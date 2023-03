Suuria liikkeitä sijoitusmarkkinoilla – teknologiayhtiöiden osakekurssikehitys tukee osakeindeksejä

Markkinoilla odotetaan Fedin laskevan ohjauskorkoa vuoden toisella puoliskolla.

Viimeisen vajaan kahden viikon aikana on nähty suuria liikkeitä sijoitusmarkkinoilla. Valtionlainojen tuotot ovat madaltuneet nopeasti, kun pankkikriisin ja taantuman todennäköisyys on kasvanut. Yhdysvaltain kahden vuoden valtionlainan tuotto on laskenut kuluvan vuoden huipuista yli prosenttiyksikön ja on nyt noin neljä prosenttia.

Myös raakaöljyn nopea hinnanlasku indikoi, että taantuman todennäköisyys on kasvanut. WTI-raakaöljy halpeni noin 13 prosenttia viime viikon aikana. Kullan hinta on kallistunut, kun reaalikorot ovat laskeneet. Kullan hinta kävi maanantaina yli 2000 dollarissa troy-unssia kohti. Tiistaina aamupäivällä hinta on noin 1976 dollaria per troy-unssi.

Keskeiset osakeindeksit kallistuivat viime viikolla, vaikka osakemarkkinoiden volatiliteetti oli suhteellisen korkea. S&P 500 nousi 1,4 prosenttia. Se oli erityisesti teknologiayhtiöiden ansiota. Nasdaq Composite -indeksi kallistui 4,1 prosenttia. Korkotason lasku tuki teknologiayhtiöiden osakekurssikehitystä.

S&P 500 -indeksin sektorien tuottoerot ovat korostuneet viime viikkoina. Teknologiasektori on kallistunut viimeisen kuukauden aikana 2,7 prosenttia. Se on ainoa sektori, jonka tuotto on plussalla. Finanssisektori on halventunut peräti 14,3 prosenttia.

Crossmark Global Investmentsin Bob Doll kommentoi talouslehti The Wall Street Journalille, että hän on lisännyt syklisten osakkeiden painoa ja vähentänyt kasvuyhtiöiden osuutta.

Doll arvioi, että markkinoiden alkuperäinen reaktio pankkien haasteisiin oli ylimitoitettu. Osakeindeksit todennäköisesti kuitenkin laskevat tänä vuonna, koska koronnostot vaikuttavat viiveellä. Jos talouskasvu hidastuu ja taantuman riski kasvaa, niin tulosennusteet laskevat nykyiseltä tasolta.

Markkinoiden koronnosto-odotukset ovat muuttuneet nopeasti pankkikriisin todennäköisyyden kasvamisen vuoksi. Markkinoilla hinnoitellaan Fedin laskevan ohjauskorkoa tänä vuonna.

Ohjauskorkojen todennäköisyyksien perusteella laskettu painotettu keskiarvo on marraskuun korkopäätökselle noin 4,3 prosenttia. 21. helmikuuta se oli vielä noin 5,4 prosenttia. Fedin ohjauskorko on tällä hetkellä 4,50-4,75 prosenttia. Fedin seuraava korkopäätös on edessä keskiviikkona. Fedin odotetaan nostavan ohjauskorkoa 25 korkopistettä.