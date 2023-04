Nämä ovat salkunhoitajan osakesuosikit

Useat teknologiayhtiöt ovat haastavasti hinnoiteltuja.

Osakemarkkinoiden kurssikehitys on ollut vahvaa alkuvuonna. S&P 500 -indeksi on kallistunut 7,9 prosenttia. Kiitos siitä kuuluu erityisesti markkina-arvoltaan suurimmille teknologiayhtiöille, joiden markkina-arvot ovat kasvaneet merkittävästi viime vuoden heikon kehityksen jälkeen.

Teknologiayhtiöt ovat olleet alkuvuoden voittajia myös vanhalla mantereella. Euroopan teknologiaindeksi Stoxx Europe 600 Technology on kallistunut 20,7 prosenttia. Syynä vahvaan kehitykseen on ollut korko-odotusten madaltuminen Yhdysvalloissa ja euroalueella.

Talousuutistoimisto Bloomberg haastatteli Kornitzer Capital Managementin salkunhoitaja Nicole Kornitzeria, joka hoitaa osakerahasto Buffalo International Fundia. Rahasto omistaa 70-90 yhtiötä, joiden pääkonttori on Yhdysvaltain ulkopuolella. Rahaston tuotto on ollut 12,3 prosenttia tänä vuonna. Se on paremmin kuin 88 prosenttia saman kategorian rahastoista. Vertailuindeksi, FTSE 100 All-World Ex US, on tuottanut noin kuusi prosenttia.

Kornitzer arvioi, että sijoittajien kannattaa olla valikoiva teknologiasektorin osakkeiden suhteen. Teknologiasektori vaikuttaa erittäin kalliilta suhteessa talouskasvuun liittyviin riskeihin. Lisäksi keskuspankit ovat edelleen sitoutuneet inflaatiotaisteluun ja nostavat tarvittaessa lisää ohjauskorkoa. Salkunhoitajan mukaan korkeammat valuaatiot tarkoittavat, että sijoittajan kannattaa harkita sektorin allokaation pienentämistä.

Kornitzer suosittelee sijoittamaan yhtiöihin, joiden liiketoiminta ei merkittävästi heikkene talouskasvun hidastuessa. Niitä ovat hänen mukaansa muun muassa ohjelmistoyhtiöt SAP ja Dassault Systemes sekä teknologia-alan toimija Hexagon. Kornitzer arvioi, että myös terveydenhoitoalan yhtiöt ovat nykytilanteessa varteenotettava vaihtoehto. Terveydenhoitosektorin yhtiöistä rahasto omistaa muun muassa AstraZenecan, Rochen ja Merckin osakkeita. Lisäksi Kornitzer mainitsee luksusmuotialan toimijat, kuten LVMH:n ja Keringin. Kyseiset osakkeet eivät ole edullisesti arvostettuja, mutta yhtiöillä on laaja brändiportfolio ja mahdollisuus tehdä merkittäviä kustannusleikkauksia heikommassa taloussuhdanteessa.

Kornitzer on yleisesti kuitenkin varovainen sijoitusten suhteen, koska hän odottaa taantumaa. Taantumaa saattaa jouduttaa pankkikriisi. Inflaation hän arvioi pysyvän korkeana. Se tarkoittaa koronnostoja.