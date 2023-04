Osakekurssit laskussa – makrotalouden tilastot indikoivat heikompaa talouskasvua

Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden tilanne on vakaa vahvan työllisyyden ansiosta.

Kuva: Yhdysvaltain suosituin asuntolainan viitekorko on noussut merkittävästi vuoden 2021 jälkeen.

Osakekurssit halpenivat torstaina Yhdysvalloissa, kun taantumariski kasvoi odotettua heikompien osavuosikatsauksien ja makrotalouden lukujen vuoksi.

Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 halpeni 0,60 prosenttia ja Dow Jones laski 0,33 prosenttia. Nasdaq Composite -indeksin päivän päätöslukema oli 0,78 prosenttia matalampi kuin keskiviikkona.

S&P 500 -indeksin sektoreista peräti kymmenen sektoria 11:sta halpeni torstaina. Ainoastaan päivittäistavarasektori kallistui. Se nousi 0,24 prosenttia.

Eniten sektoreista halpeni kestokulutushyödykkeet. Se johtui erityisesti Teslan osakkeen kurssilaskusta. Yhtiön osake halpeni torstaina 9,75 prosenttia, kun keskiviikkona julkaistu osavuosikatsaus oli pettymys kannattavuuden osalta.

S&P 500 -indeksin tulossumman odotetaan laskeneen 6,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä kvartaalilla suhteessa vertailukauteen. Huomionarvoista on, että tulossumma kasvoi noin 10 prosenttia viime vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Torstaina julkaistut tilastot indikoivat talouskasvun mahdollisesti hidastuvan. 15. huhtikuuta päättyneellä viikolla 245.000 amerikkalaista haki työttömyysetuutta. Edellisviikon lukema oli 240.000. Luvuissa huomioidaan kausiluonteiset tekijät.

Philadelphian Fedin julkaisema U.S Philadelphia Fed Manufacturing -indeksi osoitti, että teollisuustuotannon aktiviteetti heikkeni huhtikuun aikana Philadelphiassa.

Yhdysvalloissa julkaistiin torstaina maaliskuun asuntomarkkinoiden tilastoja. Asuntojen myyntihintojen mediaani oli 375.700 dollaria. Se laski eniten vuoden 2012 jälkeen, 0,9 prosenttia vuodessa.

Mediaanihintojen perusteella laskettu uusien asuntolainojen kuukausittainen maksuerä on kasvanut noin 800 dollaria vuodesta 2020. Siihen verrattuna asuntojen hintakehitys on ollut vakaata.

30 vuoden kiinteän asuntolainan viitekorko on noussut keskuspankin koronnostojen mukana. Vuonna 2021 korko oli keskimäärin 3,01 prosenttia. Torstaina se oli 6,39 prosenttia.

Moni ei halua myydä asuntoa tämän hetken korkoympäristössä. Maaliskuussa myytiin 22 prosenttia vähemmän asuntoja kuin vuotta aiemmin. Myynti on laskenut 13 kuukautena edellisestä 14 kuukaudesta. Matalaa asuntojen tarjontaa on tukenut vahva työllisyys. Riskinä asuntomarkkinoiden näkökulmasta on siis työllisyyden heikentyminen.