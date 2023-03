Pienet amerikkalaispankit menettäneet 120 miljardia dollaria talletuksia

Tallettajat siirtävät varojaan amerikkalaisiin jättipankkeihin ja rahamarkkinarahastoihin.

Amerikkalaisen Silicon Valley Bankin (SVB) kaatuminen ravistelee pankkisektoria. Tämän mennessä on SVB:n lisäksi kaatunut kryptopankki Silvergate ja kryptoalan keskeinen toimija Signature-pankki.

SVB:n ajautuminen maksukyvyttömyyteen on Yhdysvaltain historian toiseksi suurin pankkiromahdus.

Vaikeuksia on nyt Euroopassakin, kun perinteikkään sveitsiläisen jättipankki Credit Suissen tulos kääntyi tappiolliseksi viime vuonna. Pankin riskirahoitussijoitukset tuottivat isot tappiot, ja tänä vuonna tappio on syventynyt.

Analyytikoiden mukaan paine kohdistuu eniten USA:n osavaltioiden alueellisiin pankkeihin. Ne voivat joko nostaa omia korkojaan, mikä heikentää voittoja, tai joutua ponnistelemaan rahoituspohjansa vahvistamiseksi, jos tallettajat lähtevät.

Federal Reserven uusien tietojen mukaan USA:n alueelliset pankit ovat sekasortoisessa tilanteessa ja niiden asiakkaat ovat siirtäneet varojaan maan suurimpiin rahoituslaitoksiin turvaan.

Talletukset romahtaneet nopeasti

Keskuspankin perjantaina julkaisemien uusien tietojen mukaan 25 suurinta amerikkalaispankkia on kerännyt 67 miljardia dollaria uusia talletuksia, kun samalla alueelliset ja kunnalliset pankit ovat menettäneet 120 miljardia dollaria 15. maaliskuuta päättyneellä viikolla. Aiheesta kertoo Yahoo Finance.

Amerikkalaispankkien talletukset ovat kokonaisuudessaan 17,5 biljoonaa dollaria, mikä on alhaisin määrä sitten syyskuun 2021.

Uudet luvut vahvistavat suurten pankkien ja pienten pankkien välistä jakoa nopeasti syntyneen pankkikriisin aikana. Jättipankit välttävät osan niistä tallettajien ja sijoittajien käyttäytymisestä, joka on tuonut ongelmia pienempiin kilpailijoihin.

Suuret pankit eivät olleet ainoa paikka, johon asiakkaat ovat tallettaneet rahojaan.

Rahamarkkinarahastoihin on virrannut yhteensä 121 miljardia dollaria Silicon Valley Bankin romahdusta seuranneella viikolla, mikä oli suurin lukema sitten vuoden 2020 alun. Sen jälkeen rahamarkkinarahastoihin virtasi vielä 117 miljardia dollaria 22. maaliskuuta päättyneellä viikolla.

Rahamarkkinarahasto on sijoitusrahasto, joka sijoittaa pääasiassa lyhytaikaisiin ja matalariskisiin rahamarkkinainstrumentteihin, kuten valtion obligaatioihin, yritystodistuksiin ja pankkitalletuksiin.

Talletukset olivat vähentyneet pienissä pankeissa jo ennen Silicon Valley Bankin kaatumista, ja ne ovat laskeneet vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Kaikkien pankkien talletukset laskivat myös viisi prosenttia vuodessa vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä.

Keskuspankkiko syyllinen?

Monet tarkkailijat katsovat tämän koko toimialaa koskevan muutoksen johtuvan keskuspankin aggressiivisesta kampanjasta inflaation alentamiseksi.

Koronapandemian alkuvaiheessa, jolloin korot olivat historiallisen alhaiset, pankit olivat tulvillaan talletuksia. Kun Fed alkoi nostaa korkoja inflaation hillitsemiseksi, asiakkaat alkoivat etsiä varoilleen korkeampien tuottojen kohteita. Kaikkien pankkien talletukset vähenivät ensimmäisen kerran vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti keskiviikkona odotetusti ohjauskorkoa 25 korkopistettä eli 0,25 prosenttiyksikköä. Se oli markkinoiden konsensusennuste, vaikka osa pankeista odotti ohjauskoron pysyvän ennallaan. Ohjauskorko on korkopäätöksen jälkeen 4,75-5,00 prosenttia. Se on korkein lokakuun 2007 jälkeen.

Keskuspankki viestittää edelleen, että ohjauskorkoa nostetaan inflaationäkymän sitä vaatiessa ennakoitua korkeammalle.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell kertoi pankkijärjestelmän olevan kunnossa ja talletusten turvassa. Keskuspankin avomarkkinakomitea on kuitenkin pohtinut pidättäytymisestä koronnostosta pienempiä pankkeja ravistelevan talletuspaon vuoksi.

Keskuspankki on puun ja kuoren välissä. Toisaalta edelleen korkea inflaatio edellyttäisi siltä ohjauskoron nostoa, toisaalta ohjauskoron nostot ovat saaneet lyhyet markkinakorot nousuun. Lyhyiden markkinakorkojen nousu on laskenut velkakirjojen arvoja ja se koitui osaltaan kaatuneen Silicon Valley Bankin kohtaloksi.

Lisää pankkikaatumisia saattaa olla tulossa

Pienten pankkien haasteena on se, että jos ne nostavat talletuskorkojaan pitääkseen asiakkaansa, se voi heikentää niiden kannattavuutta. Jos ne kuitenkin menettävät liikaa asiakkaita, kuten Silicon Valley Bank, ne luopuvat tärkeästä rahoituksesta ja saattavat joutua myymään omaisuutta tappiolla kattaakseen nostot.

Silicon Valley Bankin asiakkaat nostivat 42 miljardia dollaria yhden päivän aikana, jolloin pankin käteissaldo oli 958 miljoonaa dollaria negatiivinen.

Social Science Research Networkissa julkaistussa tutkimuksessa väitetään, että eri puolilla Yhdysvaltoja on 186 pankkia, jotka voivat kaatua, jos puolet niiden tallettajista vetävät nopeasti varansa pois pankista. Taloustieteilijät eivät nimenneet pankkeja, joiden he uskoivat olevan vaarassa.

Eräät suursijoittajat, kuten hedgerahastojohtaja Bill Ackman, vaativat kaikkien pankkitalletusten täydellistä vakuuttamista. Muutoin vaarana on laajalle leviävä pankkikriisi. Koska talletuksia oli syyskuussa 26,6 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kaiken vakuuttaminen olisi kuitenkin poikkeuksellista.

Kaatumisuhan alla on seuraavaksi erityisesti First Republic Bank, joka on menettänyt kuukaudessa jo lähes 90 prosenttia markkina-arvostaan. Reuters kertoo kolmeen asiaan perehtyneen nimettömään lähteeseen nojaten, että First Republic tutkii keinoja supistaa toimintaansa, jos sen yritykset hankkia uutta pääomaa epäonnistuvat.