Solidium myy pois jättipotin Kemiran osakkeita

Valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy kertoi tiistaina aloittavansa osakemyynnin, jossa yhtiö tarjoaa myyntiin noin kahdeksan miljoonaa Kemiran osaketta.

Myynti vastaa noin viittä prosenttia kaikista Kemiran osakkeista.

Osakemyynti alkaa välittömästi. Osakemyynnissä osakkeita tarjotaan suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä.

Solidium omistaa tällä hetkellä noin 15,8 miljoonaa Kemiran osaketta, eli noin 10,2 prosenttia kaikista Kemiran osakkeista. Kemiran osake on kivunnut noin 58 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Solidium käyttää osakemyynnistä saatavat varat pääasiassa yleisiin rahoitustarpeisiin.

Kemira julkisti helmikuun alkupuolella melkoisen tulospommin, kun sen operatiivinen käyttökate kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 81 prosenttia ennätykselliseen 177 miljoonaan euroon. Operatiivinen liikevoitto kasvoi vieläkin hurjemmin, 163 prosenttia ja oli 123 miljoonaa euroa. Vuosi sitten se oli 47 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 Kemira odottaa markkinakysynnän kuitenkin laskevan jonkin verran makrotalouden epävarmuuden seurauksena. Samalla kuitenkin muuttuvien kustannusten odotetaan laskevan.

Solidium tiedottaa Osakemyynnin lopputuloksesta arviolta 1.3.2023. Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin olemaan myymättä muita omistamiaan Kemiran osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa.

Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana. Nämä yhtiöt ovat Anora Group, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry ja Valmet. Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,8 miljardia euroa.