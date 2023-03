Ostotarjous ei kelvannut Rovion pääomistajille – Tuleeko Disney tai Netflix apajille?

Rovio on hylännyt kyseenalaisen maineen saaneen peliyhtiön tarjoaman ostotarjouksen. Neuvottelut kuitenkin jatkuvat.

Peliyhtiö Rovio Entertainment ilmoitti viime helmikuun alussa, että sen hallitus oli päättänyt aloittaa strategisen selvityksen ja että osana tätä selvitystä Rovio on päättänyt aloittaa alustavat, ei-sitovat keskustelut eräiden tahojen kanssa. Käytännössä kyse oli yrityksen mahdollisesta myymisestä israelilaiselle peliyhtiö Playtikalle tai jollekin toiselle ostajakandidaatille.

Nyt Rovion hallitus vahvistaa, että Rovion strategisen selvityksen yhteydessä käydyt alustavat keskustelut Playtikan kanssa ovat nyt päättyneet.

Playtika ilmoitti tammikuussa ei-sitovasta alustavasta ehdotuksesta koskien Rovion kaikkien liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimista 9,05 euron osakekohtaisella hinnalla.

Israelilainen pelitalo ei ole ainoa Rovion ostamisesta kiinnostunut yhtiö.

Saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen Rovion ja sen osakkeenomistajien kannalta Rovion hallitus jatkaa strategista selvitystään ja alustavia ei-sitovia keskusteluja eräiden muiden tahojen kanssa. Rovio ei ole suostunut julkistamaan, keiden muiden kanssa se käy keskusteluja yrityksen myynnistä.

Rovion mukaan ei ole mitään varmuutta siitä, että strateginen selvitys ja alustavat, ei-sitovat keskustelut johtavat käteis- tai muuhun ostotarjoukseen tai mihinkään muuhun transaktioon, eikä myöskään tällaisen mahdollisen transaktion hinnoittelusta.

Säikäyttikö Playtikan huono maine pääomistajan?

Israelilaisyhtiö oli tarjoutunut ostamaan Rovion osakkeet jo viime vuoden marraskuussa 8,50 eurolla osakkeelta. Tämän tarjouksen Rovio hylkäsi. Sen jälkeen Playtika korotti tarjoustaan 9,05 euroon.

Playtika on vuonna 2010 perustettu mobiilipeleihin erikoistunut digiviihteen yhtiö. Yhtiö oli yksi ensimmäisistä ​​verkko- ja mobiilialustoilla ilmaisia pelejä tarjonneista yrityksistä.

Playtikalla on Suomen pelialalla kyseenalainen maine. Israelilaisyhtiö osti 2019 suomalaisen peliyhtiön Seriouslyn, jonka toiminnot se lopetti Suomessa ja siirsi Israeliin ja Puolaan viime vuonna.

On mahdollista, että juuri tämä Playtikan aiempi toiminta herättää Rovion pääomistajassa epäilyjä.

”Neuvottelujen päättyminen Playtikan kanssa ei tullut meille yllätyksenä, sillä emme pitäneet yhtiön tarjoamaa hintaa tarpeeksi houkuttelevana Rovion kohtalosta lopulta päättävälle Hedin suvulle, kun huomioidaan Playtikan huono maine ostajana”, toteavat Inderesin analyytikot Roni Peuranheimo ja Atte Riikola artikkelissaan.

Rovio on perheyhtiö, ja kaupan syntyminen riippuu Rovion pääomistajasta, Hedin suvusta. Hedin suvun sijoitusyhtiö Trema International Holdings omisti ennen listautumista Roviosta 69 prosenttia. Tällä hetkellä perheen omistus on noin 39 prosenttia. Rovion perustaja on Mikael Hed ja hän on yksi suvun Rovio-omistajista.

Analyytikot: Neuvottelujen kariutuminen todennäköisin lopputulos

Peuranheimon ja Riikolan mukaan Rovion erikoistilanne ei ole vielä ohi ja todennäköisyyksien määritteleminen hallituksen suosittelemalle julkiselle ostotarjoukselle on vaikeaa.

”Loppupeleissä kaikki on kiinni siitä, onko jokin taho valmis tekemään tarjouksen, joka on riittävän houkutteleva Hedin suvulle”, analyytikot arvioivat.

Jos jokin Playtikaa paremman maineen ostaja tarjoaisi Roviosta Playtikan tarjousta paremman hinnan, voisi sitä olla vaikea sivuuttaa. Peuranheimo ja Riikola arvelevat, että esimerkiksi amerikkalaiset viihdejätit Disney tai Netflix saattaisivat olla tällaisia yhtiöitä.

”Pidämme tässä vaiheessa näkemyksemme Rovion osakkeesta ennallaan, sillä pidämme edelleen todennäköisyyttä neuvottelujen kariutumiselle mahdollista ostotarjousta suurempana”, analyytikot arvioivat.

Inderesin suositus Rovion osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 8,0 euroa, mikä on vain hieman tämän hetken vajaan 7,7 euron kurssinoteerausta korkeampi.

Piensijoittajille Hedin suvun antamat rukkaset Playtikalle saattaa olla pettymys, koska Rovio ei ole pystynyt lunastamaan siihen kohdistuneita kasvuodotuksia.

Rovion liikevaihto kasvoi viime vuonna edellisvuodesta 11 prosenttia 318 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin laski 1,2 prosenttia. Konsernin oikaistu liikevoitto laski 39 miljoonaan euroon edellisvuoden 44 miljoonasta eurosta. Rovio odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan vuonna 2023 viime vuoden tasolla.

Rovio julkistaa lisätietoja neuvottelujen jatkumisesta myöhemmin, mutta ei luonnollisesti kerro ajankohtaa.