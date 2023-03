Sähköyhtiö: Suomalaisten pienet sähkönsäästön toimet eivät tuo helpotusta sähkölaskuun

Vattenfallin mukaan suomalaiset säästävät aktiivisesti sähköä, mutta moni valitsee tehottomat keinot.

Sähkön hinnan odotetaan vaihtelevan suuresti vuonna 2023. Vattenfallin mukaan johdannaismarkkinoiden hintoihin tulee edelleen vaikuttamaan erityisesti Euroopan energian saatavuus ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Loppuvuoden hintakehitykseen vaikuttaa esimerkiksi Euroopan varastoissa oleva kaasun määrä talven jälkeen ja miten kaasuvarastoja saadaan täytettyä loppuvuonna seuraavaa talvea varten.

Johdannaismarkkinoilla hinnat ovat tulleet alas loppuvuoden hintatasosta, mutta hinnat ovat edelleen pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa korkeammalla.

Suurinta osaa suomalaisista sähkön säästämiseen motivoi juuri korkeat sähkön kustannukset, ilmenee Vattenfallin tammikuun loppupuolella 2023 toteuttamasta kansalaiskyselystä.

Taulukko: Vattenfall.

Jopa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pyrkii tietoisesti vähentämään sähkönkulutustaan.

Suurin osa suomalaisista suosii kuitenkin helposti arjessa toteutettavia pieniä toimenpiteitä, joilla ei ole merkittävää vaikutusta sähkölaskun suuruuteen, Vattenfall väittää.

Suosituimmat sähkönkulutusta vähentävät toimenpiteet ovat valojen sammuttaminen, television ja tietokoneen sulkeminen sekä jääkaapin ja pakastimen sulkeutumisen varmistaminen. Vain 34 prosenttia kertoo alentaneensa huonelämpötilaa asteen verran.

Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos korostaa, että jos koti lämpenee sähköllä, on sen merkitys säästöjä etsittäessä kaikista tärkeintä.

”Tällöin oleellisinta on vähentää lämmitystarvetta laskemalla huonelämpötilaa, pienentämällä ilmanvaihtoa ja vähentämällä lämpimän veden käyttöä. Osan tiloista voi myös jättää asumiskäytön ulkopuolelle. Valojen osalta sammuttelua olennaisempaa on varmistaa, että käytössä on vain energiatehokkaita LED-lamppuja”, Lindroos linjaa.

Jos lämmitystapa on esimerkiksi kaukolämpö, ei lämmitystarve vaikuta sähkönkulutukseen. Tässä tapauksessa säästöjä kannattaa etsiä erityisesti viihde-elektroniikasta.

”TV:tä ei kannata pitää päällä taustalla ja tietokoneet kannattaa sammuttaa, kun niitä ei käytetä”, Lindroos muistuttaa.

Lindroosin mukaan pelikoneet voivat pahimmillaan olla todellisia sähkösyöppöjä 500–1000 watin tehoillaan, mutta niidenkin kohdalla paras säästökeino on usein opetella sammuttamaan kone silloin, kun se ei ole käytössä. Kahden tunnin päivittäinen pelisessio kuluttaa noin 30–60 kilowattituntia sähköä kuukaudessa. Aina päälle jätettynä pelikone kuluttaa sähköä tyhjäkäynnillä (150 W) peräti 108 kilowattituntia.

Kun tietoa on enemmän, on helpompi priorisoida ja löytää oman kodin suurimmat sähkösyöpöt. Vattenfallin uusi Energialaskuri kertoo, miten erilaiset säästötoimenpiteet vaikuttavat sähkölaskuun. Täyttämällä laskuriin tiedot siitä, miten ja missä henkilö asuu, kuinka monta henkilöä kotitalouteen kuuluu ja missä asioissa henkilö katsoo voivansa säästää energiaa, Energialaskuri laskee, kuinka paljon vähemmän energiaa kodissa voitaisiin käyttää ja kuinka paljon pienempi sähkölasku voisi olla.

”Energialaskurista voi tulostaa juuri omaan kotitalouteen sopivan säästösuunnitelman, josta käytännön vinkit erilaisiin perhekuntiin ovat helposti kaikkien perheenjäsenten nähtävillä”, Lindroos kertoo.