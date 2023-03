Vietnam tippui viime vuonna kuin kivi – tähtisalkunhoitaja uskoo rekyyliin

Vietnamin matala arvostustaso, yhtiöiden hyvä taloudellinen kehitys ja vastatuulten kääntyminen voi johdattaa Vietnamin osakkeet nousuun.

Vietnamin pörssi laski viime vuonna paikallisessa valuutassa 33 prosenttia ja dollareissa mitattuna 44 prosenttia. Jälkimmäisellä mittarilla se oli heikoiten tuottanut pörssi maailmassa.

Tuoreessa sijoittajakirjeessä suomalaisen PYN Elite rahaston salkunhoitaja Petri Deryng uskoo Vietnamin pörssin nousuun tänä vuonna. Deryng kirjoittaa pörssin nähneen pohjat viime vuoden marraskuussa, jolloin rahasto kirjasi laskua lähes 30 prosenttia.

“Vietnamin pörssiyhtiöt ovat omavaraisia, niiden tuloskasvunäkymät ovat vahvimmat lähivuosille ja Vietnamin eteenpäin katsova P/E-luku on nyt poikkeuksellisen alhainen suhteessa verrokkimaihin. Pahimmillaan arvostusero ASEAN-4:ään oli 30 prosenttia, mutta tilanne on jo alkanut korjaantua vuoden alusta lähtien”, Deryng kirjoittaa.

Rahaston historiallinen menestys on ollut vakuuttava. Sen perustamisesta helmikuusta 1999 lähtien keskimääräinen vuosituotto on ollut 16,8 prosenttia. PYN Elite on Suomen kaikkien aikojen parhaiten tuottanut rahasto.

Sisäsyntyiset haasteet pörssilaskun syynä

Deryng enteilee, että Vietnam voisi olla Singaporen tiellä. Jouduttuaan tahtomattaan irti Malesiasta vuonna 1965, pieni kaupunkivaltio nousi yhdeksi maailman vauraimmista maista kurilla ja järjestyksellä sekä talouspoliittisilla uudistuksilla.

Tällä vuosituhannella Vietnamin bruttokansantuote on kasvanut keskimäärin 6,2 prosenttia vuodessa. Kiinan jälkeen nopeimmin kaikista Aasian maista. Vuonna 2022 bruttokansantuote kasvoi kahdeksan prosenttia ja kansainvälinen valuuttarahasto odottaa tälle vuodelle hieman alle seitsemän prosentin kasvua.

Reilun vuoden ajan Vietnamilla on ollut useita sisäsyntyisiä haasteita. Se on pyrkinyt määrätietoisesti vähentämään korruptiota, joka on johtanut turbulenssiin niin julkisissa viroissa kuin yrityselämässä. Lisäksi rahoitussektorin aktiviteetti on jäissä, kun erityisesti kiinteistökehittäjien joukkovelkakirjat eivät ole kiinnostaneet sijoittajia.

Deryngin mukaan talletuskorot ja yritysvelkakirjojen korot nousivat Vietnamissa viime vuonna voimakkaasti. Osakemarkkinoilla nähtiin paniikkimyyntejä ja Vietnamin dongin arvo heikkeni voimakkaasti suhteessa dollariin. Deryng odottaa näiden suunnan kääntyvän kuluvan vuoden aikana, mikä yhdessä yritysten hyvän tuloskehityksen ja matalan arvostustason kanssa voi johtaa kurssinousuun.

Meksikon lisäksi Vietnamista on povattu voittajaa deglobalisaatiossa, kun länsimaiset yhtiöt haluavat vähentää riippuvuuttaan Kiinasta. Vietnamilla on etunaan matala kustannustaso, laaja työvoima ja hyvä sijainti. Alkuvuodesta maan taloutta on ahdistanut kuitenkin viennin 10 prosentin supistuminen.

Turistit palaavat hiljalleen Vietnamiin, mikä on hyvä uutinen kotimarkkinoiden kannalta. Viime vuonna maahan saapui ainoastaan 3,6 miljoonaa turistia, joka on viidesosa koronaa edeltävästä matkustajamäärästä. Tänä vuonna maahan odotetaan saapuvan noin 8 miljoonaa ulkomaista vierailijaa. Turismisektori hyötynee suuresti Kiinan avautumisesta ja venäläisten vaikeammasta pääsystä Eurooppaan.

Vietnamin eteenpäin katsova P/E-luku on 10,4, joka on merkittävästi alle naapurivaltioiden 11,5-15,4 välimaastossa liikkuvien arvostuslukujen.

Vietnamiin voi sijoittaa usealla tapaa

Lontoon pörssiin on listattu ainakin kolme Vietnamiin sijoittavaa niin sanottua closed-end rahastoa. Kolmesta rahastosta selkeästi parhaiten viimeisen vuoden aikana on pärjännyt VinaCapitalin Vietnam Opportunity Fund (VOF) laskien ainoastaan 14 prosenttia. Keskenään yhtäläiseen tuottoon ovat päätyneet VietNam Holding (VNH) ja Vietnam Enterprise Investments (VEIL).

Samalla ajanjaksolla PYN Elite rahaston arvo on laskenut 22 prosenttia.

Vietnamiin sijoittavien pörssilistattujen rahastojen kurssikehitys viimeisen 12 kuukauden aikana.

Sijoittajan on tärkeä huomata, etteivät edellä mainitut Lontoon pörssiin listatut rahastot sijoita pelkästään pörssilistattuihin yhtiöihin vaan myös listaamattomiin yhtiöihin. Tämä on luonnollisesti rahaston sijoittajalle sekä uhka että mahdollisuus.

Esimerkiksi tuottokärjessä olevan VinaCapitalin rahaston kolme suurinta omistusta on Asia Commercial Bank (13,3 %), teräsvalmistaja Hoa Phat Group (9,4 %) ja kiinteistökehittäjä Khang Dien House (9,2 %). Listatuilla yhtiöillä on kuitenkin vain alle 60 prosentin paino rahastossa. Rahastolla on lähes neljänneksen paino kiinteistösektorilla, mikä voi tällä hetkellä herättää huolia.

Pyn Eliten salkkuyhtiöt ovat paljolti eri nimiä ja rahasto on huomattavasti keskittyneempi. Rahaston keskeisten omistusten tulokset kasvoivat keskimäärin 30 prosenttia viime vuonna.

Eurooppalaisen sijoittajan ulottuvilla on ainakin yksi ETF. Se on Deutsche Bankin 80 prosenttisesti omistaman varainhoitajan DWS:n Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS (XFVT). ETF on tyypiltään synteettinen eli se ei tosiasiallisesti omista arvopapereita vaan muodostaa sijoitukset johdannaisin.

Tämä altistaa sijoittajan niin sanotulle vastapuoliriskille eli DWS:n mahdollisesti ajautuessa vaikeuksiin voi sijoittaja menettää sijoituksensa jopa kokonaisuudessaan, vaikka rahaston tarkoituksena on heijastaa koko Ho Chi Minhin pörssin kehitystä.



“Vuoden 2022 terävä kurssilasku suhteessa muihin markkinoihin, toi Vietnamin osakemarkkinat viiden vuoden takaiselle tasolle. Tämä tapahtui huolimatta vahvasta bruttokansantuotteen kasvusta ja vakaasta valuutasta. Keskiluokan kasvu ja aktiiviset ulkomaiset investoinnit tukevat yritysten tuloskehitystä vuonna 2023”, summasi analyysitalo Edison Vietnamin ja kolmen rahaston tilannetta tammikuun lopussa, jolloin yllä mainittuja rahastoja sai pörssistä 14-18 prosentin alennuksella suhteessa niiden omistusten arvoon.