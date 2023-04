Kaksi suomalaista äänikirjapalvelua lopettaa – mikä on alan tulevaisuus?

Äänikirjapalveluissa pudotuspelihenki tiivistyy, kun podcast-palvelut hengittävät niskaan.

Kulunut viikko piti sisällään peräti kaksi merkittävää fuusiota, jotka liittyivät kotimaisiin äänikirjapalveluihin. Alalla vaikuttaakin olevan käynnissä nyt pudotuspelit.

Sanoman omistama äänikirja- ja podcast-palvelu Supla siirtyy osaksi BookBeat-palvelua. BookBeatin omistaa ruotsalainen mediayhtiö Bonnier. Supla tiedotti yhdistymisestä tiistaina 28. maaliskuuta 2023.

Kaupan myötä Suplan kuukausimaksulliset tilaukset siirtyvät automaattisesti BookBeatin tilauksiksi ilman toimenpiteitä.

Supla ei tule kuitenkaan poistumaan kokonaan markkinoilta, sillä se jatkaa tulevaisuudessakin podcast- ja radiosisältöjen tarjoajana. Yhdistyminen koskee siis vain Suplan äänikirjapalveluita.

Torstaina 30.3.2023 Suomalainen Kirjakauppa kertoi sulkevansa ääni- ja e-kirjapalvelunsa tarjoavan Suomalainen Plus -palvelun kokonaan heinäkuun alussa. Palvelun sulkeminen liittyy liiketoiminnan myyntiin, joka myytiin Storytelille. Storytel on niin ikään ruotsalainen ääni- ja e-kirjapalvelu, joka on myös listattu pörssiin.

Suomalainen Plus -tilaukset eivät kuitenkaan siirry Storytelin alle automaattisesti, vaan käyttäjien on tehtävä palvelun vaihtaminen itse. Suomalaisen Kirjakaupan omistaa suomalainen kustannusosakeyhtiö Otava.

Äänikirjapalveluiden pudotuspelit

Suomen äänikirjamarkkina on vauhdilla fuusioitumassa, ja tarjolla olevien vaihtoehtojen määrä näyttää vähenevän jatkuvasti – joskin vaihtoehtoja riittää markkinalla hiipumisesta huolimatta yhä paljon.

Suuri palveluntarjoajien määrä on tarkoittanut äänikirjapalveluiden kohdalla sitä, että palveluita markkinoidaan paikoittain hyvinkin aggressiivisesti. Äänikirjapalvelut ovat mainostaneet palveluitaan laajasti mm. televisiossa ja radiossa.

Hyvin usein näihin markkinointikeinoihin kuuluvat myös erilaiset ilmaiset kokeilujaksot, joita tarjotaan lähes taukoamatta. Kyseessä ei ole edes mikään lyhytaikainen ilmiö, vaan maksuttomia kokeilujaksoja on tarjottu jo vuosien ajan. Parhaimmillaan kokeilujaksoja saa aktivoitua jopa useamman kuukauden ajaksi. Kokeilujaksot on tavallisesti rajoitettu koskemaan vain uusia käyttäjiä.

Äänikirjapalveluita haastaa kuitenkin alati kasvava podcast-markkina. Monet yhtiöt ovat Suplan tapaan siirtyneet keskittymään pelkästään podcastien tarjoamiseen äänikirjojen sijasta.

Palvelun käyttöä pakko rajoittaa

Vuodenvaihteessa isoimmat äänikirjapalvelut ovat nostaneet hinnastojaan tai rajoittaneet palvelun käyttöä. Vuoden 2023 alussa Storytelin rajaton kuuntelu kallistui kuusi euroa, ja BookBeat poisti rajattoman kuuntelun kokonaan. Muutoksen jälkeen BookBeatin tilaajat voivat kuunnella tietyn määrän kirjoja kuukaudessa rajattoman käytön sijaan.

Kuuntelurajoituksen taustalla on pyrkimys hillitä kustannusten nousua. Tavoitteena muutoksella on estää tilanteet, joissa käyttäjät kuuntelevat kirjoja niin paljon, etteivät kuukausimaksut kata kustantamoille maksettavia korvauksia.

Vaikka kustantamot saavat äänikirjapalveluilta korvauksia palvelun kautta luetuista kirjoista, ero ääni- ja e-kirjan sekä perinteisen kirjan välillä on suuri. Kirjailijaliiton selvityksen mukaan kirjailijalle maksetaan äänikirjasta lähes 80 prosenttia painettua teosta vähemmän.

Siinä missä painettu kovakantinen kirja tuotti kirjailijalle keskimäärin 3,31 euroa myydyltä kappaleelta, samaan aikaan kirjailijalle maksettiin äänikirjasta keskimäärin 0,71 euroa myytyä kappaletta kohden. Tilanne on haastava, sillä samaan aikaan sähköiset palvelut tuntuvat syrjäyttävän tulevaisuudessa painetun kirjan.

Suomen Kirjailijaliitto: Suurin hyötyjä yhä kuluttaja

Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen kertoi taannoin Helsingin Sanomien artikkelissa, että suurin hyötyjä tässä markkinassa on kuluttaja.

Vielä tällä hetkellä uuden alustarakenteen pudotuspeliä muistuttavan kilpailutilanteen takia ainoa voittaja on kirjallisuuden kuluttaja. Ääni- ja e-kirjapalvelujen hinnathan ovat olleet melkoista polkumyyntiä, Hytönen kommentoi tammikuussa Helsingin Sanomille.

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan Kirjailijaliitto aloitti vuoden alussa kustantajien kanssa tunnustelukierroksen uusista sopimuskäytännöistä. Uudet sopimuskäytännöt eivät ole kuitenkaan vielä astuneet voimaan.