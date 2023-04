Vuokraturvan Metsola: Nyt on vuokralaisen ja asunnonostajan markkinat

Asuntomarkkinoilla on historiallisen poikkeuksellinen tilanne, väittää Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola.

Tilastokeskuksen mukaan asuinkustannukset nousivat maaliskuussa 10,6 prosenttia, mikä selittyy etenkin korkokustannusten nousulla ja viime vuotta kalliimmalla sähkön hinnalla. Asumismenot ovat kuluttajahintaindeksin suurin yksittäinen alaerä, ja ne muodostavat noin neljäsosan kokonaisindeksistä.

Asumismenojen nousu näkyy vuokrasijoittajien tunnelmissa.

Asuntosijoittamisen näkymät ovat edelleen laskussa, selviää Suomen Vuokranantajien tuoreesta Vuokranantaja-barometrista.

Uuden asunnon ostamista harkitsevien tai ostoaikeissa olevien yksityisten vuokranantajien osuus on vähentynyt kolmanneksella syksystä 2021. Taustalla ovat muun muassa talouden epävarmat näkymät sekä hoitokulujen ja korkotason nousu.

Vuokranantajien kokemat riskit asuntosijoittamista kohtaan ovat kasvussa.

Suurimpia huolia ovat tällä hetkellä hoitokulujen ja korkojen nousu, joista kummatkin yli 70 prosenttia vuokranantajista arvioi melko tai erittäin merkittäväksi riskiksi asuntosijoittamisen kannalta.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola kertoo blogissaan, että asuntokaupan varovaisuus on viime kuukausina vaikuttanut vuokramarkkinaan selvästi.

”Kotitalouksien asunnonvaihtotarpeet eivät ole kadonneet, ja kun moni ei juuri nyt halua asuntoa ostaa, poikkeuksellisen suuri osa asunnonvaihtotarpeesta on kanavoitunut vuokrapuolelle”, Metsola toteaa.

Vuokra-asuntojen suuri tarjonta on luonut vuokralaisen markkinat

Metsolan mukaan tämä vuokramarkkinoita piristävä vaikutus on ollut tervetullut, koska vuokra-asuntojen tarjonta on edelleenkin ollut viime kuukausina suurta, ja osalla alueista tarjonta on ylittänyt kysynnän.

Metsola on myös havainnut asuntosijoittajien passiivisuuden.

”Viimeisen kuukauden mittaan on aiempaa selvemmin näkynyt se, että asuntosijoittajat jarruttavat investointejaan, eikä vuokra-asuntojen tarjonta enää lisäänny joka kuukausi yhtä roimasti kuin viime vuosina. Viime vuosina yksin Suur-Helsingin alueelle valmistui keskimäärin noin tuhat uutta vuokra-asuntoa lisää joka ikinen kuukausi, ja muutos tähän on vuokramarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan suhteen kannalta oleellinen.”

Yksityissijoittajat eivät myöskään tällä hetkellä juurikaan sijoitusasuntojensa määrää kasvata. Siksi asuntojen runsaasta tarjonnasta seuranneet vuokralaisen markkinat eivät välttämättä enää jatku yli tulevan kesän, Metsola ennustaa.

Vuokrien nousupaineet maltilliset

Metsolan mukaan vuokrien korkeasta inflaatiosta huolimatta maltillista kehitystä viime talvena selittää ennen kaikkea edellä kuvattu suuri vuokra-asuntojen tarjonta.

”Edes matalilla kierroksilla käyneen asuntokaupan puolelta vuokramarkkinoille siirtynyt kysyntä ei ole vuokria juuri nostanut, vaikka potentiaalisen asunnon ostajat ovat vuokralle siirtyessään usein hieman tavallista maksukykyisempiä vuokralaisia.”

Vuokramarkkinoilla on Metsolan mielestä edelleen vuokralaisen markkinat ja asuntokaupassa ostajan markkinat.

”Voi siis todeta, että edelleen käynnissä ovat historiallisesti Suomessa aivan poikkeukselliset asunnonvaihtajan markkinat. Viime kuukausina on ollut todella otollinen aika vaihtaa asuntoa ja onnistua saamaan juuri mieleisensä kohtuulliseen hintaan. Vaihtoehtoja on ollut runsaasti ja tingata on voinut niin myynti- kuin vuokrakohteistakin.”

Normaalitilanteessa asuntokauppa määrää asuntomarkkinan tahdin ja logiikka muistuttaa keinulautaa, Metsola toteaa. Jos asuntokauppa käy vilkkaana, myytävistä asunnoista on kova kilpailu, mutta vuokra-asunnoista on vähemmän kysyntää ja vuokrapuolella vuokralaisen markkinat. Jos taas asuntokauppa yskii, on omistusasuntojen puolella ostajan markkinat, mutta vuokrapuolella kysyntä kasvaa nopeasti ja voidaan puhua vuokranantajan markkinoista.

”Minun 25-vuotisella urallani ei ole aiemmin ollut tällaista asunnonvaihtajan markkinaksi kutsumaani tilannetta, jossa voidaan yhtä aikaa puhua sekä ostajan markkinoista että vuokralaisen markkinoista”, Metsola toteaa.

Vanha asuntomarkkinoiden viisaus on ajankohtainen

Metsola ennustaa vuokrien nousua.

”Vuokramarkkinoiden vuosikierrolle on ollut aina tyypillistä, että talvi on hiljaista ja kesäkausi vilkasta aikaa. Kun nyt vuokra-asuntojen määrän kasvu on suhteellisen nopeasti hyytynyt ja kysyntä luultavasti vilkastuu muiden kesien tapaan, saatetaan seuraavan puolen vuoden aikana nähdä hieman talvea suurempaa vuokrien nousua.”

Vuokramarkkinoiden aluekohtaiset erot ovat kuitenkin suuria, eikä mahdollinen nopeampi vuokrien nousu koske koko Suomea tai edes suurimpien kaupunkien kaikkia alueita.

”Kiinteistösijoittamisen ikiaikainen viisaus on, että siinä kolme tärkeintä asiaa ovat sijainti, sijainti ja sijainti. Kyseinen hokema on noussut taas erittäin ajankohtaiseksi. Ollenkaan kaikilla alueilla ei ole ylipäänsä minkäänlaista vuokrien nousua ole luvassa”, Metsola toteaa.

Metsolan mukaan nyt myös asunnon kunnon merkitys on selkeästi kasvanut, kun hyvillä hakijoilla on ainakin vielä toistaiseksi runsaasti vaihtoehtoja, joista valita.