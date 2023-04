Etteplan pyrkii kasvavien osinkojen yhtiöksi

Etteplan pyrkii jatkossa maksamaan kasvavaa osinkoa

Etteplan on suomalainen teollisuuden laite- ja laitossuunnitteluun, sulautettuihin järjestelmiin ja IoT:n ratkaisuihin sekä teknisen dokumentoinnin palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.

Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt päivitetyt taloudelliset tavoitteet, jotka tulivat voimaan 5. huhtikuuta ja päättänyt vuosien 2020-2022 strategiakauden jatkamisesta vuosille 2023-2024.

Etteplan julkaisi joulukuussa 2019 taloudelliset tavoitteet vuosille 2020-2022. Yhtiön strategian toteuttaminen on edennyt ja yhtiö päivittää taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2024.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2024 ovat seuraavat:

Kasvu: liikevaihto yli 500 miljoonaa euroa vuonna 2024 (ei muutosta)

Kansainvälinen kasvu: Suomen ulkopuolelta tulevan liikevaihdon osuus vähintään 55 prosenttia vuonna 2024 (tavoite-% muuttunut, aiempi tavoite: 50 prosenttia vuonna 2024)

Johdetut palvelut: Johdettujen palvelujen osuus liikevaihdosta 75 prosenttia (Managed Services Index, MSI) vuonna 2024 (ei muutosta)

Kannattavuus: liikevoitto (EBITA) yli 10 prosenttia liikevaihdosta (tavoite muuttunut, aiempi tavoite: 10 prosenttia)

”Yhtiö on edennyt oikeaan suuntaan. Etteplanin liikevaihto Suomen ulkopuolelta on lähes saavuttanut asetetun tavoitteen ja yhtiön kannattavuus on jo ollut tavoitetasolla. Yhtiöllä on hyvällä strategian toteutuksella edellytyksiä parantaa suoritustaan entisestään ja siksi nostamme nyt tavoitteita”, Etteplanin hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman sanoo.

Inderesin osakestrategi ja analyytikko Juha Kinnunen arvioi, että Etteplanin kasvutavoite on kunnianhimoinen ottaen huomioon liikevaihdon nykyinen taso ja kuluvan vuoden ohjeistuksen.

”Tavoitteeseen pääsy vaatisikin noin 19 prosentin keskimääräistä vuotuista liikevaihdon kasvua vuosina 2023-2024. Tämä kasvuvauhti vaatii luonnollisesti merkittävää tukea yritysostoista, ja merkittävien yritysostojen kautta tavoite on saavutettavissa”, Kinnunen toteaa Inderesin artikkelissa.

Etteplan jatkaa aiempaa strategiakauttaan

Koronan takia strategian toteutus on viivästynyt ja yhtiön hallitus on päättänyt jatkaa strategiakautta vuosille 2023-2024.

”Etteplanin vuosiksi 2020-2022 laadittu strategia on osoittanut toimivuutensa ja tavoitteemme ovat ohjanneet meitä oikeaan suuntaan, vaikka jouduimme hidastamaan strategian toteuttamista koronavuosien takia. Jatkamme aiemmin julkaisemamme strategian toteuttamista myös vuosien 2023-2024 ajan. Vahvalla strategian toteuttamisella voimme saavuttaa meille asetetut tavoitteet”, Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki sanoo.

Digitalisaatio ja kasvava tarve osaajista ovat keskeisiä teollisuuden trendejä, jotka vaikuttavat Etteplanin ja asiakkaiden toimintaan. Vastuullisuuden merkitys on kasvanut entisestään ja sillä on entistä keskeisempi rooli Etteplanin ja asiakkaiden liiketoiminnassa.

Etteplanin strategian keskeisenä tavoitteena on edelleen tuottaa entistä enemmän arvoa asiakkaille, tukea heitä teollisuuden muutoksessa ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Strategian “Increasing value for customers” kolme keskeistä elementtiä ovat Customer value, Service solutions ja Success with people.

Customer value -elementin tavoitteena on kasvattaa asiakkaan saamaa arvoa entisestään. Ymmärtämällä asiakkaiden liiketoimintaa, hyödyntämällä laajaa osaamista, uusia innovaatioita ja teknologioita voidaan luoda entistä enemmän arvoa tuottavia palveluratkaisuja ja siten auttaa asiakkaita parantamaan omaa liiketoimintaansa.

Service solutions -elementin tavoitteena on keskittyä entistä voimakkaammin kehittämään palveluratkaisuja ja palvelutarjoomaa, jotka integroivat yhteen teknologioita, tehokkaita prosesseja, monipuolista osaamista ja maailmanluokan suunnittelumenetelmiä. Pyrimme myös aktiivisesti tuomaan uusia teknologioita osaksi palveluratkaisujamme ja palvelutarjoomaamme ja siten tuottamaan entistä enemmän arvoa asiakkaillemme.

Success with people -elementin tavoitteena on ylläpitää, kehittää ja houkutella huippuosaamista, jonka avulla onnistumme strategian toteutuksessa yhteistyössä asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa.

Kasvustrategiaa tukeva osinkopolitiikka

Etteplanin hallitus on päättänyt myös yhtiön osinkopolitiikasta. Aiemmin yhtiöllä ei ole ollut julkaistua osakepolitiikkaa, mutta yhtiö on pääosin maksanut osinkoa 50 prosentin osakekohtaisesta tuloksesta pyöristettynä alaspäin.

Jatkossa yhtiö pyrkii maksamaan kasvavaa osinkoa ottaen huomioon yhtiön vahvan kasvustrategian. Osingon vaihteluväli 35-60 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osingonmaksu tapahtuu kerran vuodessa.

Analyysitalo Inderes odottaa Etteplanilta tältä vuodelta 0,87 euron oikaistua osakekohtaista tulosta ja 0,44 euron osinkoa. Nykyisellä 16,2 euron kurssinoteerauksella tämä tarkoittaa 2,7 prosentin osinkotuottoa. Viime vuonna osinkotuotto oli 2,5 prosenttia ja vuodelle 2024 osinkotuotto nousee 3,0 prosenttiin Inderesin ennusteessa.

Odotettavissa on siis kasvava osinkotuotto, mikäli yhtiö pystyy kasvattamaan osakekohtaista tulostaan.

Juha Kinnunen kertoo, että historiallisesti Etteplan on maksanut tasaisesti noin 50 prosenttia tuloksestaan osinkoina, mikä on ollut tukeva ”epävirallinen” linjaus.

”Nyt virallinen osinkopolitiikka vaikuttaisi indikoivan mahdollisesti suurempaa harkintaa liittyen esimerkiksi yhtiön kasvupanostuksiin, mutta yleisesti osingon jakosuhde pysynee suunnilleen samana. Sitä kautta emme näe muutoksessa dramatiikkaa”, Kinnunen toteaa artikkelissaan.