin kehittämä eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu darolutamidi on nyt hyväksytty sekä levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän että etäpesäkkeettömän hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon Kiinassa.

Orion ja Saksalainen Bayer kehittävät darolutamidia yhdessä. Bayer vastaa darolutamidin kaupallistamisesta maailmanlaajuisesti. Tietyillä Euroopan markkinoilla Orion ja Bayer tekevät yhteistä myynninedistämistyötä.

Kiinan lääkeviranomainen NMPA (The Chinese National Medical Products Administration) on hyväksynyt suun kautta otettavan darolutamidin käytön yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä. Darolutamidi on jo aiemmin hyväksytty Kiinassa etäpesäkkeettömän, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Hyväksyntä perustuu tutkimustuloksiin, jotka osoittivat että darolutamidin käyttö yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon ja usein käytetyn solunsalpaajahoidon kanssa pienensi lähes 33 prosentilla kuoleman riskiä levinnyttä hormonisensitiivistä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla verrattuna hormonaalisen hoidon ja solunsalpaajahoidon yhdistelmään.

Tulokset osoittivat johdonmukaisia hyötyjä myös tärkeissä toissijaisissa muuttujissa, ja haittavaikutukset olivat samankaltaisia molemmissa tutkimusryhmissä. Tulokset julkaistiin The New England Journal of Medicine -lehdessä.

Darolutamidia arvioidaan parhaillaan eturauhassyövän taudinkulun eri vaiheissa laajassa tutkimusohjelmassa, johon kuuluu kolme suurta meneillään olevaa tai suunnitteilla olevaa kliinistä tutkimusta.

Eturauhassyöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin miehillä diagnosoitu syöpä. Vuonna 2020 arviolta 1,4 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä, ja noin 375 000 miestä kuoli sairauteen.

Useimmilla miehillä eturauhassyöpä on diagnoosihetkellä paikallinen, jolloin sitä voidaan hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla. Kun syöpä uusiutuu, kehittyy etäpesäkkeitä tai syöpä leviää, tavanomainen hormonaalinen hoito on tämän hormonisensitiivisen taudin hoidon kulmakivi.

Hoidosta huolimatta suurella osalla miehistä levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä etenee lopulta kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi, mikä lyhentää potilaan elinaikaa.

Darolutamidi on hyväksytty yli 80 maassa eri puolilla maailmaa kauppanimellä Nubeqa etäpesäkkeettömän eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen. Se on myös hyväksytty levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoitoon useilla markkinoilla, mukaan lukien Yhdysvallat, Japani, EU ja Kiina. Bayerilla on meneillään tai suunnitteilla myyntilupahakemusprosesseja muilla alueilla.

Nubega on Orionin kasvun ”keihäänkärki” yhtiön toimitusjohtaja Liisa Hurmeen mukaan.

”Darolutamidista julkaistiin uusia positiivisia tutkimustuloksia, joihin perustuen Nubeqa-lääke on jo saanut myyntiluvan uuteen indikaatioon Yhdysvalloissa. Lisäksi kumppanimme Bayer nosti arviotaan Nubeqan myyntipotentiaalista, ja tuote onkin Orionin tärkein lähivuosien kasvuajuri”, Hurme totesi tilinpäätöksen yhteydessä.

Orionin osake oli selvässä nousussa viime vuonna aina kuluvan vuoden tammikuuhun asti, jolloin osake kipusi ennätykseensä lähes 55 euroon. Sen jälkeen osake on laskenut alle 44 euron.

Lääkeyhtiön liikevaihto nousi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,5 prosenttia vertailukaudesta lähes 295 miljoonaan euroon. Liikevoitto nousi kuitenkin vain 1,9 prosenttia 40,7 miljoonaan euroon.

Orion arvioi liikevoiton kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta. Liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa.