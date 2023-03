Yhdysvaltain keskuspankilta odotettu koronnosto

Luottomarkkinan kiristyminen vastaa koronnostoa.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti keskiviikkona odotetusti ohjauskorkoa 25 korkopistettä eli 0,25 prosenttiyksikköä. Se oli markkinoiden konsensusennuste, vaikka osa pankeista odotti ohjauskoron pysyvän ennallaan. Ohjauskorko on korkopäätöksen jälkeen 4,75-5,00 prosenttia. Se on korkein lokakuun 2007 jälkeen.

Keskuspankki julkaisi keskiviikkona päivitetyn ”dot plotin”, joka kuvaa keskuspankkiirien ohjauskorko-odotuksia. Sen mukaan ohjauskoron huippu olisi 5,1 prosenttia tänä vuonna. Seitsemän keskuspankkiiria arvioi, että ohjauskorko nousisi korkeammalle kuin 5,25 prosenttia. Enemmistö, yhteensä kymmenen keskuspankkiiria, arvioi että tänä vuonna ohjauskorkoa nostetaan vielä kerran 25 korkopisteellä. Keskuspankkiirit arvioivat, että ensi vuonna ohjauskorkoa lasketaan 4,3 prosenttiin.

Fedin keskiviikon korkopäätös oli haastava. Korkean inflaation lisäksi keskuspankki huomioi pankkitoimialan ongelmat. Fedin pääjohtaja Jerome Powell totesi keskiviikon lehdistötilaisuudessa, että pankkiongelmat vastaavat ohjauskoron nostoa luottomarkkinan kiristymisen vuoksi.

Powell korosti, että vielä on liian aikaista arvioida pankkikriisin vaikutuksia makrotalouteen. Vaikutukset ovat kuitenkin todennäköisesti merkittäviä. Koronnosto ei ollut itsestään selvä keskiviikkona. Keskuspankki harkitsi myös koronnoston jättämistä väliin edellisellä viikolla.

Fed ennustaa matalampaa bruttokansantuotteen kasvua

Fed julkisti keskiviikkona myös päivitetyt talousennusteet. Keskuspankki arvioi, että pohjainflaatio on 3,6 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuoden ennuste on 2,6 prosenttia ja 2,1 prosenttia seuraavana vuonna. Fed arvioi, että työttömyysaste nousee 4,5 prosenttiin 2023 ja 4,6 prosenttiin 2024. Sen jälkeen sen arvioidaan pysyvän 2024 tasolla vuonna 2025.

Fed ennustaa keskimääräistä matalampaa talouskasvua. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 0-0,8 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuoden ennuste on 1,0-1,5 prosenttia ja sitä seuraavan on 1,7-2,1 prosenttia.

Talouskasvuennusteita laskettiin joulukuusta, jolloin bruttokansantuotteen odotettiin kasvavan 0,4-1,0 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuoden ennuste oli 1,3-2,0 prosenttia ja vuoden 2025 arvio oli 1,6-2,0 prosenttia.

Fed on vaikeassa tilanteessa historian perusteella

Joulukuun jälkeen luottomarkkina on kiristynyt pankkikriisin vuoksi. Yardeni Researchin Ed Yardeni arvioi, että luottomarkkinan kiristyminen saattaa vastata jopa 100 korkopisteen koronnostoa. Fedin keskiviikon koronnostosta päätellen keskuspankki ei usko vaikutuksen olevan niin suuri.

Fed olisi nostanut ohjauskorkoa todennäköisesti 50 korkopistettä ilman pankkikriisiä. Pankkikriisin vaikutus saattaisi siis olla Fedin arvion mukaan 25 korkopistettä. Toisaalta Powell korosti lehdistötilaisuudessa, että luottomarkkinan kiristymisen vaikutuksia reaalitalouteen on liian aikaista arvioida.

Tämän hetken tilanne on Fedille erittäin haastava. Fedin tavoite on voittaa inflaatiotaistelu ilman syvää taantumaa, jonka esimerkiksi finanssikriisi voisi aiheuttaa. Nopeat koronnostot lisäävät taantumariskiä, mutta liian kevyt rahapolitiikka kasvattaisi inflaatioriskiä.

Fedin rahapolitiikan tilanne on tuttu historiasta. Fedin koronnostot ovat johtaneet viimeisen reilun 40 vuoden aikana taantumaan 1980, 1981, 1990, 2001 ja 2007. Toisaalta koronnostot ovat olleet monissa tapauksissa välttämättömiä inflaation hidastamiseksi.

Fed voitti Paul Volckerin johdolla korkean inflaation nostamalla ohjauskoron 20 prosenttiin vuonna 1980. Lokakuun 1987 pörssiromahduksen jälkeen Alan Greenspanin johtama Fed laski ohjauskorkoa. Pörssiromahduksen vaikutus reaalitalouteen jäi kuitenkin vähäiseksi ja inflaatio kiihtyi uudelleen. Fed aloitti koronnostot vuonna 1988. Se johti vuonna 1990 alkaneeseen taantumaan. Myös 2001 ja 2007 alkaneita taantumia edelsivät koronnostot.

Fed on toisaalta saanut kritiikkiä myös siitä, että se on välillä pitänyt ohjauskoron matalana liian pitkään. Jälkikäteen on helppo tehdä arvio, että keskuspankin olisi kannattanut esimerkiksi nostaa ohjauskorkoa vuonna 2021, koska inflaatio alkoi kiihtymään kyseisen vuoden keväällä.