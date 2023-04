Tuleeko Suomeen oikeistohallitus? Peliasetelma on kimurantti

Kun keskusta on vakaasti päättänyt jäädä oppositioon, kohtaa Petteri Orpo vaikean rastin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Eduskuntavaalien lopputuloksen voi kiteyttää muutamaan sanaan: oppositio voitti. Oppositiossa istuvat kokoomus ja perussuomalaiset saivat selvän vaalivoiton. Hallituspuolueista vain pääministeripuolue SDP onnistui lisäämään eduskuntapaikkojaan.

Keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät sen sijaan kokivat rökäletappion. Keskusta on hävinnyt nyt kahdet vaalit peräkkäin. Yhteensä nämä kolme puolueetta menettivät 20 kansanedustajan paikkaa.

Suurimmaksi puolueeksi nousseen kokoomuksen harteilla on uuden hallituksen kasaaminen. Petteri Orpon tehtävä ei ole helppo. Vaalimatematiikka antaa mahdollisuuden oikeistohallitukselle, mutta sellaisen taakse on mahdollista saada vain niukka eduskunnan enemmistö. Tämä johtuu siitä, että keskusta on yksikantaan ilmoittanut menevänsä oppositioon.

Onkin syntynyt yllättävä tilanne: pienpuolue RKP on noussut sateentekijän asemaan. Jos RKP ei taivu oikeistohallitukseen, ei Orpo saa enemmistöhallitusta aikaiseksi vain kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisten turvin.

Näistä puolueista kokoomus ja kristilliset sopivat muille oikeistopuolueille. Ongelmaksi on muodostunut se, että perussuomalaisten ja RKP:n on vaikea löytää yhteistä säveltä.

Käydään läpi eri puolueiden tilanne hallitusneuvottelujen kannalta. Aloitetaan helpommista ja edetään vaikeammassa tilanteessa oleviin puolueisiin.

Kristillisdemokraatit

Kristillisten tilanne ei voisi olla helpompi. Vaalitulos oli tyydyttävä ja puolue on ideologisesti muille puolueille tärkeissä talouskysymyksissä sen verran taipuisa, että se on valmis sekä oikeistohallitukseen että sinipunaan. Jos oikeistohallitus syntyy, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah saa ministerin salkun.

Keskusta

Kahden hävityn vaalin jälkeen puolueessa on vahva halu mennä nyt oppositioon kasvattamaan kannatusta – tai ainakin puolue toivoo sen kasvattavan kannatusta.

Keskustan järkähtämätön linja on ongelma kokoomukselle ja erityisesti perussuomalaisille. Jos keskusta olisi valmis näiden puolueiden kanssa hallitukseen, tulisi maahan selvällä eduskunnan enemmistöllä oikeistohallitus. Nyt oikeistohallitus on pienpuolue RKP:n varassa.

Vasemmistoliitto

Myös vasemmistoliitto hävisi vaalit, eikä sillä ole mitään hinkua aloittaa hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa, joka ajaa kuuden miljardin euron säästöjä vaalikaudella ja työllisyyttä vahvistavia rakenneuudistuksia.

Kokoomus on muutoinkin laittanut talouden ykkösasiaksi ja juuri siinä vasemmistoliiton on vaikea löytää kokoomuksen kanssa yhteistä säveltä. Eikä vasemmistoliittoa yhteistyö perussuomalaisten kanssa innosta senkään vertaa, kun vaikeudeksi tulisivat raha-asioiden lisäksi kulttuurisodan teemat.

Vihreät

Vaikka vihreät kärsivät vaalitappion, eivät he ole hallitusovia sulkeneet. Varsinkin jos oikeistohallituksen sorvaaminen epäonnistuu, saattaa vihreät olla valmis sinipunahallitukseen, jossa mukana olisivat kokoomuksen lisäksi esimerkiksi SDP ja RKP.

Kokoomus

Kokoomuksella on vaalivoittajana ja suurimpana puolueena nyt kova hallituskiima päällä. Se on tietysti myös ymmärrettävää, varsinkin, kun kokoomus ei yleensä kärsi hallitusvastuusta yhtä paljon kuin monet muut puolueet. Kokoomuksen kannattajat takuulla haluavat puolueensa hallitukseen.

Puolue tähtää luultavasti ensisijaisesti oikeistohallitukseen, mutta se ei ole poissulkenut myöskään kokoomuksen ja SDP:n varaan rakennettua sinipunaa. Tosin Sanna Marinin vetämänä SDP on siirtynyt aiempaa enemmän vasemmalle, joten talousteemoista voi olla aiempaa vaikeampi löytää yhteistä säveltä.

Sosiaalidemokraatit

Demarit onnistuivat jossain määrin kahmimaan vaaleissa ääniä muilta hallituspuolueilta ja saivat kolme eduskuntapaikkaa lisää. Äänestäjiltä tuli siten mandaatti jatkaa hallitustyöskentelyä. Puolueen kellokkaiden kommentit hallitukseen menosta ovat olleet varovaisia, ovet on haluttu pitää auki sekä hallitukseen että oppositioon.

Vaikein rasti on löytää yhteisymmärrys kokoomuksen kanssa talouslinjasta, jos sinipunaa lähettäisiin rakentamaan. Marinin hallitus on ottanut roppakaupalla valtiolle lisää velkaa, ja kokoomus on selkeästi ilmoittanut tavoitteekseen suunnan muutoksen. Myös esimerkiksi kokoomuksen halu leikata asumistukea on SDP:lle punainen vaate.

Sinipuna ei silti ole poissuljettu vaihtoehto, ja hallitusneuvottelija Orpo on sen halunnut pitää varavaihtoehtona, jos oikeistohallituksen kasaaminen epäonnistuu.

Perussuomalaiset

Vaalivoittaja perussuomalaiset on valmis hallitukseen kokoomuksen kanssa ja luultavasti yhteisymmärrys monesta teemasta löytyy. Maahanmuutto lienee vaikeimmin sovitettavissa, mutta luultavasti perussuomalaiset ovat valmiita antamaan kokoomukselle siimaa sille tärkeässä työperäisessä maahanmuutossa, jos vastaavasti humanitäärisen maahanmuuton ehtoja kiristetään. Myös polttoaiheen hinta on perussuomalaisille tärkeä teema, josta siitäkin sopu on löydettävissä.

Kantona kaskessa perussuomalaisten ministerisalkuille ei olekaan kokoomus, vaan piskuinen RKP.

Ruotsalainen kansanpuolue

RKP on perinteisesti aina ollut valmiina hallitukseen. Syyt ovat selvät. Hallituksessa pysyminen ei syö puolueen kannatusta ja mikä tärkeämpää, hallituksesta käsin se pystyy paremmin turvaamaan ruotsin kielen aseman.

Nyt RKP on aivan uuden ja vaikean tilanteen edessä. RKP:sta riippuu, saako Orpo koottua oikeistohallitusta. RKP löytäisi helposti yhteisen sävelen kokoomuksen ja kristillisten kanssa. Ongelma on mahdollinen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa.

Vaikein kysymys on maahanmuutto. RKP suhtautuu hyvin myönteisesti niin työperäiseen kuin humanitääriseenkin maahanmuuttoon. Puolueen vasenta siipeä edustava Eva Biaudet tyrmäsi yhteistyön perussuomalaisten kanssa yksiselitteisesti. Hänen mielestään koko ”Suomen brändi” maailmassa romahtaisi, jos perus­suomalaiset olisivat hallituksessa. Siksi hänelle vain sinipuna on RKP:lle sopiva hallituskoalitio.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoo kuitenkin keskiviikkona, ettei hän tässä vaiheessa halua sulkea pois hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa pois.

Henrikssonin mielestä Suomen suurin haaste on työvoimapula niin elinkeinoelämässä kuin sote-palveluissakin. Ikääntyvän väestön Suomi ei selviä ilman maahanmuuttoa, RKP:n puheenjohtaja linjaa.