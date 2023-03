Rahaviikko lisää tietoisuutta taloustaitojen tärkeydestä

Tällä viikolla vietetään Rahaviikkoa eli Global Money Weekiä, jonka tarkoituksena on tarjota oppilaitoksille innovatiivisia opetussisältöjä nuorten taloustaitojen tukemiseksi.

Rahaviikko eli Global Money Week on vuosittain järjestettävä maailmanlaajuinen kampanja, jonka tavoitteena on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat laadukasta talouskasvatusta. Kansainvälisesti teemaviikko on saavuttanut yli 53 miljoonaa lasta ja nuorta 176 maassa.

GMW:n kansainvälisen sivuston mukaan vuoden 2023 virallinen slogan on: ”Plan your money, plant your future”, vapaasti suomennettuna: ”Suunnittele rahasi, istuta tulevaisuutesi.”

Keskeinen teema rakentuu siis kestävyyden ympärille: miten yksilön talouskäyttäytyminen vaikuttaa paitsi omaan tulevaisuuteen, myös ympäristöön ja yhteiskuntaan?

Suomessa 20.–24. maaliskuuta 2023 vietettävä Rahaviikko kokoaa yhteen talousosaamista edistävät toimijat, jotka tarjoavat peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille taloustaitojen opettamiseen soveltuvaa ohjelmaa. Materiaalit ovat maksuttomia, ja niitä on saatavilla koko viikoksi viiden teemapäivän muodossa.

Opetussisällöt koostuvat erilaisista nuorille suunnatuista verkkoluennoista, videoista, peleistä, tehtävistä ja työpajoista. Niiden kautta käydään läpi muun muassa yrittäjyyteen, vastuulliseen kuluttamiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen sekä lainoihin, vakuutuksiin ja eläkkeisiin liittyviä asioita.

Talous ja nuoret TATin nuorten talousosaamisen asiantuntija Mari Hannola-Antikainen toteaa järjestön blogissa, että ajanmukaisten taloustaitojen opettaminen on tärkeää, sillä ne ovat myös hyvinvointitaitoja.

Rahaviikon materiaalit ovat kaikille avoimia ja ne löytyvät kampanjan verkkosivuilta.

Kansainvälisen Global Money Week -teemaviikon pääjärjestäjinä toimivat taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD sekä talouskoulutusverkosto International Network on Financial Education (INFE).

Suomessa Pörssisäätiön koordinoimaa tapahtumaa suojelevat Opetushallitus ja Suomen Pankki. Sisällöntuotannosta vastaavat erilaiset järjestöt, kuten Finanssiala ry ja Talous ja nuoret TAT, joiden tavoitteena on ennen kaikkea edistää kansalaisten taloustaitoja.

Lisätietoja Rahaviikosta ja Global Money Weekistä on luettavissa osoitteissa https://rahaviikko.fi/ ja https://www.globalmoneyweek.org/.