Ennuste: Musta joutsen iskee markkinoille

Markkinoilla on edessään mustan joutsenen tapahtuma. Osakeralli on ruokkinut kuplaa, joka voi puhjeta milloin tahansa, varoittaa veteraanianalyytikko.

Yhdysvalloissa S&P 500 -osakeindeksi on ollut viime kuukaudet nousutrendissä ja indeksi on kivunnut kuudessa kuukaudessa lähes 8,9 prosenttia.

Sijoittajat ovat muuttaneet sijoitussalkkujen allokaatiota korkosijoituksista osakkeisiin. Tästä kertoo se, että talousuutistoimisto Bloombergin mukaan sijoittajat ovat ostaneet huhtikuussa osakemarkkinoita seuraavia ETF:iä yli 12,6 miljardilla dollarilla. Se on enemmän kuin yhteensä helmi-maaliskuussa. Huhtikuussa on myyty nettomääräisesti lyhyen koron ETF:iä.

Allokaation muutoksen taustalla on todennäköisesti pankkikriisin uutisoinnin väistyminen ja maaliskuun puolivälissä alkanut osakemarkkinoiden kallistuminen.

Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu tämän hetken markkinatilanteeseen myönteisesti.

Markkinat ovat joutumassa mustan joutsenen tilanteeseen, eikä sijoittajilla ole paikkaa, jonne paeta, sanoo Jeff Bierman, TheoTrade-yhtiön johtava teknisen analyysin asiantuntija. Aiheesta kertoo Business Insider -sivusto.

Mustaksi joutseneksi kutsuttu ilmiö on sijoittajan pahin painajainen – ainakin jos sijoittaja ei ole suojautunut kurssiromahduksien varalle.

Musta Joutsen tarkoittaa erittäin epätodennäköistä tapahtumaa, jolla on sijoitusmarkkinoille sovellettuna kolme luonteenomaista piirrettä: sitä ei voi ennustaa, sillä on valtava vaikutus sijoitustuottoihin ja osaamme antaa sille vasta jälkikäteen selityksen, joka vaikuttaa vähemmän satunnaiselta.

Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisissä oli hyvin paljon mustan joutsenen piirteitä. Se tuli yllättäen, ja vain harvat asiantuntijat osasivat etukäteen ennustaa sen aiheuttaman valtavan shokin finanssimarkkinoille.

Teknisen analyysin signaalit varoitusvaloina

Bierman perustaa huolensa nykyisessä markkinarallissa syntyneisiin huolestuttaviin teknisiin signaaleihin, jotka viittaavat siihen, että omaisuuserien hintojen noususuunta on päättymässä äkillisesti.

Erityisesti viisi omaisuuserää – bitcoin, kulta, öljy, joukkovelkakirjalainat ja S&P 500:n osakkeet – liikkuvat samaan tahtiin toistensa kanssa, mitä Bierman kutsuu ”automaattiseksi autokorrelaatioksi”. Tilastotieteessä autokorrelaatio kuvaa aikasarjan havaintojen välistä riippuvuutta havaintojen välisen aikaeron funktiona.

Tämä on Biermanin mielestä merkittävä alkavan karhumarkkinan laskusignaali, sillä se viittaa yliostettuihin olosuhteisiin useilla sektoreilla.

Samaan aikaan sijoittajat aliarvioivat markkinoiden tulevia riskejä, sillä markkinoiden pelkokertoimeksi kutsuttu VIX-indeksi on tällä hetkellä vain noin 17. Se on alhaisin arvo, jonka volatiliteettimittari on mitannut koko vuoden aikana.

VIX-indeksi lasketaan Chicagon johdannaispörssin optioiden hintatason perusteella, ja se mittaa osakemarkkinoiden käsitystä siitä, miten paljon osakkeiden hinnat vaihtelevat. VIX indeksin lasku merkitsee, että sijoittajat odottavat pörssin volatiliteetin laskevan ja nousu merkitsee odotuksien volatiliteetista kasvavan. Yleensä osakkeet nousevat silloin, kun VIX indeksi laskee.

Biermanin mukaan tällaisilla markkinoilla ei ole mitään piilopaikkaa.

”Tämä on musta joutsen -tilanne. Se on kupla, joka voi puhjeta milloin tahansa ulkoisen mullistavan riskitapahtuman tai minkä tahansa tekijän vuoksi”, hän kertoo muistiossaan.

Jättipankki ennustaa tuloslamaa

Tuloskausi on alkanut Yhdysvalloissa ristiriitaisissa tunnelmissa. Suuret pankit kyllä raportoineet odotettua parempia tuloksia, mutta muut yritykset ovat raportoineet pettymyksiä.

Bloombergin haastattelussa joulukuussa Morgan Stanleyn johtava osakestrategi Mike Wilson kertoo, että osakkeisiin voi tänä vuonna iskeä pahin tuloslama sitten vuoden 2008. Jättipankin ennuste vuoden 2023 yritysten tuloksista poikkesi eniten konsensusennusteesta sitten kesän 2008.

”Odotettavissa on tuloslama, joka voi olla markkinoille yhtä suuri yllätys kuin vuonna 2008”, Wilson sanoi.

S&P 500 -indeksin tulossumman odotetaan laskeneen 6,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä kvartaalilla suhteessa vertailukauteen. Huomionarvoista on, että tulossumma kasvoi noin 10 prosenttia viime vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Torstaina julkaistut tilastot indikoivat talouskasvun mahdollisesti hidastuvan. 15. huhtikuuta päättyneellä viikolla 245 000 amerikkalaista haki työttömyysetuutta. Edellisviikon lukema oli 240 000. Luvuissa huomioidaan kausiluonteiset tekijät.

Philadelphian Fedin julkaisema U.S Philadelphia Fed Manufacturing -indeksi osoittaa, että teollisuustuotannon aktiviteetti heikkeni huhtikuun aikana Philadelphiassa.

S&P 500 -indeksin 12 seuraavan kuukauden tulosennusteilla laskettu P/E-kerroin on noin 18 ja se on hieman korkeampi kuin 10 viimeisen vuoden keskiarvo.