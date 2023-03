Savosolar on täysin erilainen yhtiö kuin ennen

Iso yritysjärjestely on muuttanut Savosolarin liiketoiminnan ja tunnusluvut täysin toiseen asentoon.

Savosolar suunnittelee ja toimittaa isoja aurinkolämpölaitoksia kaukolämmön ja teollisuuden käyttöön. Yhtiö on ollut pitkään pörssin murheenkryyni. Osake on menettänyt vuoden 2015 listautumisensa jälkeen lähes koko hintansa lukuisten osakeantien ja heikon taloudellisen kehityksen vuoksi. Osakkeesta on tullut penniosake 0,08 euron kurssinoteerauksella.

Kun vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa, jäi liikevaihto vuonna 2021 vuonna vain 2,5 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli viime vuonna tappiollinen peräti -4,6 miljoonaa euroa.

Viime syksynä Savosolar sitten päätti tehdä ison strategisen järjestelyn, jonka turvin se yrittää vauhdittaa liiketoimintansa kasvua.

Yhtiö allekirjoitti osakevaihtosopimuksen, jolla se osti VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkayhtiö Meriaura Oy:n ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan.

Meriaura on turkulainen perheomisteinen merikuljetusyritys. Yhtiö kuljettaa esimerkiksi bio- ja kiertotalouden tuotteita, agribulkia, sekä vaativia erikoislasteja Pohjois-Euroopan alueella. VG-EcoFuel valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Savosolar, Meriaura ja VG EcoFuel pyrkivät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan tarjonnan vajetta. Yhdistyminen nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa.

Savosolar-konsernilla on ollut vuoden 2022 alusta alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta, jotka yhtiö raportoi erillisinä liiketoimintasegmentteinä: Uusiutuva Energia ja Merilogistiikka. Sitä ennen konsernin liiketoiminta muodostui kokonaisuudessaan uusiutuvan energian liiketoiminnasta.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta muodostuu Savosolarin liiketoiminnasta. Se suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia aurinkolämpökeräimiä.

Merilogistiikka-liiketoiminta muodostuu Meriauran ja VG-EcoFuelin liiketoiminnoista.

Vahvempi tase nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista

Jari Varjotie kertoo, että yhtiö on vuoden 2023 alussa hyvin erilainen konserni kuin vuotta aiemmin.

”Aurinkolämmön hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan rinnalla uudistunut Savosolar-konserni tarjoaa kestäviä merikuljetuksia, ja konsernin liiketoimintaan sisältyy myös biopolttoaineiden valmistusta ja myyntiä. Tätä kierrätetyistä materiaaleista valmistettavaa biopolttoainetta hyödynnetään yhtiön laivoissa”, Varjotie toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan Meriaura on vakaasti ja kannattavasti kasvanut yritys, joka on alansa edelläkävijä vähähiilisten merikuljetusten tarjoamisessa Itämerellä ja Pohjanmerellä.

”Meriauran kasvun ja kannattavuuden taustalla on sen kilpailukykyinen laivasto, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja vahva markkina-asema valituissa markkinasegmenteissä kuivarahdissa sekä erikoisprojektikuljetuksissa.”

Varjotien mukaan yhdistyneellä Savosolarilla on aiempaa vahvempi tase ja kassavirta, mikä nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa.

”Uusi pääomistajamme on vahvasti mukana tukemassa molempien liiketoimintojen kasvua, ja uuden konsernin toimintojen integrointi etenee suunnitellusti”, Varjotie kertoo.

Kääntyykö yhtiö voitolliseksi?

Konsernin koko vuoden 2022 liikevaihto oli 8,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 2,5 miljoonaa euroa. Meriaura Oy:n luvut on yhdistetty Savosolar-konserniin joulukuun alusta 2022. Konsernin viralliset tilinpäätösluvut eivät siten ole ole suoraan vertailukelpoisia vuoteen 2021.

Koko vuoden liikevaihdosta 3,8 miljoonaa euroa eli noin 44 prosenttia muodostui Uusiutuvan Energian liikevaihdosta ja 4,9 miljoonaa euroa eli noin 56 prosenttia Merilogistiikan liikevaihdosta.

Konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdosta 0,8 miljoonaa euroa eli noin 14 prosenttia muodostui Uusiutuvan Energian liikevaihdosta ja 4,9 miljoonaa euroa eli noin 86 prosenttia Merilogistiikan liikevaihdosta.

Merilogistiikan liikevaihto kasvatti konsernin koko vuoden liikevaihtoa huomattavasti edellisvuodesta, vaikka Merilogistiikka oli osa konsernia vain joulukuun.

Yritysjärjestelyistä huolimatta Savosolar rämpii vielä pahasti tappiollisessa liiketoiminnassa.

Koko vuoden liiketulos oli pakkasella -3,8 miljoonaa euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä tappio jäi kuitenkin vain -0,2 miljoonaan euroon.

”Koko vuoden tulos jäi tappiolliseksi, mutta kannattavuus kehittyi myönteisesti sekä projekteissa että Meriauran yhdistymisen ansiosta. Meriauran luvut tosin vaikuttivat vain joulukuun ajalta”, Varjotie kertoo.

Varjotien mukaan Meriauralle vuosi 2022 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti yksi yhtiön parhaista.

”Meriauran liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa muodostui bulk-liiketoiminnasta ja siitä noin 70 prosenttia sopimusasiakkaiden lasteista. Projektilogistiikan osuus oli noin kolmannes liikevaihdosta. Projektilogistiikan kuljetusten kansilastilaivat olivat hyvin työllistettyjä koko vuoden. Katsauskaudella toteutettiin muun muassa tuulivoimaloiden, satamanostureiden ja laivalohkojen kuljetuksia.”