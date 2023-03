Tämä teknojätti tarjoaa vakuuttavia kasvulukuja

Kuva: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

Taiwanilainen teknologiajätti Taiwan Semiconductor on rakentanut teknologisen etulyöntiaseman.

Amerikkalaisen sijoitussivusto The Motley Foolin sijoitusbloggaaja Keithen Drury kertoo, että nyrkkisääntönä USA:n S&P 500 -osakeindeksin markkina-arvo on keskimäärin tuplaantunut kerran seitsemässä tai kahdeksassa vuodessa. Jos siis sijoittaja voi löytää säännöllisesti osakkeita, joiden arvo kaksinkertaistuu kuudessa vuodessa, on hän löytänyt markkinoiden lyövän sijoitusstrategian.

Kaksinkertaistuminen kuudessa vuodessa edellyttää Druryn mukaan 12,3 prosentin vuotuista sijoitussalkun kasvua. Se on kova vaatimus.

Vaikka onnistuneet osakepoiminnat kasvuyrityksiin voivat johtaa tähän, myös kypsempien yritysten osingoilla voi olla ratkaiseva merkitys tämän tason ylituoton saavuttamisessa, sijoitusbloggaaja uskoo.

Yksi tällainen yhtiö saattaa olla taiwanilainen puolijohdevalmistaja Taiwan Semiconductor (TSMC).

Taiwan Semiconductor eli TSMC on puolijohdemarkkinoiden mammutti Itä-Aasiasta. TSMC on maailman suurin puolijohteiden valmistautumiseen keskittynyt yritys ja sen markkinaosuus omassa segmentissään on hämmästyttävät yli 50 prosenttia. Yhtiön liikevaihtoa on 57 miljardia dollaria ja sillä on yli 65 0000 työntekijää. Kesällä 2022 TSCM on markkina-arvoiltaan maailman yhdeksänneksi suurin yritys.

TSMC:n tuotteita ovat mikroprosessorit, joita käytetään muun muassa puhelimien, autojen, teollisuuslaitteiden ja tietokoneiden valmistamiseen. TSMC toimittaa tuotteita suurelle osalle teknologia-alan johtavista tuotetoimittajista.

TSMC on perustettu vuonna 1987 ja se on puolijohteiden ”valimo”, joka valmistaa asiakkaiden tai kolmansien osapuolien suunnittelemia mikropiirejä. Yhtiö valmistaa puolijohteita käyttämällä kehittyneitä valmistusprosessejaan asiakkaille omien tai kolmansien osapuolten omistamien integroitujen piirisuunnitelmien pohjalta.

Viime vuonna TSMC tuotti lähes 12 700 erilaista tuotetta käyttäen 288 eri prosessitekniikkaa satojen asiakkaiden palvelemiseksi maailman suurimmalla logiikkakapasiteetilla.

Kovat kasvutavoitteet

Yhtiön kasvuluvut ovat vakuuttavat. Se on saavuttanut keskimäärin 18 prosentin liikevaihdon vuosikasvun ja 18,6 prosentin tuloskasvu vuodesta 1994, jolloin yhtiö listautui pörssiin.

TSMC:n strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2026 ovat kunnianhimoiset: liikevaihdon vuotuinen vuosikasvu 15-20 prosenttia, bruttomarginaali 53 prosenttia tai korkeampi ja oman pääoman tuotto on yli 25 prosenttia.

Taiwan Semiconductor on noussut yhdeksi maailman johtavista puolijohdevalmistajista. Sijoitusbloggaaja Druryn mukaan yhtiön huippuluokan prosessit 3,0 nanometrin ja 5 nanometrin siruilla ovat antaneet sille keskeisen teknologisen etulyöntiaseman moniin muihin siruvalmistajiin nähden, mikä on auttanut osakkeen valtavaan kasvuun.

Toisin kuin muut siruyhtiöt, Taiwan Semiconductor ei markkinoi sirujaan kuluttajille. Sen sijaan se tuottaa siruja teknojäteille, kuten Applelle ja Nvidialle.

Drury arvelee kuitenkin, että elektroniikkamarkkinoiden hiipuessa siruteollisuus saattaa käydä läpi laskuvaihetta tavanomaisessa syklissään.

Wall Streetin analyytikot ennustavat silti yhtiön liikevaihdon pysyvän ennallaan tänä vuonna ja odottavat sen kasvavan 21 prosenttia vuonna 2024. Analyytikoiden konsensusodotus on, että yhtiön viime vuoden 39 Taiwanin dollarin osakekohtainen tulos laskee tänä vuonna 34 dollariin, mutta ensi vuonna nousee 41 dollariin.

Taiwan Semiconductor on kohtuullisesti hinnoiteltu

Vaikka TSMC:n tulos todennäköisesti laskee tänä vuonna heikentyneiden sirumarkkinoiden vuoksi, Taiwan Semiconductorin osakkeen hinta on edelleen halpa, sijoitusbloggaaja arvioi. Yhtiön P/E-kerroin tämän vuoden analyytikoiden konsensusennusteella on 15,3x.

Lisäksi Drury uskoo, että TSMC työskentelee todennäköisesti uuden teknologian parissa, josta tulee sirualan seuraava kehitysaskel.

Yhtiö aloitti osinkojen maksamisen vuonna 2004, eikä ole koskaan alentanut osakekohtaista osinkoa. Yhtiö on sitoutunut maksamaan osinkoja sekä vuosittain että neljännesvuosittain.

Koska osakkeen osinkotuotto on 2,4 prosenttia, Taiwan Semiconductor on vahva ehdokas yritykseksi, joka voi menestyä markkinoita paremmin ja kaksinkertaistua kuudessa vuodessa, sijoitusbloggaaja uskoo.

Alla olevalla videolla lisää pohdintaa taiwanilaisyhtiöstä.