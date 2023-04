Tallink elpyy vauhdilla

Tallinkin matkustajamäärät kasvoivat merkittävästi ensimmäisellä neljänneksellä vuoteen 2022 verrattuna.

Tallink-konserni on tänään julkaissut maaliskuun ja vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen matkustaja- ja rahtimäärät. Konserni kuljetti vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 1 049 777 matkustajaa, mikä on 45,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Sijoittajat ovat osanneet ennakoida käännettä, sillä Tallinkin osake on noussut kuudessa kuukaudessa jo lähes neljänneksen, 24 prosenttia.

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä matkustajamäärät kasvoivat eniten Tallinna-Tukholma-reitillä, jolla kasvua oli 77 prosenttia vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Reitillä liikennöivän Baltic Queenin liikennöinti oli keskeytettynä matkustusrajoituksista johtuen alkuvuonna 2022, mikä vaikutti vuoden 2022 määriin.

Helsinki-Tallinna-reitillä matkustajamäärät kasvoivat lähes 47 prosenttia vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 reitillä on ollut enemmän kapasiteettia, sillä reitillä liikennöi nyt kolme laivaa: MyStar, Megastar sekä Star ja vuonna 2022 vain Megastar ja Star.

Kuljetettujen ajoneuvojen määrä kasvoi vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö kuljetti kaikilla reiteillään yhteensä 157 639 ajoneuvoa, mikä on 12,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Yhtiön reiteillä kuljetettujen rahtiyksiköiden määrä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä laski viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön laivat kuljettivat yhteensä 86 732 rahtiyksikköä, mikä on 14,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Pienempiä rahtimääriä selittävät laivojen vuokraukset ja telakoinnit. Turku-Tukholma-reitillä aiemmin liikennöinyt Galaxy oli koko vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen vuokrattuna muualle, minkä lisäksi Suomi-Ruotsi-reittien Baltic Princessille, Silja Serenadelle ja Silja Symphonylle suoritettiin suunnitellut tekniset telakoinnit vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana.

”Yli miljoona matkustajaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on erittäin hyvä tulos, kun otamme huomioon, että kyseessä on matala sesonki ja kapasiteetti eri reiteillä on ollut pienempi telakoinneista sekä laivojen vuokrauksista johtuen. Kuljetettujen rahtiyksiköiden määrä erityisesti Suomi-Ruotsi-reiteillä on loogisesti pienempi, sillä meillä on ollut vähemmän kuljetuskapasiteettia”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

Tallink valmistautuu kovaa vauhtia kesään ja korkeaan sesonkiin, toimitusjohtaja kertoo.

”Alkuvuonna suoritimme laivojen telakointeja ja parhaillaan teemme viimeisiä viilauksia sesonkia varten niin ruoka- ja juoma-, viihde- kuin ostospuolellakin, jotta olemme valmiina toivottamaan kaikki matkustajat tervetulleiksi ikimuistoisille kevät- ja kesäristeilyille Itämerelle.”