Uponorin pääomistaja antoi belgialaisyhtiölle rukkaset

Uponorin pääomistaja ei lämpene yhtiöstä suunnitellulle ostotarjoukselle. Uponorin hallitus kuitenkin arvioi tarjousta.

Belgialainen vedenhallintaratkaisujen tarjoaja Aliaxis kertoi maanantaina aikomuksensa tehdä julkinen käteisostotarjous talotekniikkaa valmistavasta Uponorista kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta.

Aliaxisin suunnitelmissa on tehdä ei-sitova julkinen käteisostotarjous Uponorin osakkeista 25 euron osakekohtaisella hinnalla, joka vastaa noin 44,6 prosentin preemiota Uponorin osakkeen päätöskurssiin Helsingin pörssissä 14. huhtikuuta.

Julkistettu mahdollinen tarjous on riippuvainen tietyille ehdoille, muun muassa due diligence -tarkastuksen suorittamiselle hyväksyttävällä tavalla, Uponorin hallituksen suosituksen saamiselle, Aliaxiksen hallituksen hyväksynnälle ja yhdistymissopimuksen solmimiselle. Tällaisen mahdollisen käteisostotarjouksen toteuttaminen olisi puolestaan ehdollinen lisäehdoille, kuten sellaisten osakkeenomistajien hyväksymiselle, jotka omistavat vähintään 60 prosenttia Uponorin osakkeista, ja kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen.

Uponor kertoo tiedotteessaan, että Aliaxiksen mahdollista tarjousta koskevaa julkistettua tiedotetta ei ole koordinoitu Uponorin hallituksen kanssa.

Uponor vahvistaa, että yhtiötä on lähestytty Aliaxisin toimesta ei-sitovalla aikomuksella tehdä julkinen käteisostotarjous Uponorista. Aiemmat keskustelut Aliaxiksen kanssa päätettiin vuoden 2022 aikana.

Uponorin hallitus yhdessä sen oikeudellisten ja taloudellisten neuvonantajien kanssa arvioi parhaillaan belgialaisyhtiön suunnitelmia ja sitä, onko se Uponorin osakkeenomistajien parhaan edun mukainen. Uponor ei tällä hetkellä ole tehnyt päätöksiä ei-sitovan aikomuksen johdosta.

Uponor julkisti kuluvan vuoden helmikuussa strategisen muutosohjelman. Hallitus keskittyy edelleen yhtiön strategian toteuttamiseen ja uskoo, että Uponorin liiketoiminta on vahvaa Uponorin uuden johdon alaisuudessa. Hallituksen mukaan Uponorilla on sen hiljattain uudistetun strategian myötä vahva asema kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa.

Uponor aikoo julkistaa lisätietoja asianmukaisena ajankohtana. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että ei ole mitään varmuutta siitä, että mahdollinen tarjous johtaa julkiseen ostotarjoukseen, tai mihinkään muuhunkaan transaktioon.

Aliaxisin mukaan mahdollinen tarjous toisi vähemmällä riskillä välitöntä lisäarvoa Uponorin osakkeenomistajille toimintaympäristön lisääntyneen epävarmuuden ja rahoitusmarkkinoiden epävakauden keskellä.

Belgialaisyhtiön mukaan huolimatta sen vahvoista markkina-asemista, hyvästä tuotemerkin tunnistettavuudesta ja saavutuksista vastuullisuuden saralla, Uponor on käännekohdassa keskisuurena toimijana. Uponor ei pysty puuttuvien mittakaavaetujen vuoksi täysimääräisesti hyödyntämään sen vahvuuksia toimialalla, joka tarvitsee merkittäviä innovaatioita, Aliaxia väittää.

Uponorin suurin omistaja on 25,72 prosentin omistusosuudella Oral Invest, joka ilmoitti maanantaina, että se ei aio hyväksyä Aliaxisin mahdollista ostotarjousta.

Toisaalta Oral Invest ei yksin pysty estämään Aliaxisia saamasta vähintään 60 prosentin omistusosuutta Uponorista, mikä on tarjouksen vähimmäishyväksymisehto.

”Uponor on strategisesti tärkeä omistus Oras Investille. Yhtiöllä on kyvykäs johto ja hiljattain uudistettu strategia kannattavan kasvun saavuttamiseksi ja merkittävän pitkän aikavälin arvon luomiseksi”, sanoo Ville Kivelä, Oras Investin sijoitusjohtaja.

Oras Investin arvion mukaan belgialaisyhtiön mahdollinen tarjous ei kuvasta Uponorin todellista arvoa.

Oras Invest kertoo, että sen strategiaa ohjaavat kestävän arvonluonnin periaatteet talouden syklien yli, ja se on valmis tukemaan tätä strategiaa määrätietoisesti. Uponor on Oras Investin pitkäaikainen omistus; Oras Invest on ollut yhtiön suurin omistaja vuodesta 1999 lähtien.

Aliaxis Holdings SA:n omistus on noussut yli viiden prosentin prosentin rajan Uponorin osakepääomasta.