Bitcoin on ollut alkuvuoden tuottohirmu

Bitcoin löi viisi tärkeintä osakeindeksiä 170 prosentilla vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Pankkisektorin nopeasti kasvavat vaikeudet eivät näytä häiritsevän kryptovaluuttamarkkinoita, eikä sen lippulaivavaluuttaa bitcoinia. Pankkialan epävarmuus on saanut sijoittajat hakemaan turvaa paitsi valtiolainoista ja kultasijoituksista myös kryptovaluutoista.

Vuoden 2023 alkukuukausina kryptovaluutta bitcoin on ollut selvästi useita muita omaisuuseriä tuottavampi sijoitus, kun bitcoin yrittää voittaa viime vuoden kryptotalven aikana koetut tappiot.

Sijoitussivusto Finboldin hankkimat ja laskemat tiedot osoittavat, että vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Bitcoinin sijoitus on tuottanut yli 170 prosenttia enemmän verrattuna viiden suuren osakeindeksin keskiarvoon. Neljänneksen aikana Bitcoinin tuotto oli yli 69 prosenttia, kun osakeindeksien keskimääräinen tuotto oli vain 5,5 prosenttia.

Indekseistä teknologiayhtiöihin painottuva NASDAQ Composite tuotti 17 prosenttia, S&P 500 6,4 prosenttia ja US Small Cap 2000 vain 2,5 prosenttia. FTSE 100:n vaatimaton 1,0 prosentin tuotto sijoitti indeksin neljänneksi, kun taas Dow Jones Industrial Average (DJI) sijoittui viidenneksi 0,56 prosentilla.

Finboldin mukaan Bitcoinin vakuuttava tuottokehitys vuonna 2023 johtuu useista tekijöistä, mutta pankkisektorin romahdus erottuu erityisen merkittävänä. Pankkialan kaaoksen keskellä sijoittajat näkivät kryptovaluuttasektorin houkuttelevana vaihtoehtona perinteisille keskitetyille rahajärjestelmille.

Sijoittajien kiinnostus Bitcoiniin korostui merkittävissä pääomavirroissa omaisuuserään, kun suurten pankkien markkina-arvo pieneni ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Bitcoinin puolestapuhujat väittävät, että kryptovaluutta tarjoaa sijoittajille keinon suojautua keskuspankkien toimilta, erityisesti määrälliseltä keventämiseltä ja löysemmältä rahapolitiikalta, jotka heikentävät fiat-valuutan arvoa. Myös bitcoinin rajallinen tarjonta on ratkaiseva tekijä sen kyvyssä toimia arvon säilyttäjänä.

Yhdysvaltain dollarin ostovoima on vähentynyt vuosien varrella, kun taas Bitcoinin ostovoima on kasvanut vuodesta 2010 lähtien. Samaan aikaan Bitcoin on osittain hyötynyt kasvavista näkymistä, joiden mukaan Yhdysvaltain keskuspankki voisi hidastaa koronnostoja sen jälkeen, kun tiedot osoittivat, että keskuspankki saattaa olla voittamassa taistelua inflaatiota vastaan, Finbold arvioi.

Amerikkalaisen Silicon Valley Bankin (SVB) kaatuminen on ravistellut USA:n pankkisektoria alkuvuonna. Tämän mennessä on SVB:n lisäksi kaatunut kryptopankki Silvergate ja kryptoalan keskeinen toimija Signature-pankki, jonka viranomaiset ottivat haltuunsa.

SVB:n ajautuminen maksukyvyttömyyteen on Yhdysvaltain historian toiseksi suurin pankkiromahdus.

SVB:n kohtaloksi koituivat USA:n valtiolainat. Pankki sijoitti suuren osan ylimääräisestä likviditeetistä pitkiin joukkolainoihin ilman korkoriskin suojausta. Kun korot ovat nousseet voimakkaasti viimeisen vuoden aikana, ovat valtiolainojen markkina-arvot romahtaneet. Lisäksi SVB joutui kohtaamaan talletuspaon, kun suurimmalla osalla pankin talletuksista ei ollut talletusvakuutusta.

Kryptovaluutat ovat vaihtoehto pankkijärjestelmälle. Toisin kuin pankkien välittämä fiat-raha – kuten eurot ja dollarit – bitcoinin arvo ei perustu pankkeihin kohdistuvaan luottamukseen, vaan toimivaan lohkoketjuteknologiaan.

”Vaihtoehtoisena raha- ja maksujärjestelmänä, jossa ei ole keskitettyä haavoittuvuutta, ei aukioloaikoja, ei toimitusjohtajaa, ei ketään, joka voisi estää tilin, ja joka on aina kaikkien saatavilla ympäri maailmaa, Bitcoin on merkityksellisempi kuin koskaan”, toteaa Bitcoin mobiilisovelluspalvelu Relai Appin toimitusjohtaja ja perustaja Julian Liniger.