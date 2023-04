Näitä osakkeita suomalaiset ostavat ensimmäisenä osakesalkkuunsa

Tutut kansanosakkeet ovat suosituimpia suomalaisten ensimmäisenä osakesijoituksena.

OP:n asiakasdatan mukaan suomalaiset sijoittajat ovat parin edellisen vuoden aikana ostaneet useimmiten Finnairia ensimmäisenä osakeostonaan. Osakkeen suosio on laskenut vuoden 2021 jälkeen. Vielä vuonna 2021 Finnair oli sekä euromääräisesti että osakeostoja tehneiden asiakkaiden lukumäärän mukaan OP:n ostetuin ensiosake.

”Finnair on ollut pitkään suomalaisten kansaosake, mutta koronavuodet olivat matkailualalle hankalat ja Finnairin kurssi on ollut viime vuodet laskusuuntainen. Tämä on saanut monen uuden sijoittajan pään kääntymään toisaalle”, sanoo OP:n henkilöavusteisten sijoituspalveluiden kehittämisestä vastaava Tiina Routamaa.

Tänä vuonna OP:n henkilöasiakkaat ovat sen sijaan ostaneet ensimmäisenä osakkeena eniten Nordeaa. Nordeaa on poimittu osakesalkkuun eniten niin euromääräisesti kuin asiakasmäärien perusteella. Vuonna 2022 ensiostona ostettiin puolestaan eniten Sampoa.

Nordean osingot ja tuloskehitys kiinnostavat sijoittajia

Nordean osake painui, kun amerikkalainen Silicon Valley Bank ajautui vaikeuksiin maaliskuussa. Lasku jatkui, kun myös sveitsiläispankki Credit Suissen tilanne heikkeni.

Nordea on noussut kansanosakkeeksi viime vuosina. Nordean ennätyksellinen 80 sentin osinko irtosi maaliskuun loppupuolella, jolloin kurssilasku ansiosta osinkotuottoprosentiksi muodostui 8,0 prosenttia. Tämä houkutteli monia piensijoittajia.

Nordea on vahvassa tuloskunnossa. Viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 26 prosenttia 1 609 miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat 19 prosenttia, kun korkokate kasvoi 31 prosenttia pääosin yritysluottojen, talletusvolyymien ja talletusmarginaalien kasvun ansiosta.

Nordean pääomarakenne pysyi erittäin vahvana: 16,4 prosentin ydinvakavaraisuussuhde ylittää viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 5,3 prosenttiyksiköllä.

Osakesijoittaminen aloitetaan keskimäärin vasta keski-iän kynnyksellä

Vaikka osakemarkkinoilla on alkuvuonna ollut heiluntaa, uusia osakesijoittajia on tullut markkinoille runsaasti. OP:n asiakasdatan mukaan tammi-helmikuussa OP:n henkilöasiakkaat tekivät osakkeiden ensiostoja enemmän kuin samaan aikaan vuosina 2021 ja 2022.

Maaliskuussa ei kuitenkaan päästy viime vuoden ennätyksellisiin lukuihin.

”Viime vuoden maaliskuussa osakekurssit romahtivat hetkellisesti muun muassa Venäjän hyökkäyssodan takia. Alentuneet kurssit saivat monet osakeostoksille. Tämän vuoden maaliskuussa ei ollut viime vuoden kaltaista ostoryntäystä, vaikka ensikauppoja tehtiinkin enemmän kuin vuoden 2021 maaliskuussa”, sanoo Routamaa.

Tänä vuonna eniten osakkeiden ensikauppoja ovat eri ikäryhmistä tehneet 25–34-vuotiaat OP:n asiakkaat. Osakesijoittaminen aloitetaan kuitenkin keskimäärin vasta 40-vuotiaana, mutta naiset aloittavat selvästi miehiä myöhemmin.

”OP:lla miehet aloittavat osakesijoittamisen keskimäärin 39-vuotiaana ja naiset 45-vuotiaana. Nuorille olisi tilaa”, tiivistää Routamaa.

Suosituimmat ensiosto-osakkeet

OP:n henkilöasiakkaiden ensiostona ostetuimmat osakkeet asiakkaiden lukumäärän mukaan, vuodet 2021–2023:

Finnair Nordea Fortum Nokia Sampo Kone Marimekko Nokian Renkaat UPM-Kymmene Neste

OP:n henkilöasiakkaiden euromääräisesti netto-ostetuimmat osakkeet, joita ostettu ensimmäisenä osakeostona, vuodet 2021–2023: