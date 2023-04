Netflixin tilaajamäärä pettymys, mutta mainoksia sisältävä palvelu menestys

Yhtiön liikevaihto-ohjeistus ylitti niukasti odotukset, mutta tulosohjeistus oli pehmeä.

Netflix raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen pörssin sulkeutumisen jälkeen tiistaina. Yhtiön liikevaihto oli 8,16 miljardia dollaria. Analyytikoiden konsensusennuste oli 8,18 miljardia dollaria. Myös osakekohtainen tulos osui lähes analyytikoiden ennusteisiin. Se oli 2,88 dollaria, kun ennuste oli 2,86 dollaria.

Netflixin osakekurssi laski aluksi merkittävästi osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. Syynä siihen oli todennäköisesti odotettua heikompi tilaajamäärän kasvu sekä ennusteita matalampi tulosohjeistus.

Netflixin tilaajamäärä kasvoi 1,75 miljoonalla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Analyytikot odottivat keskimäärin 2,2 miljoonan tilaajamäärän kasvua.

Netflix ohjeistaa toiselle vuosineljännekselle 8,24 miljardin liikevaihtoa ja 2,84 dollarin osakekohtaista tulosta. Tulosohjeistus oli lievä pettymys. Analyytikot odottivat 8,18 miljardin dollarin liikevaihtoa ja 3,07 dollarin osakekohtaista tulosta.

Netflixin osakekurssi kääntyi nopeasti nousuun, kun yhtiö kertoi uuden mainoksia sisältävän tilauspalvelun olevan menestys. Osakekurssia saattoi myös tukea Netflixin tavoite ottaa salasanan jakamista rajoittavat toimenpiteet käyttöön kuluvalla vuosineljänneksellä. Aiemmin yhtiö oli suunnitellut niiden aloittamista jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Netflix alkaa veloittamaan salasanan jakamisesta oman kotitalouden ulkopuolelle. Se antaa toisen salasanaa käyttäville mahdollisuuden siirtää käyttäjäprofiilin tiedot omalle uudelle tilille. Salasanan jakamista jatkavat tilaajat joutuvat lisäämään käyttäjiä maksua vastaan.

Toimenpiteet saattavat tilapäisesti heikentää Netflixin tilaajamäärän ja liikevaihdon kasvua vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiö arvioi, että ne kuitenkin tukevat myöhemmin liikevaihtoa yhdessä paremman ohjelmasisällön kanssa. Netflix aikoo käyttää 17 miljardia dollaria ensi vuoden ohjelmasisältöön.

Isoja panostuksia tarvitaan, sillä striimauspalveluiden kilpailu on kiristynyt viime vuosina. Netflixin kilpailijoita ovat muun muassa HBO Max, Viaplay, Amazon Prime Video, C More, Disney+, Apple TV+ ja SkyShowtime.

Netflixin osakkeen tavoitehinnoissa on nähty pieniä muutoksia torstaina. JPMorgan alensi osakkeen tavoitehintaa 390 dollarista 380 dollariin ja Jefferies 415 dollarista 410 dollariin. Piper Sandler sitä vastoin nosti tavoitehintaa 325 dollarista 350 dollariin.

Netflixin päätöskurssi oli tiistain varsinaisen kaupankäyntipäivän päätteeksi 333,70 dollari ja jälkikaupankäynnin päätteeksi 333,25 dollaria.