Mitä Teslalta ja Applelta vaaditaan nyt – käänteinen arvonmääritys

Sähköautovalmistaja Teslan markkina-arvo on pudonnut huomattavasti samalla, kun teknologiajätti Applen arvo on kasvanut lähes viidenneksellä 19 kuukaudessa.

Tesla ilmoitti tammikuussa 2023 investoivansa 3,6 miljardia dollaria lisää Nevadan tehtaaseensa käsittäen 100 GWh:n tuotantokapasiteetin akkutuotantoon sekä sähkökuorma-autojen tuotantoa. Kuva: Tesla

Katsotaan, mitä arvostuksiin on ladattu nyt. Käänteinen arvonmääritys on keino katsoa, millaista tulosta yhtiöiden pitäisi tehdä tulevaisuudessa, jotta nykyinen kurssi ja markkina-arvo olisi perusteltu.

Juuri 19 kuukautta sitten julkaisimme jutun otsikolla Teslan ja Applen arvostus eroaa kuin yö ja päivä.

Tuolloin elettiin syyskuun loppua 2021. Tesla oli toimittanut ensi kertaa 200 000 sähköautoa kvartaalissa. Yhtiön arvioitiin tekevän nettotulosta (verojen jälkeen) vuonna 2021 noin 4,1 miljardia dollaria ja vaateet seuraaville vuosille olivat vastaavasti noin 14 miljardia 2022 ja 24 miljardia dollaria 2023.

Kova kasvuvaade johtui siitä, että silloinen markkina-arvo 790 miljardia dollaria oli erittäin korkea vallinneeseen tulostasoon nähden.

Miten Teslalle on käynyt?

Markkina-arvo on tällä hetkellä 164 dollarin kurssilla 520 miljardia, eli 34 prosenttia matalampi kuin reilut 1,5 vuotta sitten. Tulosta Tesla teki vuonna 2021 noin 5,5 miljardia, seuraavana vuonna 12,6, mutta tältä vuodelta tulosta odotetaan analyytikkoarvioihin perustuen dramaattisesti vähemmän kuin mitä kurssiin ladattu kannattavan kasvun ura olisi vaatinut, ainoastaan 11 miljardia.

Teslalle on käynyt vähän samoin kuin kotimaassa autokauppa Kamuxille pari vuotta sitten. Kun kasvuyhtiöstä tulee signaaleja kannattavuustason heikentymisestä, se yleensä tarkoittaa voimakasta kurssilaskua.

Tesla on joutunut alentamaan autojen hintaa useaan otteeseen alkaneen vuoden aikana. ”Tammikuussa putosivat Model 3:n ja Model Y:n hinnat, nyt hinta-aleen pääsivät mukaan kaikki mallit”, Iltalehti uutisoi Suomen osalta 14.4.2023.

Edelleen 19.4.2023 lehti uutisoi otsikolla ”Teslan alennuksille ei näy loppua – USA:ssa hintoja pudotettiin taas rajusti”.

Teslan ja Applen ero osaketuotossa aikavälillä 4.10.2021-24.4.2023 on todella dramaattinen. Teslan omistaja on menettänyt sijoituksestaan 37 prosenttia, Applen kartuttanut 19 prosenttia (ennen osinkoja). Isot yhdysvaltalaisosakkeet keskimäärän (S&P 500 -indeksi) kulkevat näiden tuottojen välissä. Kuva: TradingView

Teslan marginaali rapautuu – kovin kasvu energian varastoinnista

Marginaalien rapautuminen näkyy osavuosikatsauksessa. Tammi-maaliskuun 2023 liiketulosmarginaali putosi 11,4 prosenttiin vuoden takaisesta 19,2:sta. Liukuvan 12 kuukauden marginaali on hieman yli 14 prosenttia ylittäen yhä selvästi autotoimialan kahdeksan prosentin keskitason, selviää yhtiön osavuosikatsauksesta 19.4.2023.

On kiintoisaa, että samalla kun autoliiketoiminta toi yhtiölle 20 miljardia dollaria liikevaihtoa ykköskvartaalilla ja kasvoi 18 prosenttia, energiantuotanto ja -varastointi kasvoi jopa 148 prosenttia 1,5 miljardiin ja palvelu ja muu 44 prosenttia 1,8 miljardiin dollariin.

Autoliiketoiminnan kannattavuuden heikkenemisestä kertoo se, että samalla kun dollarit kasvoivat 18 prosenttia, autojen toimitukset kasvoivat 36 prosenttia 423 tuhanteen kappaleeseen. Tuotanto oli puolestaan 441 tuhatta tammi-maaliskuussa.

Teslan nykyinen tuotantokapasiteetti on yli kaksi miljoonaa sähköautoa vuodessa jakaantuen tehtaittain:

Kalifornia 650 000 (Model S, X, 3, Y)

Shanghai >750 000 (Model 3, Y)

Berliini >350 000 (Model Y)

Texas >250 000 (Model Y)

Energian varastointia Tesla toimitti kvartaalilla 3 900 megawattituntia, jossa on kasvua massiiviset 360 prosenttia vuodessa. Vertailun vuoksi, Wärtsilän saamat energian varastoinnin tilaukset olivat nekin tammi-maaliskuussa 888 MWh, jossa kasvua 186 prosenttia.

Akkuliiketoiminta kasvaa Teslalla todella kovaa. Yhtiö on kasvattamassa kapasiteettia sekä Lathropin tehtaalla Kaliforniassa että avaamassa uuden, globaalia markkinaa palvelevan Megafactoryn Shanghaihin – unohtamatta alussa mainittua Nevadan tehtaan laajennussuunnitelmaa.

Shanghain tuotantotavoite on 10 000 Megapack-varastointiyksikköä vuodessa. Tuotannon on määrä alkaa keväällä 2024. Yksi Megapack voi varastoida yli kolme megawattituntia energiaa. Uusi Shanghain akkutehdas tulisi olemaan kapasiteetiltaan samaa tasoa kuin nykyinen Lathropin tehdas.

Apple etenee vakaammin

Kun katsotaan analyysia älylaitevalmistaja Applen osalta syyskuussa 2021, tuolloin markkina-arvo oli 2 400 miljardia dollaria. Tänään se on 2 700 miljardia, eli 13 prosenttia korkeampi kaikesta markkinamyllerryksestä huolimatta.

Syksyllä 2021 Applen ennakoitiin tekevän koko tilikaudella liikevaihtoa 360 miljardia ja nettotulosta 90 miljardia dollaria. Tämän jälkeisen käänteisen arvonmäärityksen tulosvaateet seuraaville vuosille olivat 107 miljardia ja 124 miljardia dollaria.

Todellisuudessa liikevaihto ylsi 366 miljardiin ja voitto 95 miljardiin ja edelleen seuraavana vuonna (12 kk tilikausi, päättyy syyskuussa) 100 miljardiin. Kuluvalta tilikaudelta analyytikot odottavat noin 95 miljardin dollarin tulosta, eli Applen tulos on Teslan tavoin rapautumassa.

Kuluttaja on menettänyt ostovoimaa myös Yhdysvalloissa ja rahaa käytetään koronan jälkeen paljon muuhunkin kuin elektroniikkaan ja käyttötavaroihin.

Apple julkistaa tammi-maaliskuun osavuoden torstaina 4.5. Joulukuussa päättyneen tilikauden ykköskvartaalin liikevaihto laski 5,5 prosenttia ja liiketulos 13 prosenttia, marginaalin painuessa 30,7 prosenttiin vuoden takaisesta 33,5:stä. Liikevaihto laski globaalisti kaikilla viidellä maantieteellisellä segmentillä.

Sekä Apple että Tesla ovat molemmat yhä hyvin kannattavia ja niiden laaja laitekanta mahdollistaa lisämyyntiä niin laitteiden kuin palveluiden muodossa. Kilpailu on samaan aikaan kireää markkinakasvun hidastuessa segmentistä riippuen.

Kuvaajassa on esitetty yhtiöiden toteutunut tulos 2020-2022, tulosarvio 2023 sekä käänteisen arvonmäärityksen odotukset 2024-2032. Teslalta on myös toteutunut liikevaihto ja arvio 2023. Suluissa osakekurssit, joiden mukaisia markkina-arvoja käytetty. Tesla splittasi osakkeensa kolmeen osaan elokuussa 2022.

Käänteinen arvonmääritys on edellisestä vuoden 2021 analyysista poiketen tehty yksi prosenttiyksikkö korkeammalla tuottovaateella, koska riskitön korkotaso on noussut. Korkeampi tuottovaade vaikuttaa osaltaan tulosvaateita nostavasti.

Kuvaaja on Teslan osalta maltillisempi kuin viimeksi, jos sitä sanaa voi käyttää kasvuodotusten ollessa yhä voimakkaita.

Applelta vaaditaan isompia lähivuosien tuloksia verrattuna syksyn 2021 tilanteeseen, jolloin vaateet olivat luokkaa 110-140 miljardin tasoa vuosille 2022-2024.

Nyt vastaavasti vuosilta 2024-2026 vaaditaan 120-180 miljardin nousevaa vuositulosta. Se on varsin paljon suhteessa kuluvan kauden arvioituun 95 miljardiin dollariin. P/E-luku ennakoidulla kuluvan kauden tuloksella on 28, kun vastaava luku edellisessä analyysissa oli 27.

Teslalta edellytettiin viimeksi vuosille 2022-2024 noin 14-35 miljardin euron nousevaa tulosta. Nyt vastaavat lähivuosien 2024-2026 vaateet ovat 18-31 miljardia dollaria. P/E-luku kuluvan kauden tulosennusteella on 47, kun se viimeksi oli 193.

Voi sanoa, että Teslan arvostukseen on tullut jokin järki. Toki yhtiön koko on kasvanut ja kannattavuus parantunut ennakoidusti, kun tuotanto on käynnistynyt useammalla tehtaalla.

Konkreettinen ero Applen ja Teslan tilanteessa on, että Applen liikevaihto supistunee lievästi kuluvana vuonna noin 390 miljardiin tai säilyy ennallaan, kun Teslan jatkaa arviolta 20 prosentin kasvussa.

Sijoittajan tehtävä on arvioida yhtiöitä riskeineen ja kilpailutilanteineen tarkemmin. Selvää on, että molempien kasvuvauhti niin liikevaihdossa kuin tuloksessa on toistaiseksi hidastunut.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.