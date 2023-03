Piilaakson jättipankki SVB kaatuu – korkoriski koitui kohtaloksi

Piilaaksossa toimiva Silicon Valley Bank ei löytänyt selviytymistietä ongelmiinsa. Nyt markkinoilla pelätään vaikeuksia koko USA:n pankkisektorille.

Nyt on selvää se, mitä on markkinoilla ounasteltu keskiviikosta lähtien: Silicon Valley Bank (SVB) on ajautunut syviin vaikeuksiin ja se ajetaan alas Kalifornian pankkivalvontaviranomaisen päätöksellä.

Kyseessä on toiseksi suurin yhdysvaltalaisen pankin konkurssi Washington Mutualin jälkeen vuonna 2008.

Pankki tarjosi myös erilaisia rahoituspalveluja, jotka oli räätälöity erityisesti startup-yritysten tarpeisiin, kuten riskilainoja, yrityspankkitoimintaa ja omaisuudenhoitoa. Nämä palvelut on suunniteltu auttamaan startup-yrityksiä hallitsemaan talouttaan, optimoimaan kassavirtaansa ja skaalaamaan liiketoimintaansa.

Viime vuoden lopussa SVB:n kokonaisvarat olivat 209 miljardia dollaria ja kokonaistalletukset 175 miljardia dollaria.

SVB on Piilaakson aloittelevien yritysten rahoittaja ja Yhdysvaltain 18. suurin pankki. Amerikkalaisen The Street -sivuston mukaan SVB oli keskeinen toimija innovaatiotaloudessa. Se oli Piilaakson teknologiateollisuuden selkäranka. Pankilla oli tärkeä rooli startup-ekosysteemissä tarjoamalla erikoistuneita rahoituspalveluja, alan asiantuntemusta, arvokasta verkostoa ja vahvaa mainetta. Peräti puolet viime vuonna Yhdysvalloissa listautuneista riskisijoittajien tukemista teknologia- ja terveydenhoitoyhtiöistä ovat sen asiakkaita.

Kriisipankki yritti löytää keinoja selviytyäkseen. SVB Financial Group julkisti keskiviikkona keräävänsä 2,2 miljardia dollaria pääomia osakkeiden myynnillä. 2,2 miljardista dollarista julkisen osakeannin osuus on 1,75 miljardia dollaria.

Pankki myös kertoi myyneensä likvidejä omistuksiaan 21 miljardilla dollarilla, joista se kirjasi 1,8 miljardin dollarin tappiot. Se ei yhtiötä pelastanut ja pankki yritti löytää mahdollisia ostajia.

Sekään ei onnistunut.

Korkojen nousu oli SVB:lle myrkkyä

Toistaiseksi kriisipankin varat siirtyvät Yhdysvaltain talletussuojarahaston FDIC:n perustaman Deposit Insurance National Bank of Santa Claran hallintaan. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla keskeytettiin perjantaina.

Markkinoilla hermoillaan nyt siitä, aiheuttaako SVB:n romahdus pankkikriisin Yhdysvalloissa. Siksi FDIC pyrkii turvaamaan SVB:n suojattujen asiakkaiden talletukset.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Janet Yellen kertoi maan kongressin komitealle seuraavansa tarkasti pankkialan tilannetta. Pankkien taloudelliset tappiot aiheuttavat huolta ja niin pitääkin, Yellen toteaa.

Mikä sitten ajoi piilaakson suurpankin romahdukseen?

Kriisipankin valtava varaintarve osakeannilla syntyi 21 miljardin dollarin suuruisen lainasalkun myymisestä. Salkussa oli etupäässä Yhdysvaltain liittovaltion lainapapereita. Niiden tuotto oli keskimäärin alle 1,8 prosenttia, mikä oli selvästi alle 10 vuoden velkakirjan nykyisen noin 3,7 prosentin tuoton. Viime lokakuussa pitkän velkakirjan korko kävi jopa yli 4,2 prosentissa.

Korkojen nousu vahingoitti pankin sijoitusomaisuuden arvoa, erityisesti joukkovelkakirjojen. Tämän seurauksena pankki joutui turvautumaan pääoman korotukseen, koska monet startup-yritykset vetivät talletuksiaan pankista.

SVB:n oli siten myytävä joukkovelkakirjoja alennuksella, pääasiassa Yhdysvaltain liittovaltion velkakirjoja, kattaakseen nämä nostot. Korkojen nousu on vähentänyt olemassa olevien joukkovelkakirjojen arvoa. Myydessään näitä joukkovelkakirjapositioita SVB joutui siten kärsimään huomattavia tappioita.

USA:n velkakirjat eivät ole riskittömiä

Valtion velkakirjojen korkojen nousu tarkoittaa samalla niiden jälkimarkkina-arvon romahdusta. Esimerkiksi USA:n kahden vuoden velkakirjan korko on noussut rajusti syksystä 2021 lähtien. Vielä tuolloin lyhyt korko oli vain hieman yli 0,20 prosenttia, mutta nyt korko on lähes 4,6 prosentissa. Korko ehti käydä vähän aikaa sitten lähes 5,1 prosentissa.

SVB:n kohtalo on karu osoitus siitä, että turvallisina ja jopa riskittöminä pidetyt USA:n valtiolainat eivät ole riskittömiä.

Vaikka luottoluokittajat ja sijoittajat pitävät Yhdysvaltoja luottokelpoisena velkakirjojen myyjänä, ottaa sijoittaja näitä velkakirjoja hankkiessaan aina korkoriskin. Korkoriski tarkoittaa sitä, että velkakirjan markkina-arvo muuttuu korkojen noustessa. Korkoriski on sitä suurempi, mitä pidempi on velkakirjan maturiteetti eli pitoaika. SVB oli sijoittanut erityisesti pitkiin korkopapereihin, joten sen salkussa korkoriski oli korkea.

Pankilla oli talletuksia 165 miljardia dollaria vuonna 2022. SVB halusi talletuksille korkeamman tuoton, joten se osti 80 miljardilla dollarilla asuntolainavakuudellisia arvopapereita ja Yhdysvaltain valtionlainoja.

SVB:n osake halpeni torstaina varsinaisen pörssipäivän kaupankäynnissä peräti 60,4 prosenttia, kun pankki ilmoitti keräävänsä pääomia osakkeiden myynnillä.

Onko koko pankkisektori vaarassa?

SVB:n ongelmat osuivat samaan aikaan toisen pankin, Silvergate Capital Corp:n äkillisen sulkemisen kanssa, vaikka nämä kaksi tapausta eivät liity toisiinsa.

Silvergaten tapauksessa kyse oli viime vuonna alkaneesta talletuspakosta, kun asiakkaat – lähinnä kryptovaluuttayritykset – nostivat käteistä FTX-digitaalipörssin romahduksen vuoksi. Nostot pakottivat pankin kuitenkin myymään omaisuuttaan, mikä johti tappioihin. Silvergate ilmoitti suunnitelmista lopettaa toimintansa ja asettamisesta selvitystilaan.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan jo ennen kuin SVB:n vaikeudet tulivat julkisuuteen, yhdysvaltalaiset pankkiosakkeet olivat joutuneet paineen alle amerikkalaisen aluepankki KeyCorpin varoitettua kasvavista paineista palkita säästäjiä: Kun korot nousevat, tallettajat voivat siirtyä korkeampia korkoja tarjoaviin pankkeihin.

Analyytikoiden mukaan paine kohdistuu eniten USA:n osavaltioiden alueellisiin pankkeihin. Ne voivat joko nostaa omia korkojaan, mikä heikentää voittoja, tai joutua ponnistelemaan rahoituspohjansa vahvistamiseksi, jos tallettajat lähtevät.

Huoli korkojen nousun vaikutuksesta pankkien taseisiin oli lisääntynyt.

Vaikka korkojen nousu kasvattaa pankkien tuloja, se pakottaa ne lyhyellä aikavälillä myös alentamaan hallussaan olevien varojen arvoa. Bloomberg kertoo, että FDIC:lle toimitettujen tietojen mukaan yhdysvaltalaiset pankit olivat kirjanneet viime vuoden lopussa yhteensä 620 miljardia dollaria realisoitumattomia tappioita myytävissä olevista ja eräpäivään asti pidettävistä veloistaan. Virasto totesi maaliskuussa, että nämä paperitappiot ”pienensivät merkittävästi pankkialan raportoitua omaa pääomaa”.

Vielä tammikuussa SVB:n talousjohtaja Daniel Beck kertoi sijoittajille, ettei pankin myytävissä olevien arvopapereiden salkussa ole ”mitään halua” tehdä muutoksia.

Kaikki kuitenkin muuttui tässä kuussa.