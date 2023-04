Suomen Kiinteistövälittäjät: Nato-jäsenyys voi mullistaa koko Itä-Suomen asuntomarkkinat

Suomen Kiinteistönvälittäjien mukaan Itä-Suomen haastavat asuntomarkkinat voivat saada erityistä potkua Suomen Nato-jäsenyydestä.

Suomen Nato-prosessi tulee viimein päätökseen tänään tiistaina, kun Suomi hyväksytään osaksi kansainvälistä sotilasliittoa. Paikan päällä Brysselissä ovat tällä hetkellä Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Historiallinen päivä tulee huipentumaan iltapäivällä tai alkuillasta, kun Suomen lippu nousee Brysselissä salkoon samaan rivistöön yhdessä muiden Nato-maiden lippujen kanssa, ikään kuin viralliseksi merkiksi Suomen liittymisestä sotilasliittoon.

Nato-jäsenyydellä positiivisia talousvaikutuksia

Suomen Nato-jäsenyys tulee todennäköisesti tuomaan mukanaan erilaisia taloushyötyjä Suomeen. SalkunRakentaja on jo aiemmin kertonut, miten peräti 79 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että Suomen liittymisellä Natoon olisi enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen.

Tuolloin myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju totesi, että Natoon liittyminen vähentää Suomessa olevia maariskejä, mikä taas tulee myöhemmin tukemaan maahan kohdistuvia investointeja.

SalkunRakentaja on aiemmin kertonut myös siitä, miten Suomen elinkeinoelämän järjestöt ovat liputtaneet avoimesti Naton puolesta jo ennen Nato-hakemuksen jättämistä. Suomi jätti Nato-hakemuksen 18.5.2022 kello 9 yhdessä Ruotsin kanssa. Tämän jälkeen maiden Nato-hakemuksia on ratifioitu, joista Unkari ja Turkki tekivät päätöksensä viimeisinä keväällä 2023.

Nato-jäsenyys vaikuttaa etenkin Itä-Suomeen

Yksi kenties eniten Nato-jäsenyydestä hyötyviä alueita Suomessa on Itä-Suomi. Asia olisi Itä-Suomen kannalta erinomainen, sillä alueen asuntomarkkinat ovat jo vuosia olleet haastavassa tilanteessa työpaikkojen siirtyessä muualle Suomeen.

Tästä syystä monet Itä-Suomen kaupungeista ovat kärsineet pahasti muuttotappiosta, sillä alueelta muuttaa enemmän ihmisiä pois, mitä alueelle tulee uutta väkeä. Pitkässä juoksussa tämä näivettää alueen, ja se tulee näkymään monissa asioissa, kuten asuntomarkkinoissa.

Suomen Kiinteistövälittäjien, eli SKVL:n mukaan uusi ja samalla historiallinen aikakausi voi muuttaa koko Itä-Suomen talouden ja asuntomarkkinan suunnan tulevaisuudessa.

”Nyt onkin monien alueella olevien kuntien aika päivittää suunnitelmat ja strategiat tähän uuteen historialliseen aikakauteen ja käänteeseen, joka voi muuttaa koko alueen talouden ja asuntomarkkinan”, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg SKVL:n tiedotteessa.

Työpaikat aiheuttavat asuntoja ja palveluita

Vaikka Suomeen ei sijoitettaisi erillisiä varsinaisia Nato-tukikohtia, sotilasliiton läsnäolo tulee joka tapauksessa vahvistamaan selvästi puolustusvoimien tehtäviä itärajan tuntumassa. Suomen ja Venäjän valtakuntarajojen pituus on yhteensä 1 343,6 kilometriä, joka on pisin yhteinen raja Naton ja Venäjän välillä.

Nato-jäsenyys ja sen seuraukset tarkoittavat todennäköisesti merkittävää työpaikkojen lisääntymistä itäisessä Suomessa. Nato tarvitsee omille alueilleen logistiikkaa ja infraa, joka tuo alueelle työpaikkoja. Työpaikkojen saapuminen lisäisi luonnollisesti myös tarvetta asuntotarjonnan ja palveluiden kasvattamiselle.

Suomen Kiinteistövälittäjät muistuttaa, että vastaavanlaista muutosta on nähty aiemminkin Naton laajenemisen toimesta. Aiemmin samanlaista ilmiötä havaittiin vuonna 2004 ja sen jälkeen, kun mm. Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua liittyivät sotilasliittoon.

Suomen Kiinteistövälittäjien mukaan merkittävimmät Nato-jäsenyyden myötä kehittyvät alueet sijaitsevat todennäköisesti akselilla Kouvola-Lappeenranta-Joensuu-Kajaani. Myös liki 1000 kilometrin mittainen pohjoinen rajavyöhyke Joensuusta Utsjoelle ja Nuorgamiin saakka olisi niin ikään merkittävä sijainti.

Itä-Suomi ei ole kuitenkaan tälläkään hetkellä sijainniltaan täysin vieras puolustusvoimille, vaan se on ollut jo aiemminkin vahvasti edustettuna monissa itäisen Suomen kaupungeissa ja kunnissa. Yksi näkyvimmistä puolustusvoimien edustuksista Itä-Suomessa on maavoimien esikunta, joka on ollut sijoitettuna Mikkelin Karkialammelle jo vuodesta 2008 lähtien.