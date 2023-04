Pörssikonkari näkee Helsingin pörssin tuloskehityksen USA:ta vaisumpana

Monet tekijät antavat ymmärtää, että tuloskehitys tulee olemaan suomalaisilla pörssiyhtiöillä mollivoittoista.

Ensimmäiset yhtiöt ovat jo raportoineet tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. Osaketietoyritys Factsetin analyytikot ennustavat suomalaisten pörssiyhtiöiden vuoden 2023 liikevaihtojen kasvavan 4,8 prosenttia ja liikevoittojen kasvavan 14 prosenttia.

Konkarisalkunhoitaja Hannu Angervuo on omissa ennusteissaan pessimistisempi.

”Itse ennustan Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden vuoden 2023E liikevaihdon kasvan noin 2 prosenttia, mutta yhteenlasketun nettotuloksen laskevan noin 16 prosenttia”, Angervuo kertoo viikkokirjeessään.

Angervuon perusteena laskeville tuloksille ovat Suomen vuoden 2023 miinuksella polkevat talouskasvuennusteet (Etla -0,3%), kuluvan vuoden ennustettu tavaraviennin supistuminen (Etla -2,7%), yksityisten investointien supistuminen (Etla -1,8%) ja palkkakustannusten nousu vuoden 2023 aikana noin 6,0 prosenttia. Tärkein syy laskeville tuloksille on ennen kaikkea kansainvälisen kysynnän supistuminen ja euron vahvistuminen USA:n dollariin verrattuna, Angervuo kertoo.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljännekselle konkarisijoittaja ennustaa pörssin päälistan yhtiöiden liikevaihdon kasvavan muutaman prosentin verran. Yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto laskenee noin 7,0 prosenttia ja olisi 6,4 miljardia euroa.

Perusteollisuudessa tulossa takapakkia

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu liikevoitto oli Uniper oikaistuna 6,9 miljardia euroa.

”Talouden ja yritysten tulosten huippu näyttää osuneen viime vuoteen ja erityisesti toiseen ja kolmanteen neljännekseen”, Angervuo toteaa.

Angervuon ennusteessa ensimmäisen neljänneksen merkittävin liikevoiton lasku tulee perusteollisuuden metallien valmistajille eli Outokummulle ja SSAB:lle.

”Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä nämä kaksi yhtiötä tekivät 1,1 miljardin vertailukelpoisen liikevoiton. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoinen liikevoitto laskee yhteensä noin 900 miljoonaa euroa ja olisi siis noin runsas 300 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen liikevoitto näillä yhtiöillä oli 386 miljoonaa euroa”, konkarisalkunhoitaja selittää.

Angervuo arvioi, että Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä ensimmäisen neljänneksen suurimpia euromääräisiä tulosparannuksia pystyvät tekemään Neste, Nordea ja ehkä myös Nokia sekä Fortum.

Konepajojen liikevoittojen kehitys ensimmäisellä neljänneksellä pitäisi olla vakaata ennätysmäisen tilauskantojen ansiosta, Angervuo ennustaa.

”Konepajojen osalta on mielenkiintoista, onko uusien tilausten lasku alkanut jo näkyä koko tilauskannan laskuna.”

Pankkien ja varainhoitoyhtiöiden tuloksia saattavat laskea Angervuon mukaan omaisuuserien alaskirjaukset, sillä vuoden takaiseen verrattuna korkotaso on noussut noin 4,0 prosenttiyksiköllä. Omaisuuserien alaskirjaukset pienentävät myös tuottosidonnaisia palkkioita.

USA:ssa tuloskauden alku näyttää hyvältä, Euroopassa vaisumpaa

Yhdysvalloissa tilanne näyttää valoisammalta. Factset ennustaa yhteensä S&P 500 -indeksin pörssiyhtiöiden koko vuodelle 2023 liikevaihdon kasvun olevan 3,7 prosenttia ja tuloskasvun olevan 1,2 prosenttia.

Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen raportointi on Yhdysvalloissa jo täydessä vauhdissa. S&P 500-yhtiöistä jo parikymmentä on raportoinut ensimmäisen neljänneksen tuloksen. Tuloskehitys on ollut myönteistä.

”Jo raportoineista yhtiöistä on tulostaan parantanut 89 prosenttia ja heikentyneen tuloksen on kirjannut 11 prosenttia yhtiöistä. Suurista indeksiyhtiöistä ensimmäisenä raportoivat (14.4.) suuret pankit Citigroup, J.P.Morgan ja Wells Fargo. Kaikki nämä pankit ylittivät analyytikoiden osakekohtaiset tulosennusteet ja niiden osakekurssit olivat nousussa pörssin avautuessa”, Angervuo kertoo.

Euroopassa ensimmäisellä neljänneksellä tulokset polkevat paikallaan vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna.

Tuoreiden analyytikkoennusteiden mukaan Euroopan ”yleisindeksi” Stoxx 600-yhtiöiden liikevaihto kasvaa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 prosenttia ja ilman energiayhtiöitä kasvu on 3,2 prosenttia. Ensimmäisen neljänneksen tulosten ennustetaan jäävän muuttumattomiksi ja ilman energiaa tulosten ennustetaan kasvavan +0,2 prosenttia, Angervuo kertoo.

Koko vuodelle 2023 analyytikot ennustavat Stoxx 600 -yhtiöiden tulosten laskevan 0,3 prosenttia.

