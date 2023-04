Analyysi: Atria kohentanut kannattavuuttaan ja osakasmääräänsä 2018-2022

Vertailukelpoisen kannattavuuden parantuminen ja yhtiön toimet vaikeissa olosuhteissa ovat heijastuneet elintarvikeyhtiö Atrian kurssikehitykseen ja osinkoon myönteisesti vuodesta 2018 lähtien. Myös osakkeenomistajien määrä on kasvanut.

Artikkelissa katsotaan yhtiön kehitystä sijoituskohteena viiden vuoden aikajänteellä 2018-2022 painottuen viimeisimpään tilikauteen.

Atrialla on vahva markkinaosuus leivänpäällisissä ja leikkeleissä useilla eri brändeillä niin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa kuin Virossa. Kuva: Atria Oyj

Talousympäristö niin kuluttajan kuin yritysten kannalta muuttui tyystin vuonna 2022. Kolme keskeistä muutosta olivat energiakriisi, voimakas inflaatio ja korkojen nousu.

Energiakriisi helpotti aivan vuoden lopussa sähkön hintojen palauduttua syksyn voimakkaan nousun jälkeen. Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu oli Suomessa vuonna 2022 hieman yli seitsemän prosenttia eli korkeinta 40 vuoteen.

Inflaatiota on seurannut korkojen nousu, joka sekin on ollut nopeinta vuosikymmeniin. Keskeinen viitekorko vuoden euribor oli nollassa vielä huhtikuussa 2022, jonka jälkeen alkoi voimakas nousu yli kolmen prosentin tasolle vuoden loppuun mennessä ja alkuvuonna 2023.

Atrialle on osunut samaan ajanjaksoon isot investoinnit Nurmon siipikarjatehtaaseen sekä Ruotsin Sköllerstan lihavalmistetehtaaseen. Ne etenevät aikataulussa ja ovat suuruudeltaan yhteensä 190 miljoonaa euroa, ajoittuen vuosille 2021-2024.

Yhtiön tase on säilynyt investoinneista huolimatta vahvana, vaikka velkaisuus on jonkin verran kasvanut. Nettovelkaantumisaste oli vuoden 2022 lopussa 51 prosenttia, eli rahoituspohjasta yksi osa on korollista velkaa ja kaksi osaa omaa pääomaa.

Pääoman tuotto noussut tyydyttäväksi

Atrian oikaistu oman pääoman tuotto on noussut vuosina 2021-2022 tyydyttävälle 8-9 prosentin tasolle oltuaan 2018-2020 tasolla 4-6 prosenttia. Yhtiölle ja elintarviketeollisuudelle oli todella tärkeää avata kaupan kanssa hintaneuvottelut normaalia nopeammalla syklillä keväällä 2022, koska kustannusnousu oli kiihtynyt.

Tämä johti siihen, että yhtiö pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan koko vuonna 10 prosenttia 1,70 miljardiin euroon edellisvuoden 1,54 miljardista. Marginaalit hieman laskivat, mutta toimitettu volyymi eli kilomäärä pysyi suunnilleen ennallaan.

Liiketoiminnan pääoman tuoton merkitystä korostaa se, että yhtiön korkokustannus on noussut yleisen koronnousun myötä noin 3,5 prosenttiin. Korolliset velat olivat vuoden lopussa 266 miljoonaa euroa ja todennäköisesti nousevat investointien myötä vielä vuonna 2023. Näin korkokulut nousisivat arviolta reiluun 10 miljoonaan euroon oltuaan viime vuonna alle neljä.

Atria-konsernin oikaistu liikevoitto 2018-2022. Kuva: Atria, vuosikertomus 2022

Tärkeitä tehostustoimia tuotannossa ja markkinoinnissa

Atria tekee paitsi isoja investointeja myös tehostustoimia, jotta se pystyy toimimaan kannattavasti eri markkinoilla niin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa kuin vientimarkkinoilla.

Yhtiö ilmoitti marraskuussa 2022 Sahalahden tehtaan sulkemisesta Pirkanmaalla vuoden 2024 aikana ja keskittävänsä siipikarjatuotannon Nurmon uudistuvalle tehtaalle tarkoittaen noin viiden miljoonan vuosisäästöjä.

Joulukuussa yhtiö ilmoitti kirjaavansa ei-kassavaikutteisia arvonalentumisia Ruotsissa noin 51 miljoonaa johtuen kuluttajakäyttäytymisestä, pikaruokaliiketoiminnasta luopumisesta Venäjällä sekä kohonneista markkinakoroista. Tähän liittyen yhtiö kertoi tehostavansa tuotemerkkien käyttöä Ruotsissa ja panostavansa jatkossa erityisesti Lönneberga ja Lithells -merkkeihin.

Edelleen maaliskuussa 2023 yhtiö ilmoitti Nurmon sikaleikkaamon ja -teurastamon tuotantokapasiteetin sopeuttamisesta markkinatilannetta vastaavaksi.

Atria panostaa jatkuvasti vastuullisuuteen, kuten aurinkovoimaan, tuulivoimaan, työturvallisuuteen, hiilijalanjälkimerkintöihin kuluttajapakkauksissa sekä antibioottivapaaseen tuotantoon. Antibioottivapaa tuote on kilpailuetu erityisesti vientimarkkinoilla.

Aktiivinen liiketoiminnan kehittäminen tukee osaltaan yhtiön strategisiin tavoitteisiin pääsemistä keskipitkällä aikavälillä (suluissa toteuma 2022):

Markkinoita nopeampi kasvu (Atria Suomen valmistajaosuus nousi 25,1 %:iin 24,0:sta)

Liikevoitto 5 % (2,9 %, oikaistu)

Omavaraisuus 40 % (44,8 %)

Oman pääoman tuotto 10 % (8,9 %, oikaistu)

Varojenjako tilikauden voitosta 50 % (49 %)

Atrian osakekohtainen osinko on noussut 75 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2022. Yhtiökokous päättää tilikauden 2022 osinkoehdotuksesta 25.4.2023. Kuva: Atria Oyj

Sijoittajaa kiinnostaa osinko ja markkina-arvo

Atria on kyennyt erinomaiseen osingon kehitykseen huolimatta vaikeasta toimintaympäristöstä koronarajoituksineen vuosina 2020-2022.

Yhtiön kokonaisosakemäärä on 28,3 miljoonaa kappaletta, joista 19,1 miljoonaa on listattuja A-osakkeita. Osakekurssi on kohonnut vuoden 2018 lopun 6,6 eurosta vuoden 2022 lopun 9,3 euroon ja edelleen 12 euron tasolle 21.4.2023. Yhtiön markkina-arvo, molemmat osakesarjat mukaan lukien, huhtikuussa 2023 on 340 miljoonaa euroa ja velaton arvo vastaavasti 575 miljoonaa.

Jos yhtiö kykynee strategisen tavoitteensa mukaiseen 5 prosentin liikevoittoon lähivuosina, velattoman arvon suhde liiketulokseen on luokkaa 7 eli maltillinen. Vielä konkreettisempi arvostusmittari on osinkotuotto.

Osinkotuotto nykykurssilla ja tuoreella osinkoehdotuksella on 5,8 prosenttia eli Helsingin pörssin parhaimmistoa. Euromääräisesti osinkoehdotus tekee 19,8 miljoonaa euroa.

Atrian indeksoitu kurssikehitys 2.1.2019-20.4.2022 verrattuna painorajoitettuun OMX Helsinki CAP -hintaindeksiin, lähtöarvo 100. *) Osinkoja ei huomioitu. Lähde: Nasdaq OMX Nordic

Atrian osakkeen vuositasolle muunnettu arvonnousu kuvaajan jaksolla on ollut 13,4 prosenttia, Helsingin pörssin yleiskehitystä kuvaavan indeksin puolestaan 5,8. Tämän lisäksi Atrian osinkotuotto on ollut jatkuvasti hyvätasoinen, yli neljä prosenttia.

Atrian hyvä liiketaloudellinen kehitys ja kasvava osinko ovat lisänneet kiinnostusta yhtiötä kohtaan sijoituskohteena. Osakkeenomistajien määrä nousi vuoden 2022 aikana 14 900:sta 15 800:een. 92 prosenttia omistajista omistaa korkeintaan tuhat osaketta, eli osakaskunnassa on merkittävä määrä pien- ja yksityissijoittajia tuottajaosuuskuntien ja muiden instituutiosijoittajien rinnalla.

Vielä vuonna 2018 osakasmäärä oli 13 800, eli omistajamäärän kasvu on ollut systemaattista.

Osakkeiden kappalemääräinen vaihto on ollut kahden viime vuoden aikana noin 3,5 miljoonaa osaketta per vuosi eli vajaa viidennes A-sarjan yhteenlasketusta osakemäärästä. Atria on osakkeena varsin vähävaihtoinen. Kiinnostavuudella sijoituskohteena, erityisesti arvonkehityksellä, on merkitystä yhtiön rahoitusasemaan esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä.

Atria ei toimi riskittömässä ympäristössä. Yhtiö on kuvannut riskejä ja niihin varautumista vuosikertomuksessaan sivuilla 47-50.

Kokonaisuutena Atria on kiinnostava sijoituskohde toimialansa ja hyvän pohjoismaisen markkina-asemansa johdosta. Elintarvikkeilla on vakaa peruskysyntä riippumatta taloudellisista olosuhteista. Yhtiö on huolehtinut kilpailukyvystä sekä investoinnein ja tuotannon uudelleenjärjestelyin.

Atria paitsi palvelee kaupan merkkejä sillä on oma arvokas brändiportfolio toimintamaissaan.

—

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.