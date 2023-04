Innofactorin tuloskasvu odotettua vahvempaa

Modernin digitalisaation ratkaisuja tarjoava Innofactor julkisti tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. Yhtiön vahva tuloskasvu jatkuu.

Tammi-maaliskuussa Innofactorin tilauskanta nousi vertailukaudesta noin seitsemän prosenttia 76 miljoonaan euroon. Liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 20,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua 19,2 prosenttia. Orgaaninen kasvu ilman viime kesäkuussa hankittua Invenco Oy:tä oli hieman alle 11 prosenttia.

Innofactor sai useita merkittäviä tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, muun muassa Metso Outotecin tarjousprosessin digitalisaatiohankkeen, jonka arvo on noin 0,7 miljoonaa euroa sekä Senaatti-kiinteistöjen HR-järjestelmän jatkokehitys ja ylläpito, arvoltaan noin 0,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin, Tanskaan sekä Norjaan. Tammi-maaliskuun liikevaihdosta noin 70 prosenttia tuli Suomesta, noin 14 prosenttia Ruotsista, noin 11 prosenttia Norjasta ja noin viisi prosenttia Tanskasta.

Liikevaihto kasvoi Suomessa ja Norjassa, kasvoi Ruotsissa paikallisessa valuutassa ja laski Tanskassa vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Liikevoitto ylitti odotukset, Microsoft-kumppanuus tiivistyy

Yhtiön liikevoitto nousi viime vuoden 1,3 miljoonasta eurosta 1,7 miljoonaan euroon. Kahden analyytikon konsensusodotus oli 1,5 miljoonaa euroa, joten yhtiö ylitti tulosodotukset alkuvuonna.

Tulosyllätys sai Innofactorin osakkeen selvään nousuun. Noin kello 12.25 tiistaina osake oli lähes yhdeksän prosentin nousussa.

Vahvojen tunnuslukujen lisäksi Innofactor onnistui syventämään yhteistyötään sille tärkeän Microsoftin kanssa. Innofactorille myönnettiin huhtikuussa 2023 kolmantena suomalaisena yrityksenä Microsoftin korkein kumppanitunnustus Solutions Partner for Microsoft Cloud osoituksena kattavasta osaamisesta kaikilla Microsoftin ratkaisualueilla.

”Tunnustuksen saaminen edellyttää jokaisen kuuden Microsoftin ratkaisukumppaninimikkeen saavuttamisen. Tunnustus on osoitus Innofactorin kattavasta teknisestä osaamisesta ja onnistuneesta modernien pilviratkaisujen toimittamisesta asiakkaille Microsoftin kaikilla ratkaisualueilla”, kertoo Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

Ension mukaan Innofactor onnistui edelleen tehostamaan toimintaansa ja parantamaan laskutusastettaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen.

Yhtiön henkilömäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yli 13 prosenttia ja yhtiö lisäsi myös alihankinnan käyttöä.

”Lisääntynyt asiakastyössä toimivien henkilöiden määrä edistivät liikevaihdon ja käyttökatteen kasvua”, Ensio toteaa.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa.

”Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta”, Ensio kertoo.

Näkymät ennallaan

Yhtiö ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä. Odotuksissa on edelleen tuloskasvu.

Innofactor ennustaa 2023 liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin liikevaihto oli 71 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 7,8 miljoonaa euroa.

Innofactoria seuraava Evli odottaa Innofactorin koko kuluvan vuoden liikevoiton nousevan viime vuoden 4,8 miljoonasta eurosta 6,4 miljoonaan euroon. Ensi vuodelle on odotuksissa 7,2 miljoonan euron liikevoitto.

Evlin tulosennusteilla Innofactorin kuluvan vuoden P/E-kerroin on 9,2x ja ensi vuoden 8,1x. Kuluvan vuoden EV/Ebitda-kerroin on vain 5,5x ja ensi vuoden 5,0x. Osake on siis kasvuyhtiöksi maltillisesti hinnoiteltu.

Innofactor on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2020 sen liikevaihto oli 66 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle Evli odottaa yli 75 miljoonan euron liikevaihtoa.

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta.