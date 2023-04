Pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla hätkähdyttävän korkea vajaakäyttöaste

Yli puoli miljoonaa neliötä on tyhjillään pääkaupunkiseudun keskeisillä toimistoalueilla.

Helsinki Research Forum on julkaissut arvionsa pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden vajaakäyttöasteista.

Tutkimusryhmä tarkasteli toimistoneliöiden käyttöä yhteensä 12 eri kaupunginosassa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Näillä alueilla oli 528 000 neliömetriä tyhjillään, eli noin 12,6 prosenttia. Tarkastelun alla oli 4,2 miljoonaa toimistoneliötä.

Tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin pienimmät vajaakäyttöasteet olivat Pasilassa ja Keilaniemessä. Pasilan alueella keskimääräinen vajaakäyttöaste oli 4,5 prosenttia ja Keilaniemessä 8 prosenttia. Suurin vajaakäyttöaste oli puolestaan Pitäjänmäellä, jossa joka neljäs toimistoneliö oli tyhjänä.

”Yli puoli miljoonaa tyhjää, käyttämätöntä neliötä on iso luku pääkaupunkiseudulla. Jos mukaan otetaan myös Helsinki Research Forumin tarkastelun ulkopuolelle jäävät alueet, meillä on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla yhteensä miljoona tyhjää neliötä odottamassa käyttöä”, toteaa Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n johtaja Miika Kotaniemi.

Kotaniemen mukaan olisi tärkeää saada nämä neliöt käyttöön, joko toimistoina tai muutettuna muuhun käyttöön, esimerkiksi asunnoiksi.

Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Tutkimusryhmässä on mukana kuusi kiinteistöalan yritystä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers, Reagle ja KTI Kiinteistötieto.