Rakennuskustannukset jatkavat jyrkkää nousua

Erityisesti rakennustarvikkeiden hinnat nousevat nyt vauhdilla. Lämmöneristeiden hinnat ovat nousseet vuodessa lähes kolmanneksen.

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2023 maaliskuussa 6,5 prosenttia vuodentakaisesta. Kokonaisindeksi nousi 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Rakennuskustannusten kokonaisindeksiä nosti etenkin tarvikepanosten kustannusten kasvu. Tarvikepanosten hinnat nousivat 9,4 prosenttia vuodentakaisesta. Palveluiden hinnoissa kasvua oli 5,7 prosenttia.

Kokonaisindeksin nousua on hillinnyt työpanoksen rakennustarvikkeita maltillisempi nousu.

”Työn kustannukset kasvoivat kaikkein maltillisimmin, 2,5 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan. Myös pidemmällä tarkastelujaksolla trendi on ollut samanlainen: rakennustarvikkeissa hintojen nousu on ollut suurinta. Työn hinnan maltillisempi kasvu on hillinnyt kokonaisindeksin nousua”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Aaro Laakkonen sanoo.

Tarvikepanoksista vuodessa eniten nousivat lämmöneristeet, peräti 30,4 prosenttia. Talovarusteet nousivat myös tuntuvasti, 17,8 prosenttia.

”Lämmöneristeissä kuukausimuutos oli kaikkein suurin, 6,6 prosenttia. Lämmöneristeiden hinnoissa on nähty viime aikoina tuntuvaa kasvua melkein joka kuukausi”, Laakkonen kertoo.

Vuodentakaiseen verrattuna vain puurakenteiden, työmaatilojen, telineiden ja sääsuojien sekä liittymismaksujen hinnat laskivat. Kuukausimuutos oli miinusmerkkinen niin ikään vain muutamissa panosnimikkeissä. Helmikuuhun verrattuna hinnat laskivat eniten teräsrakenteissa (-0,7 %), ikkunoissa ja ovissa (-0,7 %) ja runkorakenteissa (-0,9 %).

”Puurakenteet ovat halventuneet nyt yhtäjaksoisesti jo yhdeksän kuukauden ajan. Tätä aiemmin juuri puu- ja teräsrakenteiden kallistuminen nosti rakennuskustannuksia kaikkein eniten.”

Rakennuskustannusten nousuvauhti on ollut viime vuosina poikkeuksellista.

2010-luvulla indeksin vuosimuutos oli korkeimmillaan neljän prosentin tuntumassa. Vuosimuutosten keskiarvo oli 2010-luvun aikana 1,3 prosenttia. Koronapandemian alettua vuonna 2020 kustannukset kääntyivät yli puolen vuoden ajaksi laskuun. Seuraavana vuonna ne lähtivät jälleen nopeaan nousuun.

”Suurimmillaan vuosimuutos oli huhtikuussa 2022, jolloin kustannukset nousivat peräti 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Tätä suurempia lukuja on nähty viimeksi 1980-luvulla”, Laakkonen sanoo.

