Onko Applen osakkeessa ”shortin” paikka?

Yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen 4. toukokuuta.

Applen viime helmikuussa julkaistu osavuosikatsaus oli pettymys. Liikevaihto laski 5,5 prosenttia vertailukaudesta ja osakekohtainen tulos heikkeni 10,9 prosenttia. Kasvu oli heikointa vuosikausiin.

Applen toimitusjohtaja Tim Cook kertoi, että lukuja painoivat vahva dollari, uusien iPhone-mallien tuotantohaasteet Kiinassa sekä epävarma makrotalouden ympäristö. Haasteista vahva dollari on helpottanut alkuvuonna, kun taala on heikentynyt suhteessa moniin keskeisiin valuuttoihin. Myöskään tuotannon haasteet eivät ole enää suurimpia ongelmia. iPhone-mallien alennuksista päätellen tarjontaa suurempi haaste on kysyntä.

Liiketoimintaympäristön odotetaan olleen haastava myös maaliskuussa päättyneellä vuosineljänneksellä. Apple julkistaa vuosineljänneksen osavuosikatsauksen poikkeuksellisen myöhään, vasta 4. toukokuuta. Se on myöhäisin ajankohta viimeisen 25 vuoden aikana.

MIT:n ja Texasin yliopistojen yhteistyössä vuonna 2017 tehty tutkimus ”Time Will Tell: Information in the Timing of Scheduled Earnings News” osoittaa, että yhtiöillä on taipumus lykätä osavuosikatsausta, jos se on heikko. Sitä vastoin osavuosikatsausta aikaistavat yhtiöt raportoivat keskimääräistä useammin positiivisen tulosyllätyksen.

Amerikkalaiset pörssiyhtiöt raportoivat keskimäärin yhdeksän osavuosikatsausta kymmenestä joko samana päivänä tai korkeintaan yhden tai kahden päivän erotuksella edellisen vuoden ajankohtaan verrattuna. Siispä kymmenesosa osavuosikatsauksista julkaistaan merkittävästi normaalia aiemmin tai myöhemmin.

Tutkimuksen mukaan vähintään kolmen päivän aikaistaminen (lykkääminen) on enteillyt keskimäärin hyvää (huonoa) osavuosikatsausta. Se on näkynyt osakekurssikehityksessä. Ostamalla osavuosikatsauksen aikaistavien yhtiöiden osakkeita ja myymällä lyhyeksi osavuosikatsauksen lykkääviä yhtiöitä on onnistuttu saavuttamaan merkittäviä ylituottoja.

Applen laitetoimitukset laskussa – sisäpiiri huomasi myyntipaikan

Apple julkaisee osavuosikatsauksen kuusi päivää viime vuoden päivämäärää myöhemmin. Onko se heikon osavuosikatsauksen syytä? Ainakaan kvartaalin tietokonetoimitusten lukumäärissä ei ole juhlimista. Bloombergin maanantaina julkaiseman artikkelin mukaan ne laskivat Applella peräti 40,5 prosenttia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Bloomberg perusti tietonsa International Data Corporationin tilastoon.

Myös iPhonen toimitusmäärät eivät näytä lupaavilta, jos tarkastellaan Applen merkittävimmän toimittajan, Foxconnin, liiketoiminnan lukuja. Taiwanissa pääkonttoria pitävän yrityksen liikevaihto laski 21,1 prosenttia maaliskuussa, joskin tammi-helmikuu oli vahvempi. Yhtiö arvioi liikevaihdon laskun jatkuvan kuluvalla vuosineljänneksellä. Foxconnin liikevaihdosta noin puolet muodostuu Applen laitteiden myynnistä.

Applen myyntiä ei taida pelastaa edes 3000 dollaria maksavien virtuaalitodellisuuslasien mahdollinen lanseeraus lähiaikoina. Virtuaalilasimarkkina on pehmeä. Muiden valmistajien myynti on ollut vaatimatonta. Sonyn PSVR 2 on ollut pettymys. Yhtiö leikkasi niiden tuotantoa 20 prosenttia. Meta alensi maaliskuussa Quest Pro -virtuaalilasien hintaa 33 prosenttia heikon kysynnän vuoksi. Kiinan suurimman virtuaalilasibrändin, Picon, toimitukset jäivät viime vuonna 40 prosenttia odotuksista.

Applen sisäpiiri on huomannut hidastuvan liiketoiminnan kasvun. Muun muassa toimitusjohtaja Tim Cook ja operatiivinen johtaja Jeffrey Williams ovat myyneet yhtiön osakkeita. Sisäpiiri on myynyt Applen osakkeita yhteensä 71 miljoonalla dollarilla 22. maaliskuuta jälkeen. Toisaalta Applen sisäpiiri myi yhtiön osakkeita myös pitkin viime vuotta, joten pelkästään sisäpiirin myynteihin ei Applen short-sijoitusteesiä kannata rakentaa.

Applen osake on haastavasti hinnoiteltu – kiitos erittäin korkean kannattavuuden

Applen osake ei ole lyhyeksi myyjien suosiossa. Lyhyeksi myytyjen osakkeiden lukumäärä suhteessa liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärään on 0,7 prosenttia. Se on matala verrattuna viime vuosiin ja S&P 500 -indeksin keskimääräistä lukua pienempi. Matala luku on positiivista lyhyeksi myyjille, ”short squeezin” todennäköisyys on pienempi. Mutta se toisaalta kertoo siitä, että monet eivät odota osakekurssin laskevan merkittävästi.

Applen osakkeen arvostustaso on haastava suhteessa heikentyneisiin tuloskasvunäkymiin. Yhtiön P/E-luku tulosennusteilla on 26,1. Viimeisen viiden vuoden mediaani on 23,8. Applen velaton hinta on 6,3 kertaa liikevaihdon verran, viiden vuoden mediaani on 5,5. Myös velaton hinta suhteessa bruttokatteeseen ja käyttökatteeseen on viimeisen viiden vuoden mediaania korkeampi.

Korkeata arvostustasoa selittää erittäin vahva kannattavuus. Applen sijoitetun pääoman tuotto oli joulukuussa päättyneellä tilikaudella peräti 54 prosenttia. Korkea kannattavuus on monen sijoittajan tärkeimpiä syitä omistaa Applen osaketta. Toisaalta kannattavuutta on nykytasolta vaikea parantaa. Cookin mainitsemat haasteet ja tiettyjen Applen tuotteiden, kuten iPhonen ja MacBookin hinnan alennukset saattavat paremminkin sitä heikentää tulevina kvartaaleina. Lisäksi arvostuskertoimet eivät kestä liiketoiminnan kasvun hidastumista usean kvartaalin aikana.

Kaiken kaikkiaan useat tekijät indikoivat laskupaineita Applen osakekurssille. Alkuvuoden vahva kurssinousu ei ole ollut perusteltu suhteessa yhtiön liiketoiminnan kehitykseen. Osakekurssi on kallistunut muiden suurten teknologiayhtiöiden mukana peräti 29,6 prosenttia tänä vuonna. Nousua on tukenut tekoälybuumi ja madaltuneet korko-odotukset.

Sijoittajat odottavat Applen vastausta muun muassa Microsoftille tekoälykilpailussa. Löytyykö tekoälysoftasta Applen seuraava osakekurssiajuri, vai onko tiedossa kurssilaskua heikentyvien liiketoiminnan kasvulukujen vuoksi? Todennäköisesti yhtiöltä ei ole kuitenkaan odotettavissa mullistavia tekoälytuotteita lähikvartaaleina.