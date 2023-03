Pankkiosakkeet laskussa – Onko finanssikriisi ovella?

Amerikkalaispankin ongelmat aiheuttivat myyntiaallon.

Pankkiosakkeet laskivat toimialana torstaina peräti 7,8 prosenttia Yhdysvalloissa, kun maan kahdeksanneksitoista suurin pankki Silicon Valley Bank (SVB) ajautui ongelmiin.

SVB:n osake halpeni torstaina varsinaisen pörssipäivän kaupankäynnissä peräti 60,4 prosenttia, kun pankki ilmoitti keräävänsä 2,2 miljardia dollaria pääomia osakkeiden myynnillä. 2,2 miljardista dollarista julkisen osakeannin osuus on 1,75 miljardia dollaria.

Kerätyillä pääomilla on tarkoitus kattaa pankin tappioita. SVB teki korkojen nousun vuoksi peräti 1,8 miljardin dollarin tappion Yhdysvaltain valtionlainoilla ja asuntolainavakuudellisilla arvopapereilla. Asuntolainavakuudelliset arvopaperit muistuttavat joukkolainoja koronmaksun osalta, mutta niissä kohde-etuus on yleensä kori asuntolainoja tai muita kiinteistölainoja.

SVB on perustettu vuonna 1983. Se on piilaakson suurin pankki. Pankki on rahoittanut lukuisia startup-yrityksiä ja venture capital -sijoituksia. Pankki omistaa paljon muun muassa startup-yritysten vaihtovelkakirjalainoja.

Pankilla oli talletuksia 165 miljardia dollaria vuonna 2022. SVB halusi talletuksille korkeamman tuoton, joten se osti 80 miljardilla dollarilla asuntolainavakuudellisia arvopapereita ja Yhdysvaltain valtionlainoja. Korkojen nousun vuoksi joukkolainojen hinta laskee, mikä selittää tappioita.

SVB:n kannalta ongelmaksi on osoittautumassa asuntolainavakuudellisten arvopapereiden pitkä maturiteetti. Pankin asuntolainavakuudellisista arvopapereista peräti 97 prosentin juoksuaika on yli 10 vuotta. Ne lasketaan pankin ”hold-to-maturity-portfolioon”. Pankki on siis sitoutunut omistamaan arvopaperit eräpäivään saakka. SVB ei voi myydä kyseisiä arvopapereita kassakriisissä.

Jos SVB:n ongelmat pahenevat, niin pankki saatetaan joutua pelastamaan. SVB:n lisäksi sijoittajan kannattaa tarkkailla myös muiden amerikkalaispankkien tilannetta.

Yhdysvaltain valtionlainojen korkokäyrä on tällä hetkellä jyrkästi laskeva, mikä tekee lainausliiketoiminnasta haastavaa. Pankit ottavat lainaa lyhyen rahan hinnalla ja antavat lainaa pitkän koron hinnalla. Nyt lyhyt raha maksaa enemmän kuin pitkä. Se heikentää korkokatteita. Lisäksi markkinoiden likviditeetti on kiristynyt, kun Yhdysvaltain keskuspankki supistaa tasettaan. Pankkien liiketoiminnan tilanne on siis haastava Yhdysvalloissa.