Mitkä ovat tuloskauden odotukset Yhdysvalloissa?

Amerikkalaisyhtiöitä uhkaa tulostaantuma.

Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauskausi alkaa tällä viikolla Yhdysvalloissa. Factsetin keräämän aineiston mukaan analyytikot odottavat S&P 500 -indeksin yhtiöiden tulossumman supistuneen 6,8 prosenttia vuodentakaisesta. Se olisi toteutuessaan toinen peräkkäinen miinusmerkkinen kvartaali ja suurin tuloslasku vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Tulosennusteiden perusteella Yhdysvallat on jo taantumassa. Yritykset ovat kohdanneet haasteita, kuten korkean inflaation ja kohonneen korkotason. Kansallisten pankkien ongelmat ovat heijastuneet finanssialalle, muita talouden vaikutuksia vielä odotellaan.

Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat kallistuneet taantumariskistä ja finanssikriisin uhasta huolimatta. S&P 500 -indeksin pistelukema on noussut 6,9 prosenttia tänä vuonna. Vahva indeksin kehitys on ollut erityisesti markkina-arvoltaan suurten teknologiayhtiöiden ansiota. Monet niistä hyötyvät korkotason laskusta ja tekoälybuumista.

Analyytikoiden odotukset ovat hieman tuloksia valoisammat liikevaihtojen kehityksen suhteen. S&P 500 -indeksin yhtiöiden liikevaihtojen ennustetaan kasvaneen 1,8 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toisaalta siinäkään ei ole ilon aiheita. Kasvuprosentti olisi toteutuessaan heikoin vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen jälkeen.

Amerikkalaispankkien tulosraportit ovat suurennuslasin alla

Suurista amerikkalaispankeista JPMorgan Chase, Citigroup ja Wells Fargo raportoivat ensi perjantaina osavuosikatsauksen. JPMorganin osakekohtaisen tuloksen mediaaniennuste on 3,45 dollaria. Viime vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen lukema on 2,63 dollaria. Citigroupin osalta mediaaniennuste on 1,71 dollaria ja vertailukauden lukema on 2,02 dollaria. Wells Fargon osakekohtainen tulosennuste on 1,13 dollaria. Taustalla on 0,88 dollarin vertailukauden lukema.

Suurten pankkien osavuosikatsaukset ovat nyt suurennuslasin alla maaliskuussa alkaneiden kansallisten pankkien haasteiden vuoksi. Sijoittajien huomio keskittyy erityisesti pankkien viestintään luotonannon osalta. Mahdolliset muutokset luotonannossa vaikuttavat talouskasvunäkymiin ja rahapolitiikkaan, ja näyttelevät sen vuoksi keskeistä roolia koko osakemarkkinoiden kehityksen kannalta.

Prime Capital Investment Advisorsin sijoitusjohtaja ja varainhoidon toimitusjohtaja Scott Duba kommentoi talouslehti Wall Street Journalille arvioivansa tiukemman luotonannon vaikutuksia talouskasvuun. Prime Capital Investment Advisor suosii tällä hetkellä sijoituksissa defensiivisiä osakemarkkinoiden sektoreita, kuten terveydenhoitoa ja päivittäistavara-alan yhtiöitä.

CBIZ Investment Advisory Servicesin Anna Rathbun on kutakuinkin samoilla linjoilla. Hän arvioi, että teknologiayhtiöiden osakkeiden kallistuminen ei ole ollut perusteltua, koska samalla tulosodotukset ovat laskeneet. Rathbunin mukaan edessä on paluu todellisuuteen, kun yhtiöt julkistavat tulosraporttinsa.

Muutama normaalista poikkeavan tilikauden mukaan raportoiva yhtiö on jo julkistanut osavuosikatsauksen.

Urheilujalkine ja -vaateyhtiö Niken joulu-helmikuun osakekohtainen tulos ja liikevaihto ylitti analyytikoiden konsensusennusteen. Niken bruttomarginaali oli kuitenkin pehmeä. Se heikkeni alaskirjausten, kallistuneiden rahtihintojen ja raaka-ainekulujen vuoksi 3,3 prosenttiyksikköä ja oli 43,3 prosenttia.

Myös elintarvikeyhtiö Conagra Brands raportoi odotettua vahvemman tuloksen joulu-helmikuulta. Tulosyllätys johtui osittain inflaation vuoksi tehdyistä hinnankorotuksista.

Jääkö tulostaantuma lyhyeksi?

Toisen vuosineljänneksen tulosennusteiden perusteella myös huhti-kesäkuu on vaikea yrityksille. Analyytikot odottavat, että osakekohtainen tulossumma laskee 6,4 prosenttia.

Analyytikot ennustavat positiivista tuloskasvua vuoden toiselle puoliskolle. Kolmannen vuosineljänneksen ennuste on +1,7 prosenttia ja neljännen kvartaalin +10,1 prosenttia. Koko vuoden 2023 osakekohtaisen tulossumman ennuste on +1,1 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Käytännössä analyytikoiden ennusteet indikoivat, että Yhdysvallat ajautuisi lievään, mutta lyhyeen taantumaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Brown Advisorsin Eric Gordon kertoi Wall Street Journalille, että tulosennusteiden tuleekin laskea, jotta ne vastaavat tiukentuneen luotonannon vaikutuksia taloudessa. Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaukset antavat tarkempia vastauksia, kuinka merkittäviä ovat vaikutukset yhtiöiden tuloksiin. Penn Mutual Asset Managementin salkunhoitaja George Cipollini muistuttaa, että tulosodotukset ovat melko matalia, mikä saattaa johtaa lyhyen aikavälin kurssinousuihin, jos odotukset ylittyvät ja ohjeistus on kelvollinen.