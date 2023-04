Vinkit ajoneuvon rahoitukseen

Erilaiset rahoitusmahdollisuudet voivat mietityttää, kun on aika hankkia uusi auto tai tarvitset rahaa ajoneuvon hankintaan yksityiseltä myyjältä.

Olitpa hankkimassa uutta ajoneuvoa omaan käyttöösi tai yrityksellesi, oikea rahoitusvaihtoehto löytyy erilaisia ratkaisuja vertailemalla.

Aina uuden auton ostaminen ei edes ole välttämätöntä. Tällöin kyseeseen voi tulla ajoneuvon liisaus eli leasing. Tutustu tarkemmin ja löydä itsellesi sopivin vaihtoehto.

Vaihtoehtona leasing

Ajoneuvon leasing eli niin sanottu liisaus mahdollistaa autoilun ilman kaikkia ajoneuvon omistamisesta koituvia kustannuksia ja velvollisuuksia. Maksat auton käytöstä kuukausittaisen leasingvuokran sopimuksen mukaan.

Riippuen käyttämästäsi leasing-palvelusta, sopimukseen voivat kuulua esimerkiksi ajoneuvon vakuutukset, määräaikaishuolto sekä talvi- ja kesärenkaiden vaihto.

Vertaile eri vaihtoehtoja ja räätälöi leasing-sopimus omiin tarpeisiisi, muun muassa ajokilometrien ja leasing-sopimuksen keston mukaan. Kun leasingsopimus päättyy, ajoneuvo palautetaan palvelun ohjeiden mukaisesti sovittuun paikkaan.

Ajoneuvo yrityksesi käyttöön

Jos yrityksesi tarvitsee autoa liiketoiminnan pyörittämiseen, ei auton omistaminen ole aina välttämätöntä. Kuten yksityisautoilijana, voit hoitaa yrityksesi autoilun myös leasing-palvelun, tai yritysleasingin, avulla.

Yritysleasing on kustannustehokas ja kätevä ratkaisu, kun et halua sitoa yrityksesi pääomaa esimerkiksi kuljetuksiin ja henkilöstön menoihin käytettävään kalustoon.

Kun yrityksesi käytössä on leasing ja maksat ajoneuvon käytöstä kiinteän kuukausittaisen hinnan, tiedät myöskin kuinka paljon autoilu tulee yrityksellesi maksamaan. Ajoneuvon ostamiseen käytetty pääoma voidaan täten laittaa parempaan tarkoitukseen, joka tukee tavoitteitasi.

Rahoita auto osamaksulla

Kun olet ostamassa ajoneuvoa jälleenmyyjältä, voit tiedustella mahdollisuutta uuden ajokkisi rahoittamiseen osamaksulla. Tällöin luottopäätös haetaan myyjäliikkeestä ja myyjä tekee osamaksusopimuksen asiakkaansa kanssa.

Jos ostettava ajoneuvo toimii osamaksurahoituksen vakuutena, ei ostaja välttämättä tarvitse vakuuksia tai takaajia auton ostamiseen osamaksulla. Riippuen osamaksusopimuksen ehdoista, mukaan kuuluu myös käteismaksuosuus.

Jos asiakas tuo vanhan autonsa vaihdossa, on mahdollista tiedustella mahdollisuutta käyttää vaihtoautoa käsirahana käteismaksun sijaan.

Ajoneuvo käyttöösi sopimuksella

Erilaiset uudenmalliset rahoitusratkaisut autoiluun voivat tehdä auton omistamisesta tarpeetonta. Sen sijaan, että ajaisit samalla ajoneuvolla vuodesta toiseen, mitä jos käytössäsi olisi uusi auto ja erilaiset autoilua helpottavat palvelut esimerkiksi kahden vuoden sopimuksella?

Tällaiset All in One -malliset rahoitusratkaisut ovat moderni ja joustava vaihtoehto ajoneuvon omistamiselle. Jos sopimus niin sallii, voit sopimuksen päättyessä valita haluatko palauttaa auton vai lunastaa sen itsellesi järkevään hintaan.

Voit lisäksi räätälöidä palvelusta omiin tarpeisiisi sopivan valitsemalla ajoneuvon lisäksi mukaan erilaiset lisäpalvelut, kuten auton huollon, vakuutukset sekä renkaat.

Auton rahoitus luotettavalla autolainalla

Jos leasing, osamaksu tai mikään muu vaihtoehto ei tunnu oikealta ja omaan tilanteeseen sopivalta, hoituu autorahoitus myös autolainan avulla. Esimerkiksi Santanderin vakuudeton autolaina on vastuullinen ja luotettava tapa rahoittaa ajoneuvon ostaminen, kun olet löytänyt itsellesi sopivan auton toiselta yksityishenkilöltä.

Kun kyseessä on vakuudeton laina, et myöskään tarvitse takaajia tai vakuuksia ajoneuvon ostoon.

Autolainan hakemisen ei tarvitse olla pitkä ja monimutkainen prosessi, sillä nykyään kaiken tarvittavan voi tehdä verkossa. Lainan takaisinmaksua helpottavat myös jousto lainan lyhennykseen sekä mahdollisuus sovittaa lainasumma ja takaisinmaksuaika omaan talouteen, kun haet lainaa.

Mitä muuta ottaa huomioon ajoneuvon hankinnassa

Ennen päätöksen tekemistä oikeanlaisesta rahoitusvaihtoehdoista, muista lisäksi kartoittaa eri vaihtoehtoja tarjolla olevista ajoneuvoista.

Esimerkiksi autoa ostaessasi muista ottaa huomioon muut autoilun hintaan vaikuttavat tekijät. Auton kulutuksella ja polttoainetehokkuudella on suurempi vaikutus autoilun kustannuksiin kuin moni arvaakaan. Taloudellinen polttomoottoriajoneuvo, sähköauto tai hybridi voi tulla edullisemmaksi pidemmällä aikavälillä, kun säästät polttoainekustannuksissa.

Pienempi polttoaineenkulutus on kaiken lisäksi ympäristölle ystävällinen ratkaisu. Ajoneuvon polttoaineenkulutusta voi vähentää myös valitsemalla matalan vierintävastuksen renkaat.

Suunnittele ajoneuvon käyttötarkoitus tarkkaan. Tällöin myös oikean rahoitusratkaisun valitseminen hoituu kätevämmin. Onko taloudessasi lapsia tai lähitulevaisuudessasi luvassa uusi perheenjäsen? Vai tarvitseeko sinun kuljettaa esimerkiksi harrastusvälineitä tai muuta tilaa vievää kuormaa paikasta toiseen? Valitse tällöin isompi ajoneuvo, jossa on riittävästi tilaa niin tavaralle kuin matkustajille.

Jos sinun on puolestaan pystyttävä ajamaan vaikeassa maastossa, kuten kuoppaisilla ja päällystämättömillä teillä, harkitse tavallisen henkilöauton sijaan maasturia. Tavalliseen kaupunkiajoon sopii puolestaan kevyempi ja pienempi ajoneuvo, jolla on helpompi navigoida liikenteen joukossa.

Kuten eri rahoitusvaihtoehtojen, myös ajoneuvojen vertailu on nykyään tehty helpoksi. Monessa tapauksessa lähes kaikki tarvittava hoituu kätevästi verkossa.